عقوبة تشافي ولاعبه رافينيا بعد طردهما في افتتاح الدوري الإسباني (صور)

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وطن- أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، مدة عقوبة تشافي هيرناديز مدرب نادي برشلونة، ولاعبه البرازيلي رافينيا دياز، بعد تعرضهما للطرد بالبطاقة الحمراء في أولى مباريات الفريق الكتالوني أمام خيتافي في منافسات الدوري الإسباني.

وبحسب ما نشرته صحيفة (سبورت) الكتالونية، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قررت إيقاف المدرب تشافي هيرناديز لمباراتين، مع فرض غرامة مالية عليه ب600 يورو، وكذلك فرض غرامة مالية أخرى على ناديه بقيمة 700 يورو.

عقوبة تشافي ولاعبه رافينيا

وبينت الصحيفة، بأن النجم البرازيلي رافينيا دياز سيلتقى ذات العقوبة التي تلقاها مدربه بالإيقاف لمدة مباراتين، على خلفية طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخله العنيف تجاه جاستون ألفاريز لاعب خيتافي في المباراة.

كما وسيغيب تشافي ولاعبه البرازيلي رافينيا عن المواجهتين المقبلتين لفريق برشلونة. أمام قادش وفياريال، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم 2023-2024.

تشافي يطالب بطرد لاعب خيتافي ولكن الحكم طرده بإعطاءه البطاقة الحمراء#الدوري_الاسباني #خيتافي_برشلونة pic.twitter.com/ZY7HLvA4hI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2023

وشهدت مباراة برشلونة وخيتافي، إشهار حكم المباراة 8 بطاقات، 3 منها في وجه لاعبين وواحدة في وجه مدرب برشلونة تشافي، في أولى مباريات الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني الممتاز (الليغا) للدفاع عن لقبه هذا الموسم.

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مباراة برشلونة القادمة

وكان فريق برشلونة (البلوغرانا)، قد تعثر بالتعادل السلبي. أمام منافسه صاحب الأرض والمستضيف للمباراة خيتافي بدون أي من الأهداف، في أولى مواجهاته بمنافسات الدوري الإسباني، الأسبوع الماضي.

❌قادش

❌فياريال إيقاف تشافي ورافينيا لمدة مباراتين وذلك بسبب الطرد أمام خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني. 🟥 pic.twitter.com/IrYz3rjsiB — FilGoal (@FilGoal) August 16, 2023

كما وسيلتقي برشلونة أمام نظيره قادش، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب ( لويس كومبانيس).

ويحتل حامل اللقب السابق برشلونة في المركز ال12 من جدول ترتيب الدوري الإسباني. بدون أي من النقاط، بفارق 3 نقاط ثمينة عن المتصدر أتلتيكو مدريد حتى الآن.