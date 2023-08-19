قمر اللبنانية تؤدي العمرة لتطلب من الله هذا الأمر بعد سنوات من التعري والفسق (فيديو)

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وطن– تفاجأ متابعو الفنانة قمر اللبنانية، بانتقالها من التعري وصورها الجريئة بالمايوهات، إلى الحجاب وأداء مناسك العمرة.

وشاركت قمر اللبنانية مجموعة صور وفيديوهات عبر خاصية الستوري على انستجرام، وهي ترتدي حجاباً أبيضاً أمام الكعبة.

دعاء دخول مكة

وأدت قمر اللبنانية مناسك العمرة في ثاني زيارة علنية لها إلى السعودية.

وخطفت المغنية الاستعراضية اللبنانية الأنظار بملابس الإحرام، بدون أي مساحيق تجميل، معلقةً: “الحمدلله”.

كما كتبت قمر الطلب الذي دعت الله أن يحققه لها قائلة “اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا”، وهو بداية دعاء دخول مكة المكرمة.

قمر في الرياض

وسبق أن زارت قمر السعودية العام الماضي، وظهرت بحجاب كامل في الرياض.

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لكن قمر لم تتخل في حينها عن إطلالاتها المثيرة، فظهرت في الرياض أيضاً وهي تمارس رياضة التنس الأرضي. مرتدية ليجن أبيض، وتيشرت بنفس اللون يكشف بطنها.