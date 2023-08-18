مقتل مغربي في تركيا على يد سائق تاكسي.. مشاهد قاسية وثّقتها كاميرات المراقبة

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وطن- في حادثة تكاد تكون الأشنع للجالية المغربية في تركيا، توفي مواطن مغربي في مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، بطريقة وحشية علي يد سائق تاكسي تركي.

ووثّق مقطع فيديو متداول اللحظات الحاسمة والأخيرة في حياة الضحية الذي تعرّض لاعتداء وحشي عنيف من قبل سائق سيارة أجرة تركي، بعد أن رفض السائق نقله إلى وجهته.

وتظهر مقاطع فيديو ملتقطة من كاميرات مراقبة بالقرب من مكان الحادثة، قيام السائق التركي بالاعتداء على الضحية المغربي بالضرب بشكل عنيف أمام شهود عيان.

مقتل سائح مغربي علي يد سائق تاكسي بمنطقة بيوغلو بـ إسطنبول .. العصابات في تركيا مازالت مستمره في الاعتداء علي السياح وخصوصا العرب pic.twitter.com/cyPbfciYi7 — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) August 18, 2023

القبض على الجاني

وحسب مانقلت صحيفة “صباح” المحلية فقد اعتقلت السلطات التركية الجاني وحُكم عليه -مؤقتا- بالإيقاف الجبري.

ولفتت إلى الجاني ويُدعى”دوغان ج” قد تم اعتقاله و اقتياده إلى مركز الشرطة لأخذ أقواله واتخاذ الإجراءات القضائية ضدّه. واعترف بضرب الرجل المغربي.

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الضحية مقيم في تركيا منذ 13 عاماً

قال رئيس تمثيلية المغاربة المقيمين في تركيا، أيوب سالم، في تواصله مع موقع قناة الحرة، أن الضحية كان يقيم في تركيا لمدة تزيد عن 13 سنة، وكان قد دخل في شجار مع سائق التاكسي بعد أن رفض نقله إلى وجهته المطلوبة. وعندما علم السائق أن الضحية أجنبي، قام بالنزول من سيارته وشن هجومًا عنيفًا عليه بالضرب.

وبحسب سالم، رفعت السلطات في إسطنبول تعريفة سيارات الأجرة ضمن قرارات عديدة تخص قطاع النقل، لكن سائقي التاكسي رفضوا هذه الزيادات التي رأوا أنها لا تكفي “خصوصا في المسافات القصيرة”.

وعبّر الناشط المغربي عن غضبه واستغرابه قائلاً “كيف يمكن أن يؤدي موضوع كهذا لقتل شخص؟”، لافتاً أن توقيت الحادثة سيضاعف من الانطباع السلبي حول تركيا التي شهدت ارتفاعا للكراهية ضد الأجانب، حسب تعبيره.

İstanbul’da kısa mesafe nedeniyle taksiye alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu adam ile taksici arasında kavga çıktı. Kavga sırasında düşerek başını yere çarpan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. pic.twitter.com/WdIsk0SYJc — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) August 18, 2023

هذا وتصاعدت العنصرية في تركيا ضد الأجانب، خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ. حيث وثّقت مقاطع فيديو كثيرة التعامل الوحشي والغير الإنساني الذي يُمارسه جزء من الأتراك في حقّ الأجانب سواء من الجنسيات العربية أو غيرها.