الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
الرئيسيةرياضةصحيفة فرنسية تكشف كواليس الاتفاق الذي جرى بين الخليفي ومبابي
رياضة

صحيفة فرنسية تكشف كواليس الاتفاق الذي جرى بين الخليفي ومبابي

الخليفي لم يتحدث مع مبابي بشأن تجديد عقده مع باريس حتى صيف 2025

كتب فارس أبو شيحة
كواليس اتفاق الخليفي ومبابي
كيليان ومبابي
- Advertisement -

وطن- كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أبرز كواليس الاتفاق الذي جرى رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان والنجم الفرنسي كيليان مبابي للعودة إلى الفريق الأول بعد قرار استبعاده على خلفية تجديد عقده هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الفرنسية، بأن موضوع تمديد عقد اللاعب مبابي حتى صيف عام 2025، لم يتم ذكره حتى في المحادثات التي أجريت السبت. بين كيليان مبابي وناصر الخليفي.

كواليس اتفاق الخليفي ومبابي

وأوضحت، بأن عودة الفرنسي كيليان مبابي إلى التدريبات من جديد لا علاقة لها بتجديد عقده، حيث أن اللاعب يريد اللعب بأي ثمن ولم يرغب في الانتظار حتى شهر سبتمبر القادم.

كيليان مبابي وناصر الخليفي
كيليان مبابي وناصر الخليفي

كما وأردفت، “قرار مبابي كما هو، لا يريد تمديد عقده. مع باريس سان جيرمان، أي لم يتغير أي شيء بشأن قراره..”.

عودة مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان
عودة مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان

وتابعت، ” باريس يحاول الوصول إلى حل مشترك بين الطرفين في أقرب وقت، وهو ما جعل النادي إلى محاولة تهدئة الوضع وقبول عودة اللاعب إلى الفريق الأول”.

وختمت، “نادي باريس سان جيرمان لا يريد أن يخسر اللاعب تماماً، كما أنهم رحيل مبابي مجاناً الصيف القادم”.

- Advertisement -

رفض كيليان مبابي

‏وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، قد رفض الموافقة على تفعيل بند تجديد عقده للبقاء مع النادي الباريسي لموسم آخر إضافي. وهو ما جعل إدارة النادي تفرض عقوبات على اللاعب إما بالتجديد أو الرحيل للعدول عن قراره.

كما ووفق التقارير الصحفية الأخرى، فإن كيليان الفرنسي كيليان مبابي. قد اتفق مع نادي ريال مدريد للقدوم إلى الفريق الملكي الصيف القادم.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد الفرنسي كيليان مبابي ينتهي مع نادي باريس سان جيرمان سيكون ساري المفعول. حتى صيف 2024، ويحق اللاعب بعدها الرحيل عن النادي مجاناً.

المصدروطن + صحيفة ليكيب الفرنسية

اقرأ أيضاً

حياتنا

مفاجأة.. مبابي يصدم الجميع ويعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان وهذا ما يفكر فيه!

رياضة

الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق مع البرازيلي نيمار.. كم سيتقاضى سنوياً؟!

رياضة

باريس يُواصل الضغط على مبابي للرحيل بهذا التصرف!

رياضة

ضعف راتب باريس .. الهلال السعودي يغري البرازيلي نيمار بهذا العرض للحصول على خدماته

رياضة

كم بلغ قيمة عرض ريال مدريد الأول لشراء مبابي هذا الصيف ؟!

رياضة

باريس يتعاقد مع بديل مبابي بشكل رسمي تمهيداً لرحيله.. وهذه تفاصيل الصفقة

حياتنا

مبابي يتسكع برفقة فتاتين عاريتين على جزيرة إيطالية بينما قمصانه يتم إخلاؤها من المتجر (شاهد)

رياضة

انتقال عثمان ديمبيلي إلى باريس قد يتأجل بسبب برشلونة والهلال السعودي يتفاوض

حياتنا

أشرف حكيمي يودع اليابان بـ”الواغيو” النادر (شاهد)

رياضة

باريس سان جيرمان قريب من التوقيع هذا الصيف مع بديل مبابي.. وهذا ما سيدفعه

رياضة

تشافي يحسم مستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة بعد عرض باريس

حياتنا

أشرف حكيمي ينشر صورة له مع كيم كارداشيان والأخيرة تتبرأ منها وتنكرها.. لماذا؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تفاصيل عقد محمد شريف بعد انتقاله إلى الخليج السعودي

مي حريري تورط نفسها بفضيحة.. استبدلت حسابها الوهمي بالحقيقي فكشفت ما هو مستور

السديس يصطحب أئمة الحرم لزيارة ماهر المعيقلي بعد أن أقلق الجميع.. شاهد كيف استقبلهم !

القبض على أحمد فلوكس.. شاهد لحظة سحبه للسجن بعد الحشيش والتلميحات الجنسية والإباحية (فيديو)

نسرين طافش تكشف ثدييها بشكل كبير دون قصد.. فهل تسارع لحذفها؟ (شاهد)

وزير الدفاع التركي مخاطباً الأسد بحدة: “تحلى بالعقل وما تريده لن يحدث ولا يمكن تخيله حتى”!

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد والهلال وخسارة النصر

الأمير هاشم بن عبدالله الثاني.. أول صور له أثناء أدائه القسم نائبا للملك (شاهد)

“بغداد الواحدة ظهرا”.. فيديو صادم من العراق وحرارة الجو تُذيب النعال!

مريم سمير فايز.. السيسي يجامل الكنيسة على حساب حرية المعتقد لأهداف شخصية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC