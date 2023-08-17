لم يسلم منها الرجال.. ارتفاع حاد في حالات التحرش الجنسي على حاملات الطائرات الأميركية

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وطن- أثارت سلسلة من حالات الانتحار بين طاقم حاملة الطائرات USS George Washington، التي وقعت العام الماضي، عدة تحقيقات للبحرية الأمريكية حول الثقافة على متن السفينة وسلوك كبار ضباطها.

ووجد أحد التحقيقات، أنه بينما رست السفينة جورج واشنطن في نيوبورت نيوز في فيرجينيا، أدلى موظفو شركة متعاقد معها للعمل على السفينة، بتعليقات متكررة موحية جنسيًا لأعضاء الطاقم من الإناث.

وبيّن التقرير أن ضباط البحرية قد تعاملوا مع مديري هنتنغتون إينغلس إندستريز – نيوبورت نيوز لبناء السفن، للحد من المضايقات تجاه البحارة، لكن دون جدوى.

وقال متحدث باسم الشركة إنها لا تتسامح مع التحرش من أي نوع ولديها سياسات قوية تمنع التحرش الجنسي.

لكن التحقيق الذي أجراه موقع “The Messenger” وجد أن أعدادًا كبيرة بشكل غير عادي من الرتب والملفات على متن السفينة George Washington والعديد من شركات النقل الأخرى – أكثر من نصف أطقم السفن ، في بعض الحالات – أبلغوا عن تعرضهم لسلوكيات تحرش جنسي.

وتطلب المسوحات الداخلية المتعددة، والمعروفة باسم “استبيانات المناخ التنظيمي للدفاع” ، التي تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات ، تفاصيل عن مدى المشكلة في ست حاملات طائرات.

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وفي جورج واشنطن ، أبلغ 65٪ من النساء و 47٪ من الرجال الذين شملهم الاستطلاع عن حالات تحرش جنسي في عام 2022 – بزيادة قدرها 10٪ عن العام السابق.

وراجع الدكتور جوي أكوستا ، كبير علماء السلوك والاجتماع في مؤسسة RAND ، والذي قاد بحثًا مكثفًا حول الاعتداء الجنسي والتحرش داخل الجيش الأمريكي ، استطلاعات المناخ بناءً على طلب الموقع الأمريكي.

وقال أكوستا: “عندما تنظر إلى ما ورد في بعض هذه التقارير، حيث تبلغ نسبة سلوكيات التحرش الجنسي 50 أو 60 في المائة.. أعني ، أن هذا مرتفع حقًا”.

كما أنها أعلى بكثير من معدلات المضايقات المبلغ عنها في بقية الجيش. ووجد استطلاع البنتاغون لمكان العمل والعلاقات بين الجنسين لعام 2021، أن 29٪ من النساء و 6٪ من الرجال تعرضوا للتحرش الجنسي في القوات المسلحة.

وكانت الأرقام في مسوحات شركات النقل أعلى من المتوسط ​​على مستوى الجيش لجميع السفن الست، وجاءت النتائج الأكثر إثارة للقلق من جيرالد آر فورد وهاري إس ترومان.

وأبلغ 76٪ من النساء على متن فورد و 75٪ من النساء على متن ترومان، عن تعرضهن للتحرش في استطلاعات أجريت في سبتمبر 2022. وكانت المعدلات الإجمالية على كلتا السفينتين أعلى من 50٪ ، وكلاهما ارتفع بشكل حاد منذ العام السابق.

مشكلة في العديد من شركات النقل

وأجرت الوحدات العسكرية الأمريكية عبر القوات المسلحة، هذه الاستطلاعات سنويًا منذ عام 1990. والمشاركة في الاستطلاعات طوعية، ويظل المشاركون مجهولين باستثناء تحديد عوامل مثل الرتبة والجنس والعرق.

وعادة ما يكمل الاستطلاع أكثر من مليون من أفراد الخدمة الأمريكية ، وفقًا لمكتب البنتاغون لتحليلات الأشخاص.

وبالنسبة لسلوكيات التحرش الجنسي ، تستخدم الاستطلاعات مقياسًا من أربع نقاط يتراوح من “أبدًا” إلى “غالبًا” ردًا على أسئلة حول ما إذا كان أفراد الخدمة قد تلقوا مقدمات جنسية غير مرحب بها ، أو طلبات للحصول على خدمات جنسية ، أو تعليقات مسيئة أو إيماءات ذات طبيعة جنسية في مكان عملهم.

وبالإضافة إلى جورج واشنطن ، وجيرالد آر فورد ، وهاري إس.ترومان ، حصل الموقع الأمريكي على نتائج المسح من فترة عامين بين 2020 و 2022 لحاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور. يو إس إس جون سي ستينيس ويو إس إس جورج إتش دبليو بوش.

