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“وعمار ياسعودية”.. محمد الحلو يشعل جدلاً في مصر بعد حفله في جدّة السعودية

تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار محمد الحلو بتغيير كلمات أغنيته خلال حفله في المملكة العربية السعودية.

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
المطرب المصري محمد الحلو

وطن- في خطوة أثارت ردود فعل واسعة، غيّر المطرب المصري “محمد الحلو” كلمة في “جينيريك” مسلسل زيزينيا حيث قال “وعمار يا سعودية يا جميلة يا مارية” بدلا من المقطع الأصلي الذي يقول “وعمار يا إسكندرية”، وذلك خلال أدائه الأغنية في حفل بمدينة السعودية.

وأثار تغيير الحلو لكلمات الأغنية عن الإسكندرية، هجوما عليه على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مصريين اتهموه بإهانة الفن المصري. غير أنّ نقابة المهن الموسيقية كان لها رأي مخالف تماماً.

“الحلو لم يسئ لمصر”

تفاعلاً مع الجدل الدائر حول تصرّف الحلو وكعادتها في التدخّل فيما يهمّ الشأن الفني المصري، علق المتحدث الرسمي وعضو نقابة المهن الموسيقية بمصر “محمد عبد الله”، على استبدال الفنان محمد الحلو كلمات أغنيته من “وعمار يا إسكندرية” إلى “وعمار يا سعودية”.

وقال محمد عبد الله “بشأن واقعة استبدال الفنان محمد الحلو لكلمات أغنيته بكلمات أخرى، النقابه لم تر أن الفنان محمد الحلو أساء إلى أحد، وإن ما حدث منه هي كلمات شكر ومدح وليست عبارات ذم أو إهانه في حق أي أحد”، حسب ما نقلت المصري اليوم .

وتابع “ومن ثم فإن النقابة لا تعاقب ولا تحيل إلى التحقيق على عبارات الشكر والمدح، وفي الوقت ذاته النقابه تقف ضد أي إساءة أو إهانة في حق أي دولة”.

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وكانت مدينة جدة، غربي السعودية، قد شهدت ليل الأربعاء/ الخميس، حفلا غنائيا “استثنائيا” لنجوم التسعينات بمصر تحت عنوان “كاسيت90″، وذلك برعاية هيئة الترفيه السعودية الرسمية.

وأحيا محمد الحلو خامس فقرات حفل “كاسيت 90″، وذلك على مسرح بنش مارك بجدة بالمملكة العربية السعودية، في حفلة استثنائية لنجوم التسعينيات.

وشهد الحفل تفاعلا كبيرا من الجمهور فور صعود الفنان محمد الحلو، حيث بدأ بأغنيته الشهيرة تتر مسلسل «ليالي الحلمية» وتتر مسلسل «زيزينيا» وأغنية «يا عمار يا إسكندرية».

وفي تعليقه عن الحفل، أعرب الفنان محمد الحلو عن سعادته الشديدة قائلا: “أنا قاعد والأستاذ خالد عجاج مش مصدقين اللي إحنا سامعينه من الجمهور وتفاعله مع الحفلة”.

تفاعل مع تصرّف “محمد الحلو”

استهجن مصريون التصرّف الذي قام به المطرب محمد الحلو في جدّة السعودية، معتبرين أنه لايليق بمكانته الفنية. حيث كتب “أحمد محمد” مانصّه “اه طبعا المطربين المصريين هيئة الترفيه تقول لهم طبلوا و هعطيكوا دولارات لازم يطبلوا و بضمير طب انا عندي فكري ننقل الاسكندريه الي السعوديه عشان منخربش الاغنيه عشان اسياد محمد الحلو في الرياض ليس كل شئ يشتري بالمال التاريخ لا يشتري بالمال مهما تعملوا ستظلون رعاة الماشيه”.

وقال آخر “عمار يادولار.. هذا هو الأفضل.. الغلبة لمن يدفع اكثر”.
وتابع “حسان” في السياق “يا جدعان ريحوا نفسكوا دي ناس بتقفش جامد لو قالولوا يقول وعمار يا تركي هيقول برده”.

في المقابل، اعتبر البعض أن ماقام به الحلو ليس إلا ضرباً من المجاملة التي يُحسن الفنانون العرب القيام بها في حفلاتهم التي تكون خارج بلدانهم تفاعلاً مع الجمهور المُستضيف للحفل.

وكتب أحد المعلقين “مجاملة عادية صراحة، و كتير من المطربين العرب لما بييجوا مصر بيقولوا كده و اكتر عن مصر ، مجاملة لطيفة و لا تنقص من مصر ولا شعبها ولا فنها شيء”.

وقال آخر “للاسف بعض المصريين يشيطنون العروبة فبعضعهم يستخسر اغنيه قديمة تعاد على مسامعنا بدون ان نطلبها وبعضهم يقول مؤامرة. تجيب فنان مصري يزعلون وتقاطعه يزعلون! تكرم الموجي يقولو اهانة تجيب فرقة كورية يقولون مافيهمش خير للعرب. الحلو لو بيحبنا يغني لنا شي جديد ورغم هذا تقبلنا”.

المصدرالمصري اليوم ,يوتيوب ,تويتر، وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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