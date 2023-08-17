الخميس, أغسطس 17, 2023
الرئيسيةحياتناجرأة داليا البحيري تصدم محبيها.. كشفت صدرها وأفخاذها بطريقة فاضحة (فيديو)
حياتنا

جرأة داليا البحيري تصدم محبيها.. كشفت صدرها وأفخاذها بطريقة فاضحة (فيديو)

ألغى ناشطون متابعة داليا البحيري مؤكدين أنها كانوا يعتقدونها محترمة على حد تعبيرهم

كتب رفيف عبدالله
جرأة داليا البحيري تصدم محبيها.. كشفت صدرها وأفخاذها بطريقة فاضحة
جرأة داليا البحيري صدمت جمهورها
- Advertisement -

وطن– فاجأت الفنانة المصرية داليا البحيري، متابعيها بجرأتها في أحدث ظهور لها أُثناء استمتاعها بما تبقى من عطلتها الصيفية.

ونشرت داليا البحيري فيديو عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي فستاناً منقوشاً بفتحة صدر واسعة، وفتحة جانبية لدى منطقة الساق.

أجواء الصيف

وتعمدت داليا البحيري إبراز صدرها وساقيها حتى الفخذ في طريقة جلوسها المثيرة.

وكتبت في تعليقها: “”كلوب تروبيكانا” المفضل لدي طوال الوقت ، وهو مثالي لأجواء الصيف”.

جرأة داليا البحيري صدمت جمهورها
داليا البحيري وجرأتها

وعبر الجمهور عن صدمتهم وغضبهم منها، فكتبت متابعة: “كل ما اقول واخيرا فنانة محترمة سبحان الله مباشرة تطلع بفيديو عارية ومقززه….أنه اسفه لنفسي لان تابعتك”.

ونصحها آخر: “لو انا منك اقفل التعليقات، لأن الشتيمة الي حتجيلك كتيرة”.

- Advertisement -
جرأة داليا البحيري جعلت البعض يلغي متابعتها
جرأة داليا البحيري

أولاد حريم كريم

هذا وتنتظر داليا البحيري طرح فيلمها الجديد “أولاد حريم كريم” في 30 أغسطس الجاري.

ويشاركها في بطولته مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، بشرى.

ويعد فيلم “أولاد حريم كريم” استكمالا لفيلم “حريم كريم” والذي عرض قبل 18 عاماً، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

داليا البحيري تهاجم عمال اليومية وتطالب السيسي بحظرهم: “اللي يتكلم بالشبشب على وشه”

حياتنا

زوج داليا البحيري يرد على اساءتها لـ”أبو تريكة”: ” قطع لسان اللي يقول عليه إرهابي” !

الهدهد

داليا البحيري تهاجم أبو تريكة: “خلقته بتقول إنه إرهابي”

حياتنا

“الزواج الثالث والأعمار بيد الله”.. اللقطات الأولى من زفاف داليا البحيري “فيديو”

فيديو

داليا البحيري تبكي على الهواء وتطلب وقف التصوير والسبب “طليقها”

حياتنا

هكذا ردت داليا البحري على مذكرة اعتقالها السورية

أرشيف - المجلة

لن تصدّق كم بلغت ميزانيّة الدراما الرمضانية المصريّة هذا العام .. وهذه أجور الفنّانين

أرشيف - حياتنا

شاهد.. «داليا البحيري» تصرخ بعد رؤيتها الدماء في «رامز قرش البحر»

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيف يكشف بؤبؤ العين عن نشاط دماغك؟

فضيحة سعودية.. رشاوى مالية ضخمة لتبييض صورة المملكة من انتهاكات حقوق الإنسان

مفاوضات سعودية – أوروبية لضم بطل دوري المحترفين السعودي إلى دوري أبطال أوروبا!

موعد مباراة النصر ضد التعاون والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

مضيفة طيران تكشف .. هذه 5 أشياء لا يجب أن تفعلها قبل الرحلة أو أثناءها

الكويتية نهى نبيل توجه لـ ياسمين عز اتهاماً خطيراً.. هل هو حقيقي؟ (فيديو)

كيف يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة تسريع التدهور المعرفي للشخص؟

“شركة صهيونية” أعدت استراتيجية وزارة الإعلام السعودية.. ما علاقة نتنياهو؟

عقوبة تشافي ولاعبه رافينيا بعد طردهما في افتتاح الدوري الإسباني (صور)

طائرة الكنز المحملة بالذهب والأسلحة والدولارات.. هل يملكها محمد أبو العينين؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

محمد بن سلمان في لندن بعد 5 سنوات من مقتل خاشقجي .. ماذا تريد منه بريطانيا!؟

كيسنجر للسفير الإسرائيلي في واشنطن ١٩٧٤ عن مدير المخابرات السعودية كمال ادهم: نعلم أن مصر تدار دوما من قبل اليهود.. ولم نعترض!‎

إهانة سعودية صريحة للإمارات.. “قرقاش” يرد وصحيفة إماراتية تتساءل عن المغزى والتوقيت (شاهد)

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC