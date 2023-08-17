برناردو سيلفا يُوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي.. وهذه تفاصيله

- Advertisement -

وطن- وافق النجم البرتغالي برناردو سيلفا على تجديد عقده لمدة 3 مواسم مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد الأنباء التي تحدثت عن رحيله عن صفوف الفريق اللندني هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو. الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة X ، ” وافق برناردو سيلفا شفهياً على توقيع عقد جديد في مانشستر سيتي، أكد رسمياً قراره للنادي”.

تجديد عقد برناردو سيلفا

وأضاف رومانو، ” يتوقع مانشستر سيتي أن يوقع برناردو عقوده، مع النادي بنهاية الأسبوع المقبل”.

وختم، ” سيكون عقد برناردو الجديد ساري المفعول. حتى صيف 2026″.

Bernardo Silva has now verbally agreed to sign new contract at Manchester City — formally confirmed his decision to the club 🚨🔵 #MCFC City expect Bernardo to sign contracts by the end of next week. Understand new deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/fSg0dXjtd0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023

وكان البرتغالي برناردو سيلفا وزملائه في فريق مانشستر سيتي، قد توجوا بكأس السوبر الأوروبي 2023، بعد فوزه على إشبيلية بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. عقب نهاية المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

- Advertisement -

من هو البرتغالي برناردو سيلفا؟!

برناردو موتا فيغا دي كارفالهو سيلفا، برتغالي الجنسية، ولاعب كرة قدم محترف. من مواليد شهر أغسطس/ آب عام 1994، يلعب في مركز خط الوسط والجناح في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالوقت الحالي.

وبدأ البرتغالي برناردو مسيرته الكروية مع نادي بنفيكا في عام 2013، ثم انتقل إلى صفوف نادي موناكو الفرنسي عام 2014. كما وبعدها وقع مع نادي مانشستر سيتي في عام 2017.

يذكر بأن نادي مانشستر سيتي قد أبرم صفقتين في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، تمثل بالتعاقد مع جوسكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش، فيما رحل عن صفوفه العديد من اللاعبين. لعل أبرزهم الجزائري رياض محرز وإيلكاي غوندوغان وغيرهم.