وفي إحدى الحالات ، انخفض معدل تقارير المضايقات، حيث أبلغ 48٪ من أفراد الطاقم على متن السفينة أيزنهاور عن مثل هذه السلوكيات، بانخفاض عن 60٪ في العام السابق – وفي اثنتين من شركات النقل ، Stennis and the Bush ، كانت المستويات تقريبًا هي نفسها مثل في العام السابق بنسبة 44 و 52٪.

لكن حتى هذه المستويات كانت أعلى بكثير من المتوسط ​​العسكري. وبصورة مجمعة، أبلغ أكثر من واحد من كل اثنين من أفراد الطاقم على الناقلات الست عن حوادث تحرش جنسي.

كما ربطت الاستطلاعات بين انخفاض الروح المعنوية وارتفاع معدلات التحرش، وتم وضع علامة على خمس من الناقلات الست على أنها تعاني من مشاكل معنويات منخفضة عند مقارنتها بالوحدات الأخرى عبر البحرية.

وقالت الدراسة: “المنظمات ذات الروح المعنوية العالية مرتبطة بالاستعداد المحسن، والاحتفاظ الأعلى ، واحتمالية أقل للاعتداء الجنسي”.

تاريخ صعب

وهناك 11 حاملة طائرات في البحرية الأمريكية، وهي إلى حد بعيد أكبر سفن الأسطول على غرار المدن العائمة والمطارات على سطحها. ويمكن لكل منها أن تحمل طاقمًا من أكثر من 6000 رجل وامرأة. وقد تم الإبلاغ عن معدلات عالية من المضايقات هناك.

ووفقًا لدراسة صادرة عن وزارة الدفاع في عام 2018، كان البحارة المعينون على السفن أكثر عرضة للتحرش والاعتداء الجنسيين من الأفراد العسكريين في الفروع الأخرى للجيش.

واستندت هذه الدراسة إلى البيانات التي تم جمعها من استطلاع أجرته مؤسسة RAND لأكثر من 170 ألف عضو خدمة في صيف 2014.

ووجدت دراسة 2018 أن يو إس إس نيميتز ويو إس إس جون سي ستينيس تم تصنيفهما ضمن 15 منشأة بحرية عالية الخطورة للاعتداء الجنسي. وبالنسبة للنساء على وجه الخصوص ، كانت ثمانية من أفضل 15 منشأة عالية الخطورة هي حاملات الطائرات.

وتشير الدراسات الاستقصائية التي حصل عليها موقع The Messenger إلى أنه على الرغم من الدعوات الواسعة النطاق لإجراء تحسينات ، وتعهدات البحرية بمعالجة المشكلة ، لم يتغير شيء يذكر ، وكان الوضع أسوأ بالنسبة لبعض شركات النقل.

رد البحرية الأمريكية

وقالت البحرية الأمريكية، إن المسوحات المناخية كانت “آلية ممتازة لتسليط الضوء على المجالات التي نحتاج إلى تحسينها”، وشددت على أن “القيادة على أعلى مستوى في البحرية تراجع عن كثب نتائج الاستطلاعات وتقارير المضايقات بأقصى درجات الدقة، وأنه لا يمكن التسامح مع المضايقات من أي نوع في البحرية، ويتم محاسبة مرتكبي هذه الأعمال .

وأشارت إلى توزيع رسالة البحرية بالكامل في أبريل 2022 لإيصال إرشادات صارمة بشأن التحقيق في شكاوى التحرش الجنسي الرسمية، وتفويض إحالة أي شكاوى تتعلق بالتحرش الجنسي إلى القائد الأعلى التالي، الذي سيقوم بتعيين مسؤول ضابط التحقيق من خارج قيادة الموضوع والمشتكي.

وقالت البحرية إن هذا الضابط يجب أن يكون ضابط تحقيق محايدًا من خارج قيادة أي من الموضوع أو المشتكي لضمان الشفافية وتوفير احتياطي إضافي لإزالة أي تصور للتحيز أو المحسوبية في عملية التحقيق.

وبالنسبة لسبب ارتفاع الأعداد على متن الناقلات، قالت البحرية فقط إن عدد المشاركين من كل قيادة قد يؤثر على المعدلات المنعكسة في نتائج المسح. ويمكن أن يكون عدد المشاركين عاملاً مساهماً في بيانات المسح على يو إس إس جيرالد آر فورد ويو إس إس هاري إس ترومان “.

وليس من الواضح سبب ارتفاع نسبة المشاركة في الاستطلاع إلى نسب أعلى ممن أبلغوا عن التحرش الجنسي.

لا “رصاصة سحرية”

وفي عام 2021 ، نشرت مؤسسة RAND تقريرًا شاملاً أشار إلى أن جهود وزارة الدفاع لمنع الاعتداء والتحرش الجنسيين في الجيش الأمريكي كانت غير فعالة.

وعلى وجه التحديد ، قال التقرير إن التدريب السنوي للوقاية من الاعتداء الجنسي والاستجابة للوزارة فشل في استخدام الاستراتيجيات القائمة على الأدلة التي أدت إلى نتائج في بيئات العمل الأخرى.