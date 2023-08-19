رونالدو في الصدارة.. أغلى 10 رواتب لاعبين في كرة القدم حالياً

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وطن- يتصدر نجم صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 38 عاماً، لاعب نادي النصر السعودي، قائمة أغلى رواتب لاعبين كرة القدم في الوقت الحالي، متساوياً بذلك مع راتب زميله السابق كريم بنزيما لاعب نادي اتحاد جدة السعودي.

ويتقاضى الدون رونالدو مع نادي النصر السعودي (العالمي)، راتب سنوياً. يقدر ب200 مليون يورو، متساوياً بذلك مع الفرنسي كريم بنزيما الذي يتقاضى ذات المبلغ مع نادي الاتحاد السعودي.

كما ويليه في المركزين الثالث والرابع في قائمة أغلى رواتب لاعبين في عالم الكرة المستديرة، النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب اتحاد جدة السعودي، الذي يقدر راتبه 100 مليون يورو، متساوياً بذلك مع البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي.

أغلى 10 رواتب لاعبين في كرة القدم

وجاءت قائمة ترتيب أغلى رواتب 10 لاعبين في عالم كرة القدم حالياً، وفق تقرير نشره موقع (le parisien sport) الفرنسي، كما يلي:

كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) 200 مليون يورو.

كريم بنزيما ( اتحاد جدة السعودي) 200 مليون يورو.

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نغولو كانتي ( اتحاد جدة السعودي) 100 مليون يورو.

نيمار جونيور ( الهلال السعودي) 100 مليون يورو.

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 70 مليون يورو.

ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) 45 مليون يورو.

ساديو ماني (النصر السعودي) 40 مليون يورو.

جوردان هندرسون (الاتفاق السعودي) 40 مليون يورو.

رياض محرز (أهلي جدة السعودي) 35 مليون يورو.

كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) 30 مليون يورو.

صفقات الدوري السعودي هذا الصيف

ونجحت الكرة السعودية بإبرام العديد من الصفقات القوية والمغرية في ذات الوقت، عبر صندوق الاستثمار السعودي، مع العديد من نجوم كرة القدم العالمية برواتب عالية، وهم ما دفع العديد من اللاعبين الأجانب إلى القدوم إلى الدوري السعودي روشن هذا الصيف.

ويشهد الدوري السعودي الممتاز (روشن)، الإثارة والقوة لهذا الموسم بين الأندية، بعد تعزيز صفوفها بالعديد من الصفقات مع نجوم كبار ولامعين في عالم المستطيل الأخضر، لعل أبرزهم نيمار وساديو ماني وبنزيما وكانتي ورياض محرز وفيرمينو وغيرهم.