برناردو سيلفا يُوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي.. وهذه تفاصيله

- Advertisement -

وطن- وافق النجم البرتغالي برناردو سيلفا على تجديد عقده لمدة 3 مواسم مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد الأنباء التي تحدثت عن رحيله عن صفوف الفريق اللندني هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو. الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة X ، ” وافق برناردو سيلفا شفهياً على توقيع عقد جديد في مانشستر سيتي، أكد رسمياً قراره للنادي”.

وأضاف رومانو، ” يتوقع مانشستر سيتي أن يوقع برناردو عقوده، مع النادي بنهاية الأسبوع المقبل”.

وختم، ” سيكون عقد برناردو الجديد ساري المفعول. حتى صيف 2026″.

Bernardo Silva has now verbally agreed to sign new contract at Manchester City — formally confirmed his decision to the club 🚨🔵 #MCFC

City expect Bernardo to sign contracts by the end of next week.

Understand new deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/fSg0dXjtd0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023