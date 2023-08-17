جرأة داليا البحيري تصدم محبيها.. كشفت صدرها وأفخاذها بطريقة فاضحة (فيديو)

- Advertisement -

وطن– فاجأت الفنانة المصرية داليا البحيري، متابعيها بجرأتها في أحدث ظهور لها أُثناء استمتاعها بما تبقى من عطلتها الصيفية.

ونشرت داليا البحيري فيديو عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي فستاناً منقوشاً بفتحة صدر واسعة، وفتحة جانبية لدى منطقة الساق.

أجواء الصيف

وتعمدت داليا البحيري إبراز صدرها وساقيها حتى الفخذ في طريقة جلوسها المثيرة.

وكتبت في تعليقها: “”كلوب تروبيكانا” المفضل لدي طوال الوقت ، وهو مثالي لأجواء الصيف”.

وعبر الجمهور عن صدمتهم وغضبهم منها، فكتبت متابعة: “كل ما اقول واخيرا فنانة محترمة سبحان الله مباشرة تطلع بفيديو عارية ومقززه….أنه اسفه لنفسي لان تابعتك”.

ونصحها آخر: “لو انا منك اقفل التعليقات، لأن الشتيمة الي حتجيلك كتيرة”.

- Advertisement -

أولاد حريم كريم

هذا وتنتظر داليا البحيري طرح فيلمها الجديد “أولاد حريم كريم” في 30 أغسطس الجاري.

ويشاركها في بطولته مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، بشرى.

ويعد فيلم “أولاد حريم كريم” استكمالا لفيلم “حريم كريم” والذي عرض قبل 18 عاماً، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.