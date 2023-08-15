مي حريري تورط نفسها بفضيحة.. استبدلت حسابها الوهمي بالحقيقي فكشفت ما هو مستور

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وطن- وقعت الفنانة اللبنانية مي حريري، في موقف لا تحسد عليه، حين قامت بكتب تعليق تمدح به نفسها من حسابها.

وفي التفاصيل، نشرت إحدى الصفحات مقطع “ريل” للقاء مي حريري في برنامج “كتاب الشهرة”، على قناة الجديد.

حساب حقيقي

ويبدو أن مي حريري اعتقدت أنها تكتب من حساباتها المزورة عبر انستجرام، وليس حسابها الحقيقي، ليتفاجأ المتابعون بتعليق من حسابها الرسمي.

وجاء في التعليق الذي “سحجت” به لنفسها دون قصد: “كل شي قالته مي حريري مزبوط، هذه أصدق امرأة وفنان بالوطن العربي احبك”.

وسخر الناشطون من الخطأ الذي فضح مي حريري، وطالبوها بترك السوشيال ميديا بعد هذه الفضيحة على حد تعبيرهم.

زواج مبكر

وكانت مي قد تحدثت في اللقاء عن زواجها في سن الـ12 .

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كما كشفت الفنانة اللبنانية محاولة قتلها من قبل شقيقها، وبكت عند الحديث عن وفاته ووصية والدتها لها قبل وفاتها.

وقالت مي إنها حلمت بجورج وسوف بعد وفاة ابنه وديع.

ورأت مي أن الفنانة نانسي عجرم هي ملكة البوب وأجرت عمليات تجميل أكثر منها.

إسلام ملحم بركات

وحول طليقها الفنان الراحل ملحم بركات، قالت مي حريري إنها ما كانت لتتزوجه لو عاد بها الزمن الى الوراء.

وكشفت الفنانة لأول مرة أن ملحم بركات أشهر اسلامه لأجل الزواج منها وأنه كان على علاقة غرامية بالفنانة نجوى كرم.