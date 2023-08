موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية والتشكيلة في نهائي كأس السوبر الأوروبي

- Advertisement -

وطن- تترقب جماهير الكرة المستديرة موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية، القوية المثيرة بين كلا الفريقين، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023.

ويستضيف ملعب (كارايسكاكيس) بدولة اليونان، مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما وستنقل المباراة على قناة (1 Bein sport premium HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12604، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيلعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة أمام إشبيلية، بتشكيلة أساسية متوقعة، في نهائي كأس السوبر الأوروبي، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مواريس.

دفاع الفريق: ووالكر، مانويل أكانجي، ناثان أكي، إيميرك لابورتي.

📋 The 25-man 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 to face @ManCity in the #SuperCup 🇬🇷

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 14, 2023