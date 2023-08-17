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سام أصغري يهدد بفضح أسرار بريتني سبيرز القذرة بعد انفصالهما.. ما حدث فاجأ الجميع

وقعت بريتني وسام اتفاقية ما قبل الزواج والتي يعتقد أنها في صالح نجمة البوب

كتب رفيف عبدالله
سام أصغري يهدد بفضح أسرار بريتني سبيرز القذرة بعد انفصالهما.. ما حدث فاجأ الجميع
انفصال بريتني سبيرز
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وطن– انفصلت بريتني سبيرز عن زوجها سام أصغري، بعد أن واجهها الأخير بالخيانة ما أدى إلى صراع كبير بينهما.

وذكرت صحيفة TMZ ،أن بريتني سبيرز وزوجها سام أصغري انفصلا رسميًا وهما في طريقهما نحو الطلاق ، إيذانًا بنهاية زواجهما الذي دام عامًا واحدًا.

مسألة وقت

وقال مصدر مقرب للصحيفة: “إنها مسألة وقت فقط قبل أن يطلب سام الطلاق”.

كما زعم مصدر آخر أن سام أصغري، سيحصل على مبلغ مالي كبير من بريتني سبيرز مقابل ألا يفضح أسرارها.

وزعم مصدر أن سام أصغري “يحاول التفاوض على تنازلات تتجاوز ما قبله ويهدد بالكشف عن معلومات محرجة بشكل غير عادي حول بريتني ما لم يحصل على أجر”.

انفصال بريتني سبيرز
انفصال بريتني سبيرز وسام أصغري

ابتزاز

وزعم مصدر آخر أن مغنية Baby One More Time كانت “محمية” من قبل فريقها ، وأن “الفراق سيكون محترمًا”.

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وأضاف المصدر المطلع: “إنه ابتزاز ولن يحدث أبدًا”.

وفقًا لـ Page Six ، من غير الواضح مقدار الأموال التي يريدها الممثل البالغ من العمر 29 عامًا من بريتني ، أو ما إذا كان الإعداد الحالي يسمح بالكشف عن المعلومات السلبية.

ولكن وفقًا لمصدر منفصل ، فإن “أي أموال جنتها قبل الزفاف محمية”.

اتفاقية ما قبل الزواج

وقعت بريتني وسام اتفاقية ما قبل الزواج والتي يعتقد أنها في صالح نجمة البوب.

ويُعتقد أن ماثيو روزنغارت ، المحامي المسؤول عن تحرير بريتني من فترة الوصاية التي استمرت 13 عامًا في نوفمبر 2021 ، كان متورطًا في وضع شروط اتفاقية ما قبل الزواج.

بريتني سبيرز وسام أصغري
فضيحة بريتني

تزعم TMZ أن سام قدم الأوراق يوم الأربعاء وأشار إلى “خلافات لا يمكن التوفيق بينها” كسبب للانفصال ، مع تاريخ التقسيم الرسمي المدرج في 28 يوليو.

وبحسب ما ورد انتقل سام بالفعل من منزلهما المشترك.

كانت رغبة نجمة البوب في الزواج من سام من بين العوامل التي أبرزتها في جهودها لإنهاء ولايتها.

المصدرترجمة وتحرير وطن

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