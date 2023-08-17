الخميس, أغسطس 17, 2023
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رياضة

برناردو سيلفا يُوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي.. وهذه تفاصيله

البرتغالي برناردو يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026

كتب فارس أبو شيحة
البرتغالي برناردو سيلفا
برناردو سيلفا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026
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وطن- وافق النجم البرتغالي برناردو سيلفا على تجديد عقده لمدة 3 مواسم مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد الأنباء التي تحدثت عن رحيله عن صفوف الفريق اللندني هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو. الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة X ، ” وافق برناردو سيلفا شفهياً على توقيع عقد جديد في مانشستر سيتي، أكد رسمياً قراره للنادي”.

تجديد عقد برناردو سيلفا

وأضاف رومانو، ” يتوقع مانشستر سيتي أن يوقع  برناردو عقوده، مع النادي بنهاية الأسبوع المقبل”.

وختم، ” سيكون عقد برناردو الجديد ساري المفعول. حتى صيف 2026″.

وكان البرتغالي برناردو سيلفا وزملائه في فريق مانشستر سيتي، قد توجوا  بكأس السوبر الأوروبي 2023، بعد فوزه على إشبيلية بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. عقب نهاية المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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من هو البرتغالي برناردو سيلفا؟!

برناردو موتا فيغا دي كارفالهو سيلفا، برتغالي الجنسية، ولاعب كرة قدم محترف. من مواليد شهر أغسطس/ آب عام 1994، يلعب في مركز خط الوسط والجناح في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالوقت الحالي.

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

وبدأ البرتغالي برناردو مسيرته الكروية مع نادي بنفيكا في عام 2013، ثم انتقل إلى صفوف نادي موناكو الفرنسي عام 2014. كما وبعدها وقع مع نادي مانشستر سيتي في عام 2017.

يذكر بأن نادي مانشستر سيتي قد أبرم صفقتين في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، تمثل بالتعاقد مع جوسكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش، فيما رحل عن صفوفه العديد من اللاعبين. لعل أبرزهم الجزائري رياض محرز وإيلكاي غوندوغان وغيرهم.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

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