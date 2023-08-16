رد فعل غادة عبدالرازق على ظهور ثديي صديقتها نسرين سند عاريين بشكل كامل (شاهد)

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وطن- أثارت الفنانة والعارضة المصرية نسرين سند، انبهار ونار متابعيها وأصدقائها بسبب جرأتها الغير معهودة في إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نسرين سند عبر حسابها على “انستغرام” صورة مثيرة جدا ظهرت فيها شبه عارية، من خلال ارتدائها قميص أبيض شفاف مبلول بالماء دون حمل صدر مما كشف ثدييها بشكل فاضح.

وظهرت نسرين سند بكتفها العاري، وهي تقف في حمام سباحة في وضع مثير كشف ملامح عضوها التناسلي محاولة نزع “البكيني”.

وكان أكثر التعليقات إثارة على إطلالة نسرين سند هو تعليق صديقتها المقربة الفنانة غادة عبد الرازق.

وعلقت غادة عبد الرازق على صورة العارضة نسرن سند بقولها معبرة عن غعجابها الشديد بها بالقول: “واااو”، مع وضع عدد من الإيموجي المتمثلة بالقلوب والنار.

يشار إلى أن الفنانة غادة عبدالرازق من الاصدقاء المقربين للعارضة المصرية المقيمة في فرنسا نسرين سند.

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وكان نسرين سند قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو خلال مشاركتها في حفل زفاف “لميس” ابنة يسرية شقيقة الفنانة غادة عبدالرازق، وذلك في حفل عائلي أٌقيم على بحيرة كومو في إيطاليا.

ونشرت نسرين سند مقطع فيديو يوثق مشاركتها في حفل الزفاف الذي تخلله تناول الخمور بشكل علني، حيث عبرت عن شكرها لغادة عبدالرازق على دعوتها لحضور هذه المناسبة، متمنية لها دوام السعادة والتوفيق.