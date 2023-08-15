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رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية والتشكيلة في نهائي كأس السوبر الأوروبي

نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية

كتب فارس أبو شيحة
موعد مانشستر سيتي ضد إشبيلية
موعد مانشستر سيتي ضد إشبيلية
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وطن- تترقب جماهير الكرة المستديرة موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية، القوية المثيرة بين كلا الفريقين، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023.

ويستضيف ملعب (كارايسكاكيس) بدولة اليونان، مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

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كما وستنقل المباراة على قناة (1 Bein sport premium HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12604، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تدريبات مانشستر سيتي
تدريبات مانشستر سيتي

تشكيلة مانشستر سيتي ضد إشبيلية

وسيلعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة أمام إشبيلية، بتشكيلة أساسية متوقعة، في نهائي كأس السوبر الأوروبي، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مواريس.

دفاع الفريق: ووالكر، مانويل أكانجي، ناثان أكي، إيميرك لابورتي.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريغو، فيل فودين، برناردو سيلفا.

مركز الهجوم:  إرلينغ هالاند، جوليان ألفاريز.

تدريبات إشبيلية
تدريبات إشبيلية

تشكيلة إشبيلية ضد مانشستر سيتي

وسيدخل المدرب الإسباني خوسيه لويس مينديليبار، المباراة النهائية القوية أمام إشبيلية للمنافسة على كأس السوبر الأوروبي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع الفريق: ماركوس أكونيا، نيمانيا، نافاس، لويك بادي.

خط الوسط: راكيتيتش، فيرناندو ريجيس، سوسو، لوكاس أوكامبوس، إيريك لاميلا.

هجوم الفريق: يوسف النصيري.

المصدروطن + مانشستر سيتي تويتر + إشبيلية تويتر

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