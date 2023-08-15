الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
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الهدهد

صورة محمد أبو تريكة أثناء خدمته في الجيش تشعل مواقع التواصل (شاهد)

متابعون أكدوا على أن الصورة لا تعود لمحمد أبو تريكة وإنما لشخص شبيه له

كتب باسل سيد
صورة محمد أبو تريكة أثناء خدمته في الجيش تشعل مواقع التواصل (شاهد)
محمد أبو تريكة
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وطن- تسببت صورة مزعومة للاعب المنتخب المصري والنادي الاهل السابق، محمد أبو تريكة، بموجة من الجدل العارم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت صفحة شهيرة تحمل اسم “الأهلي اليوم” صورة لشخص أثناء خدمته في الجيش المصري وعلقت عليها بالقول:” صباح الجمال..أمير القلوب”، في إشارة واضحة لمحمد أبو تريكة لذي يحمل نفس اللقب.

الصورة أظهرت أحد الشبان الذي يحمل تشابها كبيرا مع محمد أبو تريكة مرتديا زي لجيش المصري ويجلس على كرسي ومكتب وممسكا بيده جهاز لاسلكي أثناء تأديته الخدمة العسكرية.

وتسبب الصورة بموجة جدل كبيرة بين المعلقين على الصورة، حيث أكد البعض بأنها لا تعود إلى محمد أبو تريكة وإنما لشخص شبهه.

حقيقة الصورة

ودلل الكثير من المعلقين على ذلك بأن الزي الذي يرتديه الشاب في الصورة هو زي مستحدث للجيش المصري وتم اعتماده عام 2015.

صورة محمد أبو تريكة أثناء خدمته في الجيش تشعل مواقع التواصل (شاهد)
محمد أبو تريكة في الجيش المصري

ونوه الكثير من المتابعين بأن محمد أبو تريكة كان معتزلا لكرة القدم في هذا التاريخ كما انه كان قد تجاوز عمر الثلاثين وهو أقصى عمر ممكن لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية.

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تعليقات المتابعين

وفي هذا السياق، أكد المحامي أشرف حجاج الرواية قائلا:” باشا ده شبيه ليه لان الافرول الصحراوى ده اتعمم فى الجيش سنة 2015 وابوتريكه كان معتزل كوره فمش معقول وهو عدى ال30 حيرجع الجيش”.

وقال متابع آخر يحمل اسم “قائد السرب”:” لاء مش ابو تريكة طبعا وبطلوا هبد لان الافارول ده مكانش ايام ابو تريكه ..ده نازل الخدمه في الجيش تقريبا ٢٠١٥ .. ارحمونا بأه”.

من جانبه، قاال المتابع محمود الصعيدي مؤكدا على ما تم ذكره:” طبعا ده من احسن اللعيبه فى مصر بعد الخطيب بس بلاش تكدب على الناس ايام ابو تريكه مكنش لبس الجيش ده”.

أما المتابع أبو مالك الجمال فقال حاسما:” الناس مفكرة ان ده محمد ابوتريكه والله ماهو ده واحد شبه ياجدعان ايام تريكه مكنش اللبس ده موجود ف الجيش واي حد دخل الجيش هيكون عارف ان ايام تريكه كان الزيتي والصحراوي”.

إدراج محمد ابو تريكة على قوائم الإرهاب

وسبق وأن صدر ضد محمد أبو تريكة قرارين من قبل قضاء “السيسي” بإدراجه في قوائم الإرهاب، الأول في 12 يناير/كانون الثاني 2017 ضمن قائمة ضمت 1527 شخصًا، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك لمدة 5 سنوات.

والقرار الثاني خاص بإعادة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية وإعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، الذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير/كانون الثاني 2017.

وفيمارس/آذار 2021 أصدرت محكمة النقض المصرية – أعلى سلطة قضائية في البلاد – حكمًا برفض الطعن المقدم من نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني محمد أبو تريكة، على إدراجه ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وبموجب حكم المحكمة، فإنه يصبح أول حكم نهائي يصدر ضد محمد أبو تريكة يؤيد استمرار إدراجه بهذه القوائم الملفقة.

المصدرفيسبوك ،رصد وتحرير وطن

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