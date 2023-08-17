سعد الصغير يصور زوجته في غرفة النوم

- Advertisement -

وطن- اتهمت هدير محمد، زوجها المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، بتصويرها والتجسس عليها حتى في غرفة نومها.

وتوجهت زوجة سعد الصغير، إلى الشرطة لتقديم بلاغ ضد زوجها، تتهمه فيه بتصويرها عن طريق تركيب كاميرات مراقبة داخل مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، دون علمها.

وطلبت هدير محمد (34 عاماً)، إثبات الحالة في محضر رسمي.

كاميرات مخفية

وأكدت زوجة سعد الصغير أمام رئيس مباحث الهرم، أنها اكتشفت أن المطرب الشعبي قد ركب كاميرات مراقبة في غرفة نومها بمسكن الزوجية في منطقة حدائق الأهرام، والسيارة الخاصة بها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الفنان بحسب ما ذكرت صحيفة “القاهرة 24“.

تهديد بالقتل

وجاء بلاغ هدير محمد بعد بلاغ زوجته الثانية برلنتي عامر، بتعرضها إلى تهديدات من قبله.

- Advertisement -

وقالت برلنتي عامر في تصريحات إعلامية: “سعد الصغير بيهددني وقاعدة في الشارع بسببه وبيقولي لو روحتي عملتي محضر هحبسك.. البلد فيها قانون طبعًا”.

مراقبة الهاتف

وأضافت: “هو بيعمل حاجات غريبة.. مهكر تليفوني ببرنامج جايبه من دبي وموصله بالباسبور.. ومعايا كل الأوراق بتاعته كلها وكأني عدوته ده عايز يموتني”.

وأكدت برلنتي عامر أن سعد الصغير وجه لها تهديدات بالقتل.