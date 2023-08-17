الخميس, أغسطس 17, 2023
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رقص وحركات فاضحة داخل مسجد.. فيديو لفتاة تركية يفجر موجة غضب

يظهر المقطع الذي نشرته صحيفة "يني شفق" التركية فتاة ترتدي عباءة الإمام وتضع العمامة على رأسها وتقوم بحركات غير أخلاقية ورقص داخل المسجد

كتب خالد الأحمد
رقص وحركات فاضحة داخل مسجد.. فيديو لفتاة تركية يفجر موجة غضب
رقص فتاة تركية داخل مسجد
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ، مقطع فيديو يوثق مشهداً استفزازياً لفتاة تؤدي وصلة رقص وحركات خارجة داخل مسجد، مما أثار حالة من الغضب والإستياء في المجتمع التركي.

ويظهر المقطع الذي نشرته صحيفة “يني شفق” التركية فتاة ترتدي عباءة الإمام وتضع العمامة على رأسها، وهي تقوم بحركات غير أخلاقية ورقص داخل المسجد.

وبدت الفتاة التركية وهي ترفع ستارة وتدخل لتصعد إلى منبر المسجد، وتقوم بالرقص وذات الحركات عليه.

رقص فتاة تركية داخل مسجد يفجر الغضب

مما أثار جدلاً واسعاً في أوساط الأتراك وطالب كثيرون باعتقال ومحاسبة الفتاة التي قامت بحركات غير أخلاقية داخل المسجد.

وأشار ناشطون إلى الواقعة حدثت في ولاية “ملاطية” شرق الأناضول، ويبدو أن الفتاة المسيئة تسللت إلى المسجد في وقت لم يكن فيه مصلون وقامت بحركاتها المسيئة دون معرفة دوافعها.

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وحظي الفيديو الشائن بردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، ودعا العديد من المستخدمين السلطات إلى اتخاذ إجراءات بشأن الصور الفاضحة.

ووفق صحيفة “يني شفق” أُعلن أن مديرية الشؤون الدينية بدأت تحقيقًا في الصور التي يُفهم أنها التقطت في مسجد في ملاطية وتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

تصوير مسيء داخل مسجد

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام من انتشار صور فاضحة في مسجد ” قوجة تبه” ويوم أمس الثلاثاء، ذكرت صحيفة جمهوريات التركية، أنه تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم في التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أنقرة ضد أولئك الذين كانوا يصورون بملابس غير لائقة في مسجد كوكاتيب وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان الذي أدلى به مكتب المدعي العام وتداولته وسائل إعلام تركية أنه تم التذكير بفتح تحقيق في جريمة “الإساءة العلنية للقيم الدينية التي يتبناها جزء من الجمهور” بسبب الصور التي التقطها المخرج المسمى ب. ك وامرأة “عارضة أزياء” في مسجد كوجاتيبي في أنقرة ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أنه تم تفتيش مساكن المشتبه بهم وضبط أدلة الجريمة وفحص المواد الرقمية المضبوطة.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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