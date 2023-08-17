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رياضة

موعد مباراة النصر ضد التعاون والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز روشن

كتب فارس أبو شيحة
النصر السعودي ضد التعاون
مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي الممتاز
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وطن- تترقب جماهير كرة القدم وعشاق الدوري السعودي، موعد مباراة النصر ضد التعاون، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري روشن الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (جامعة الملك سعود)، مباراة النصر والتعاون، المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين.

موعد مباراة النصر ضد التعاون

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

فيما ستكون المباراة بتوقيت مصر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة النصر والتعاون

ومن المقرر أن تبث مباراة النصر السعودي ضد التعاون، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي في الوطن العربي.

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كما وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين، المعلق السعودي فهد العتيبي أو التونسي رؤوف خليف.

وجاء تردد قناة (SSC SPORT 1 HD) الناقلة لأحداث المباراة، على القمر الصناعي (النايل سات) 12562، ومعدل الترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

وسيلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة أمام التعاون في منافسات الدوري السعودي الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: نوافق العقيدي.

دفاع التشكيلة: آل فتيل، مختار علي، غيسلان كونان، نواف بوشال.

النصر السعودي
تدريبات فريق النصر السعودي استعدادا لمواجهة التعاون

خط الوسط: عبد العزيز العيلوي، الصليهم، عبد الله الخيبري (تاليسكا)، بروزوفيتش.

كما وفي مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي روشن

وجاء فريق النصر في المركز ال12 من جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز روشن بدون أي النقاط، على عكس الفريق المنافس التعاون السعودي في المركز التاسع بنقطة واحدة حتى يومنا هذا.

التعاون السعودي
تدريبات فريق التعاون استعدادا لمواجهة النصر
المصدروطن + النصر السعودي تويتر + التعاون السعودي تويتر

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