السبت, أغسطس 19, 2023
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حياتنا

زواج هيفاء وهبي للمرة الثالثة .. هذا هو العريس الثري وجنسيته (شاهد)

لم تنف هيفاء وهبي أو تؤكد خبر زواجها الذي نشره الحساب الشهير

كتب رفيف عبدالله
زواج هيفاء وهبي للمرة الثالثة.. هذا هو العريس الثري وجنسيته (شاهد)
زواج هيفاء وهبي
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وطن– زعم حساب “شربليتا” الذي ينشر ما يصفه بـ “فضائح المشاهير”، زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، للمرة الثالثة سراً من رجل أعمال مصري.

وفي فقرة “اسأل” عبر انستجرام، طلب أحد المتابعين من شربليتا خبراً حصرياً، فأجابت: “هيفاء وهبي متزوجة من فترة.. وما أعلنت الخبر”.

يحبها ويقدرها

وأردفت: “زوجها رجال ما في منه.. وبيحبها كتير وبيقدر هيفاء لأبعد الحدود، والله يوفقها يارب ويهنيها ويبعد عنها ولاد الحرام”.

زواج هيفاء وهبي
ادعت شربليتا زواج الفنانة من رجل أعمال مصري

زواج هيفاء وهبي للمرة الثالثة

وأراد حساب شربليتا إكرام متابعيه بالمزيد من التفاصيل حول زواج هيفاء وهبي، فكتب: ” اسمه(م ج ر) من بورسعيد وعنده معرض عربيات كبير في التجمع”.

زواج هيفاء وهبي
شربليتا كتبت تفاصيل أكثر عن الزواج المزعوم

ولم تنف هيفاء أو تؤكد خبر زواجها الذي نشره الحساب الشهير.

زيجات هيفاء

الجدير بالذكر أن هيفاء تزوجت لأول مرة من ابن عمتها نصر فياض وأنجبت منها ابنتها الوحيدة زينب فياض.

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ثم ارتبطت النجمة اللبنانية برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلا بعد 3 سنوات دون أطفال.

هذا وقد ادعى رجل الأعمال والممثل محمد وزيري، أنه الزوج الثالث لهيفاء، وأنهما تزوجا سراً.

لكن الفنانة رفعت دعوى قضائية ضده واتهمته بالسرقة، وكسبت القضية.

المصدررصد ومتابعة وطن

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