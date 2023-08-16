الأردن نقطة الانطلاق ومالك مجهول ومشغل مقره دبي.. “طائرة زامبيا” وحل اللغز الغامض

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وطن- في ظل عدم توفر معلومات رسمية كاملة عن واقعة “طائرة زامبيا” المثيرة للجدل، وهي الطائرة الخاصة القادمة من القاهرة التي تم توقيفها أمس، الثلاثاء، في زامبيا بعد العثور داخلها على ملايين الدولارات وأسلحة وذخائر وعملات ذهبية بكميات ضخمة، كشفت منصات تحقيق إلكترونية معلومات جديدة عن الطائرة ولغزها المحير.

وفي هذا السياق نجح فريق منصة “متصدقش” لمكافحة الشائعات وتفنيد الأخبار الكاذبة، باستخدام أدوات المصادر المفتوحة، ومواقع تتبع الطائرات، وتحليل الصور والفيديوهات المنتشرة للحادث، في كشف المعلومات الأولى عن الطائرة المتحفظ عليها والتي اشتهرت باسم “طائرة زامبيا”.

رحلات الطائرة الأخيرة

حيث كشفت عن تاريخ رحلاتها في الأشهر الأخيرة بين مدن القاهرة والعلمين، ودبي، وعواصم أخرى من بينها تل أبيب، والدوحة.

وصباح الثلاثاء، 15 أغسطس 2023، أعلنت لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا تحفظها على طائرة خاصة قادمة من مطار القاهرة الدولي.

وحسب بيانها، تلقت اللجنة معلومات تفيد أن طائرة مستأجرة وتحمل بضائع خطرة، هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي، بالعاصمة لوساكا، في 13 أغسطس 2023 الساعة 7 مساءً بتوقيت البلاد المحلي.

المضبوطات على متن الطائرة

في اليوم التالي لوصول الطائرة، 14 أغسطس 2023، جرى مداهمتها ووجدوا: 5 مليون و698 ألف دولار في حقائب وصناديق. و5 مسدسات، و7 خِزن ذخيرة، و126 طلقة.

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بالإضافة إلى 602 قطعة تحتوي على خليط من المعادن بنسب مختلفة وهي (النحاس في حدود 58 إلى 61%، والزنك في حدود 38 إلى 41%، وكميات ضئيلة من القصدير والنيكل) وتزن 127 كيلو جرام تقريبًا.

وكذلك عثر داخل الطائرة المشبوهة التي اشتهرت باسم “طائرة زامبيا” على أجهزة لقياس الذهب.

اسمها وبيانات تسجيلها

وقالت منصة “متصدقش” في تقريرها إن لجنة مكافحة المخدرات الزامبية، أخطأت في اسم الطائرة المضبوطة. فحسب البيان، فإن الطائرة تحمل رقم “T7-WW”، لكنه اسم خاطئ ولا يعود إلى أي رقم تسجيل.

ورغم غياب معلومات عن الطائرة عبر خدمة “flightradar24” وصلت المنصة لاسمها وبيانات تسجيلها عبر خدمات شركة ADS-B Exchange التي تعتبر أكبر مصدر عام لبيانات الطيران في العالم.

ويشار إلى أن بيانات ADS-B Exchange لا تخضع لقواعد حجب المعلومات لذلك ظهرت عليها اسم الرحلة وهي في طريقها إلى لوساكا.

ماذا نعرف عن الطائرة المضبوطة؟ ◾أجرينا تحليلًا للصور والفيديوهات الملتقطة في مطار كينيث كاوندا الدولي، بالعاصمة لوساكا، للطائرة المضبوطة التي ظهر من خلالها رقم التسجيل الحقيقي. ◾ تبين أن الطائرة تحمل رقم التسجيل T7-WSS، ومسجلة في جمهورية سان مارينو.#زامبيا #مطار_القاهرة… pic.twitter.com/KuHMEcNdNU — متصدقش (@matsda2sh) August 16, 2023

هذا وأجرت المنصة تحليلًا للصور والفيديوهات الملتقطة في مطار كينيث كاوندا الدولي، بالعاصمة لوساكا، للطائرة المضبوطة التي ظهر من خلالها رقم التسجيل الحقيقي.

وتبين أن الطائرة تحمل رقم التسجيل T7-WSS، ومسجلة في جمهورية سان مارينو.

