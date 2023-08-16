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رد فعل غادة عبدالرازق على ظهور ثديي صديقتها نسرين سند عاريين بشكل كامل (شاهد)

نسرين سند حضرت قبل أيام حفل زفاف ابنة شقيقة غادة عبدالرازق على شاب إيطالي

كتب سالم حنفي
رد فعل غادة عبدالرازق على ظهور ثديي صديقتها نسرين سند عاريين بشكل كامل
غادة عبدالرازق ونسرين سند
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وطن- أثارت الفنانة والعارضة المصرية نسرين سند، انبهار ونار متابعيها وأصدقائها بسبب جرأتها الغير معهودة في إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نسرين سند عبر حسابها على “انستغرام” صورة مثيرة جدا ظهرت فيها شبه عارية، من خلال ارتدائها قميص أبيض شفاف مبلول بالماء دون حمل صدر مما كشف ثدييها بشكل فاضح.

وظهرت نسرين سند بكتفها العاري، وهي تقف في حمام سباحة في وضع مثير كشف ملامح عضوها التناسلي محاولة نزع “البكيني”.

نسرين سند
ظهور ثديي نسرين سند عاريين

وكان أكثر التعليقات إثارة على إطلالة نسرين سند هو تعليق صديقتها المقربة الفنانة غادة عبد الرازق.

وعلقت غادة عبد الرازق على صورة العارضة نسرن سند بقولها معبرة عن غعجابها الشديد بها بالقول: “واااو”، مع وضع عدد من الإيموجي المتمثلة بالقلوب والنار.

رد فعل غادة عبدالرازق على ظهور ثديي نسرين سند
رد فعل غادة عبدالرازق على ظهور ثديي نسرين سند

يشار إلى أن الفنانة غادة عبدالرازق من الاصدقاء المقربين للعارضة المصرية المقيمة في فرنسا نسرين سند.

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وكان نسرين سند قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو خلال مشاركتها في حفل زفاف “لميس” ابنة يسرية شقيقة الفنانة غادة عبدالرازق، وذلك في حفل عائلي أٌقيم على بحيرة كومو في إيطاليا.

ونشرت نسرين سند مقطع فيديو يوثق مشاركتها في حفل الزفاف الذي تخلله تناول الخمور بشكل علني، حيث عبرت عن شكرها لغادة عبدالرازق على دعوتها لحضور هذه المناسبة، متمنية لها دوام السعادة والتوفيق.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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