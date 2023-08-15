صحيفة فرنسية تكشف كواليس الاتفاق الذي جرى بين الخليفي ومبابي

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وطن- كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أبرز كواليس الاتفاق الذي جرى رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان والنجم الفرنسي كيليان مبابي للعودة إلى الفريق الأول بعد قرار استبعاده على خلفية تجديد عقده هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الفرنسية، بأن موضوع تمديد عقد اللاعب مبابي حتى صيف عام 2025، لم يتم ذكره حتى في المحادثات التي أجريت السبت. بين كيليان مبابي وناصر الخليفي.

كواليس اتفاق الخليفي ومبابي

وأوضحت، بأن عودة الفرنسي كيليان مبابي إلى التدريبات من جديد لا علاقة لها بتجديد عقده، حيث أن اللاعب يريد اللعب بأي ثمن ولم يرغب في الانتظار حتى شهر سبتمبر القادم.

كما وأردفت، “قرار مبابي كما هو، لا يريد تمديد عقده. مع باريس سان جيرمان، أي لم يتغير أي شيء بشأن قراره..”.

وتابعت، ” باريس يحاول الوصول إلى حل مشترك بين الطرفين في أقرب وقت، وهو ما جعل النادي إلى محاولة تهدئة الوضع وقبول عودة اللاعب إلى الفريق الأول”.

وختمت، “نادي باريس سان جيرمان لا يريد أن يخسر اللاعب تماماً، كما أنهم رحيل مبابي مجاناً الصيف القادم”.

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رفض كيليان مبابي

‏وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، قد رفض الموافقة على تفعيل بند تجديد عقده للبقاء مع النادي الباريسي لموسم آخر إضافي. وهو ما جعل إدارة النادي تفرض عقوبات على اللاعب إما بالتجديد أو الرحيل للعدول عن قراره.

كما ووفق التقارير الصحفية الأخرى، فإن كيليان الفرنسي كيليان مبابي. قد اتفق مع نادي ريال مدريد للقدوم إلى الفريق الملكي الصيف القادم.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد الفرنسي كيليان مبابي ينتهي مع نادي باريس سان جيرمان سيكون ساري المفعول. حتى صيف 2024، ويحق اللاعب بعدها الرحيل عن النادي مجاناً.