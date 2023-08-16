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حياتنا

إطلالة نادرة لابنة أخت الملك محمد السادس مع مولودتها الجديدة (شاهد)

أشاد الناشطون بجمال للا نهيلة وجمال الاسم الذي اختارته لابنتها كونه اسم مغربي أصيل

كتب رفيف عبدالله
إطلالة نادرة لابنة أخت الملك محمد السادس مع مولودتها الجديدة (شاهد)
للا نهيلة وزوجها
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وطن– نشر حساب مختص بأخبار العائلات الملكية في العالم العربي، صورة نادرة لابنة أخت الملك محمد السادس، مع مولودتها.

وظهرت الشريفة للا نهيلة ابنة الأميرة المغربية للا أسماء شقيقة الملك محمد السادس، وهي ترتدي قفطاناً أنيقاً باللون الزهري.

ابنة شقيقة الملك محمد السادس
للا نهيلة

مرجانة

وكانت للا نهيلة تحمل مولودتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم للا مرجانة، وترتدي نفس قفطان والدتها.

وأشاد الناشطون بجمال للا نهيلة، وجمال الاسم الذي اختارته لابنتها، مؤكدين أنه اسم مغربي أصيل.

وهي الابنة الثانية لـ للا نهيلة التي رزقت العام الماضي بابنتها الأولى “للا ميساء”.

للا أسماء

الجدير بالذكر أن والدتها للا أسماء هي الابنة الثالثة للحسن الثاني والأخت الثانية للملك محمد السادس.

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ولدت في الرباط عام 1965، وتزوجت بالكاد في العشرين من عمرها من رجل أعمال شاب من عائلة جيدة (وغنية). وهو خالد بوشنتوف، نجل رئيس بلدية الدار البيضاء، وأنجبت منه مرتين وما زالا مرتبطين.

ولها دور مؤسسي كرئيسة لجمعية تراقب حقوق الحيوان.

ظهور نادر لابنة للا أسما
للا أسما أنجبت طفلين من زوجها

ترتبط معظم ظهوراتها الرسمية بالمؤسسة التي تحمل اسمها والتي تشرف على تعليم الأطفال الصم.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت في عام 2005 على وسام إيزابيل لا كاتوليكا الملكي

المصدررصد ومتابعة وطن

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