مسار الطائرة المضبوطة.. الأردن نقطة الانطلاق

هذا وتشير البيانات الملاحية بحسب تحقيق منصة “متصدقش” إلى انطلاق الطائرة من مطار عمان بالأردن، مساء يوم السبت 12 أغسطس.

ووصلت الطائرة منتصف الليل إلى مطار القاهرة (ترانزيت)، قبل أن أن تعاود الانطلاق في صباح اليوم التالي، الأحد، نحو الساعة 11 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وبعد نحو 7 ساعات، وفي تمام الساعة 6:13 مساءً بتوقيت القاهرة، وصلت الطائرة إلى مطار “كينيث كاوندا” الدولي بالعاصمة الزامبية لوساكا.

مالك مجهول ومشغل مقره دبي

وبحسب التقرير لم يكشف ملاك الطائرة، أو الجهة المستأجرة لها، عن رقم تسجيلها أو بياناتها الملاحية، مثل وجهة الانطلاق والوصول ومعلومات التسجيل والرقم التسلسلي الخاص بالطائرة.

وحسب بيانات موقع “Flightaware”، فقد قدّم مالك الطائرة طلب بعدم تتبع الطائرة وحجب معلومات مالكها.

لكن عمليات البحث، أظهرت أن الطائرة تديرها شركة تسمى “Flying Group Middle East”، بحسب قاعدة بيانات “eurocontrol”.

عمليات البحث، أظهرت أن الطائرة تديرها شركة تسمى "Flying Group Middle East"، بحسب قاعدة بيانات @eurocontrol.

◾يقع مقر الشركة المشغلة للطائرة في مدينة دبي بدولة الإمارات، وهو مكتب تابع لشركة flying group لخدمات تأجير الطائرات التي تتخذ من مطار أنتويرب في بلجيكا مقرًا لها.… pic.twitter.com/zyhATtP41i — متصدقش (@matsda2sh) August 16, 2023

ويقع مقر الشركة المشغلة للطائرة في مدينة دبي بدولة الإمارات، وهو مكتب تابع لشركة “flying group” لخدمات تأجير الطائرات التي تتخذ من مطار أنتويرب في بلجيكا مقرًا لها.

بيانات السجل الاقتصادي الوطني الإماراتي، تشير إلى أن الشركة ومقرها المنطقة الحرة بمطار دبي، تأسست في نوفمبر 2020.

كما أن قاعدة بيانات “eurocontrol” تظهر ادارة شركة “Flying Group” لثلاث طائرات هم (T7WSS و T7Home و T7ABE).

رحلات سابقة.. من القاهرة إلى تل أبيب ثم إلى الدوحة

وحصلت منصة “متصدقش” كذلك على تاريخ رحلات الطائرة المسجل خلال العامين الماضيين عبر خدمة “flightradar24” لتتبع رحلات الطيران.

ليتضح أن الطائرة أجرت نحو 361 رحلة ذهابًا وإيابًا، غالبيتها كانت القاهرة نقطة انطلاق أو عودة (125 رحلة بدأت أو انتهت في القاهرة).

وأبرز هذه الرحلات كان في 30 يونيو 2023، حيث طارت مرتين من مطار القاهرة إلى مطار العلمين الدولي.

وفي 23 نوفمبر 2022: انطلقت من القاهرة باتجاه تل_أبيب. وبعد 5 ساعات، اتجهت إلى العاصمة القطرية الدوحة، (في اليوم الثالث لبطولة كأس العالم لكرة القدم)، ثم عادت للقاهرة في نهاية اليوم.

من القاهرة إلى طرفي الصراع في ليبيا

خلال الصراع السياسي والعسكري في ليبيا، المستمر منذ سنوات، كانت الطائرة حاضرة برحلات مكوكية من القاهرة إلى مدينتي طرابلس وبني غازي، بحسب تقرير “متصدقش”.

وفي 17 مايو 2023: انطلقت الطائرة التي اشتهرت باسم “طائرة زامبيا” إلى العاصمة الليبية طرابلس. وعادت إلى القاهرة في نفس اليوم بعد توقف دام 4 ساعات فقط.

ويوم 24 مايو 2023: طارت من القاهرة إلى بنغازي وعادت بعد نحو 5 ساعات.

وفي 8 يناير 2023: طارت إلى طرابلس، وعادت في نفس اليوم للقاهرة.