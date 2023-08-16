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“كنز حقيقي”.. صور الذهب المضبوط على متن “طائرة زامبيا” القادمة من مصر

أعلنت السلطات الزامبية احتجاز طائرة خاصة قادمة من القاهرة، تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 عملة ذهبية تزن 127 كغم، وأسلحة وذخائر

كتب باسل سيد
صور الذهب المضبوط على متن طائرة زامبيا القادمة من مصر
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وطن- تداولت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا زعمت أنها لكميات الذهب الكبيرة التي ضبطت على متن الطائرة الخاصة التي احتجزتها زامبيا، أمس الثلاثاء، والقادمة من مصر بعد تفتشيها والعثور بداخلها على ملايين الدولارات والعملات الذهبية وأسلحة.

ويشار إلى أنه أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الزامبية، احتجاز طائرة خاصة، تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 عملة ذهبية و5 بنادق بها 126 رصاصة، وعلى خلفية ذلك تم احتجاز 10 أشخاص، من بينهم زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، على ذمة التحقيق.

احتجاز طائرة زامبيا
احتجاز طائرة خاصة، تحمل 5.6 مليون دولار نقدا

“طائرة الكنز”.. كميات ذهب ضخمة وملايين الدولارات

وظهر في الصور المتداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل في مصر، شكل الذهب الذي تم ضبطه، حيث تم تعبئته على هيئة سبائك صغيرة الحجم داخل حقائب سوداء.

سبائك صغيرة الحجم داخل حقائب سوداء
سبائك صغيرة الحجم داخل حقائب سوداء

وانتشرت الصور بين المصريين على السوشيال ميديا تحت عنوان “طائرة الكنز”، فيما صدر أول رد رسمي من مصر اليوم على أزمة “طائرة زامبيا”.

سبائك ذهب على متن طائرة زامبيا
سبائك ذهب على متن طائرة زامبيا

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) الرسمية في مصر عن مصدر مصدر مصري مطلع، قوله إن “الطائرة التي أثير الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة حطت في مطار القاهرة (ترانزيت) في وقت سابق وخضعت للتفتيش”.

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أول رد مصري على أزمة “طائرة زامبيا”

وشدد المصدر بحسب موقع “مصراوي” المحلي الذي نشر بيان الوكالة الرسمية، على أنه “جرى التأكد من استيفاء الطائرة كافة قواعد السلامة والأمن التي تطبق على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية”.

وأكد أن “الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس”.

وتطرق المصدر المصري للحديث أيضا عما أثير بشأن وجود طائرة أخرى احتجزتها السلطات الزامبية، بالقول إن “هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس”.

وأضاف أنه “يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها في زامبيا للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة”.

ويشار إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد تداول أنباء عن قيام مسؤولين في مصر بتهريب أموالهم خارج البلاد، خوفاً من انهيار النظام والاقتصاد.

حيث ربط النشطاء بين أزمة “طائرة زامبيا” وما يتم تداوله من أنباء مزعومة منذ أيام عن هروب مسؤولين ورجال أعمال، خارج مصر وتهريب ثرواتهم معهم.

المصدرالمصراوي ، رصد وتحرير وطن

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