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لن تعرفها.. رجوة آل سيف كما لم تراها من قبل وفق تصور الذكاء الاصطناعي (شاهد)

الأميرة رجوة آل سيف تزوجت ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في الأول من يونيو الماضي

كتب فهمي الورغمي
لن تعرفها.. رجوة آل سيف كما لم تراها من قبل وفق تصور الذكاء الاصطناعي (شاهد)
الأميرة رجوة الحسين بذكاء الاصطناعي
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وطن- مجدداً، تألقت الأميرة رجوة آل سيف، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، بملامح ساحرة ضمن مجموعة صور رائعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشارك حساب مختص بأخبار العائلات الملكية في العالم العربي، صوراً رائعة لرجوة آل سيف، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين، صاحبة الـ 29 عاماً، وفق تصور الذكاء الاصطناعي عنها.

وتألقت الأميرة رجوة الحسين، في الصور الأربعة التي نشرها حساب باسم “allaboutarabroyals” على موقع إنستغرام، بخصلات شعر منسدلة وابتسامة خفيفة.

وعلّق الحساب :”مجددا مجموعة صور رائعة للأميرة رجوة الحسين بتقنيات الذكاء الاصطناعي“.

الأميرة رجوة الحسين بعيون الذكاء الاصطناعي

وطغى اللون البرتقالي الباهت على صور الأميرة رجوة الحسين، بينما تخيّلتها برامج الذكاء الاصطناعي مرتدية قميص صوف رقبة باللون البرتقالي الفاتح الذي يرمز للهدوء والمودّة.

الأميرة رجوة الحسين بعيون الذكاء الاصطناعي
الأميرة رجوة الحسين بعيون الذكاء الاصطناعي

وفي حين لم تختلف وضعية الوجه التي صورت من خلالها الأميرة رجوة آل سيف، التي باتت تعرف بعد زواجها بلقب “الأمير رجوة الحسين”، في الصور الأربع، اختلف حلقات الأذن في جميعها.

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حيث ارتدت في صورتين حلقات أذن من النوع الكبير مع اللون الذهبي اللامع، في حين ارتدت في باقي الصورتين حلقات أذن صغيرة كانت إحداها باللون الماسي.

رجوة الحسين بالحلق الألماس
رجوة الحسين بالحلق الألماس

فيما كانت الأخيرة على شكل الرقم 5 باللغة الهندية مع لمعة ذهب ظاهرة (٥).

الأميرة رجوة آل الحسين
الأميرة رجوة آل الحسين

بالأبيض والأسود

وفي الأيام القليلة الماضية، نشر ذات الحساب على موقع إنستغرام مجموعة صور أخرى للأميرة رجوة الحسين، حيث ظهرت الأميرة رجوة الحسين في صور بالأبيض والأسود، بإطلالة كلاسيكية، وشعر مجعد، وقصير في بعض الصور.

الأميرة رجوة الحسين
الأميرة رجوة الحسين
رجوة آل سيف بالذكاء الاصطناعي
رجوة آل سيف بالذكاء الاصطناعي

وفي ذات مجموعة الصور، تنوعت إطلالات زوجة ولي عهد الأردن فظهرت في إحداها وهي تضع التاج، وفي صورة أخرى تضع شالاً على رأسها يغطي نصف شعرها.

إطلالة رجوة آل سيف
إطلالة الأميرة رجوة الحسين
المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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