الشباب السعودي يُوقع مع نجم الزمالك أحمد سيد زيزو.. وهذه تفاصيل الصفقة

- Advertisement -

وطن- أكدت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي الشباب السعودي قد وقع مع نجم الزمالك المصري أحمد سيد زيزو في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت قناة العربية السعودية، بأن صفقة نادي الشباب السعودي مع النجم المصري الدولي. أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك قد تمّت، مقابل 10 مليون و500 ألف دولار أمريكي.

وبينت القناة السعودية، بأن اتفاق نادي الشباب السعودي مع المصري زيزو، لم يوجد أي بند يلزم اللاعب بالعودة إلى نادي الزمالك. (الفارس الأبيض)، في حال قرر اللاعب عودته إلى مصر في المستقبل.

انتقال أحمد سيد زيزو إلى الشباب السعودي

كما وأضافت، ” لقد تم الاتفاق على كافة الأمور بين الناديين، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة”.

فيما ذكرت تقارير مصرية، بأن لاعب الزمالك زيزو قد أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف نادي الزمالك. في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل خوض تجربة احترافية أخرى في الدوري السعودي الممتاز.

الشباب يرغب في ضم اللاعب المصري أحمد سيد زيزو من الزمالك في الفترة الحالية 🔥 تم التواصل مع والد اللاعب ويتبقى موافقة النادي 🤝 وفقًا لقنوات الكاس ( 📸 : @ZSCOfficial ) pic.twitter.com/sPJeMXbrzC — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) August 16, 2023

- Advertisement -

وبينت تلك التقارير، أن هناك شد وجذل بين والد اللاعب زيزو وإدارة نادي الزمالك المصري، من أجل إتمام صفقة الانتقال هذا الصيف.

كما وينتهي عقد النجم المصري أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك حتى نهاية موسم 2023-2024.

من هو اللاعب أحمد سيد زيزو؟!

أحمد مصطفى محمد سيد المعروف. بلقب (زيزو)، لاعب كرة قدم مصري محترف، من مواليد شهر يناير عام 1996، يلعب في مركز الجناح.

بدأ مسيرته الكروية من بوابة نادي وادي دجلة عام 2012، قبل خوض التجربة الاحترافية في أوروبا مع نادي ليرس البلجيكي عام 2014. ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي.

كما وتعاقد نادي موريرينسي البرتغالي مع اللاعب زيزو في عام 2017، قبل أن يقرر العودة إلى مصر من بوابة نادي الزمالك المصري عام 2019.