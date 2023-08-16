الأربعاء, أغسطس 16, 2023
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انتحار مسن مصري بطريقة بشعة.. أطلق النار على نفسه وأصاب أسرته بالذهول

تقرير حقوقي كان قد رصد 147 حالة انتحار و26 محاولة في مصر خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس الماضيين

كتب خالد السعدي
انتحار مسن مصري بطريقة بشعة.. أطلق النار على نفسه وأصاب أسرته بالذهول
انتحار مسن مصري
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وطن- شهدت مصر واقعة انتحار جديدة، حيث أقدم شخص مُسن على التخلص من حياته، ما أصاب المحيطين به بحالة من الذهول.

وقالت تقارير إعلامية محلية، إن مسنا أنهى حياته عبر إطلاق النار على رأسه، داخل منزله بميدان فيكتوريا بالمعادي في العاصمة القاهرة.

وفي التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من أحد سكان العقار رقم 210 بميدان فيكتوريا بالمعادي يفيد بسماع طلق ناري قادم من إحدى الشقق السكنية بذات العقار الذي يقطن به.

وفور تلقي البلاغ، انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إطلاق رجل يبلغ من العمر 70 عاما النار على نفسه بمنطقة الرأس فسقط قتيلا، تم إخطار جهات التحقيق التى أمرت بوضع الجثة في المشرحة وطلبت تحريات المباحث.

ولم يتضح حتى الآن سبب إقدام المسن المصري على الانتحار بهذه الطريقة المأساوية، لا سيما أن أسرته غارقة في الذهول جراء ما حدث.

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الانتحار في مصر
مسن مصري ينهي حياته بطلق ناري

الانتحار في مصر

ودائما ما يثير الانتحار في مصر حالة واسعة من الجدل، وكانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، قد أصدرت تقريراً رصدت فيه 147 حالة انتحار و26 محاولة في الفترة من أكتوبر ومارس الماضيين.

وجاءت محافظة الجيزة في الترتيب الأول بـ 34 حالة بنسبة 23.8%، تليها محافظة القاهرة في المركز الثاني بـ26 حالة بنسبة 18.27%، في الترتيب الثالث جاءت محافظة المنوفية بـ19 حالة 12.92%، وفي المركز الرابع محافظة سوهاج بـ11 حالة بنسبة 7.48%، تليها محافظة الدقهلية بـ9 حالات بنسبة 6.12 %، وفي المركز السادس محافظة الغربية بـ7 حالات بنسبة 4.76%.

وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز السابع بـ6 حالات وبنسبة 4.08%، تليها في المركز الثامن محافظة الأقصر بـ5 حالات بنسبة 3.4%، ثم محافظة القليوبية بـ4 حالات بنسبة 2.72%، ثم محافظات (البحيرة ـ دمياط ـ الإسماعيلية – الفيوم ـ بني سويف) بـ3 حالات انتحار بنسبة 2.04%، وفي المركز العاشر جاءت محافظات (الشرقية، بورسعيد، كفر الشيخ، المنيا، قنا) بحالتي انتحار بنسبة 1.36%. وفي الترتيب الأخير جاءت محافظة مرسى مطروح بحالة انتحار بنسبة 0.68%.

وكان عدد الذكور الأعلى في معدلات الانتحار، إذ بلغ عدد الذكور 98 حالة، وهو ضعف عدد الإناث بنسبة 66.6%، بينما وصل عدد الإناث إلى 49 حالة بنسبة 33.33%”.

وجاء “العُزّاب” في المركز الأولى بـ52 حالة بنسبة 35.37 %، يليهم المتزوجون بـ41 حالة بنسبة 27.89%، وفي الترتيب الثالث جاء تصنيف الخاطب والمخطوبة بـ6 حالات بنسبة % 4.08، ثم في الترتيب الأخير المطلقين والمنفصلين أو الأرامل بحالة واحدة بنسبة 0.68%، فيما 47 لم يتبين حالتهم الاجتماعية بنسبة 31.97%.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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