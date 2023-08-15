الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
الرئيسيةرياضةتفاصيل عقد محمد شريف بعد انتقاله إلى الخليج السعودي
رياضة

تفاصيل عقد محمد شريف بعد انتقاله إلى الخليج السعودي

انتقال المصري شريف لاعب الأهلي إلى نادي الخليج السعودي حتى صيف 2025

كتب فارس أبو شيحة
عقد محمد شريف مع الخليج السعودي
عقد محمد شريف مع الخليج السعودي
- Advertisement -

وطن- انضم النجم المصري الدولي محمد شريف، لاعب نادي الأهلي إلى الدوري السعودي الممتاز من بوابة نادي الخليج في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الأهلي المصري، في بيان نشره عبر حسابه على موقع منصة x، الاثنين، بأن نجمه محمد شريف. مهاجم الفريق انتقل إلى صفوف نادي الخليج السعودي.

انتقال محمد شريف إلى الخليج السعودي

وأردف بيان النادي، “ محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكراً على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية”.

من جهته، شكر محمد شريف لاعب الأهلي المصري، جماهير المارد الأحمر الأهلاوي وإدارة النادي، موضحاً أنه لم يكن هناك شروط لديه على النادي، وأنه خرج من الباب الواسع، سعيداً بما قدمه مع النادي خلال الفترة الماضية داخل القلعة الحمراء.

تفاصيل عقد محمد شريف مع الخليج السعودي

وبحسب التقارير الصحفية السعودية، فإن إدارة نادي الخليج السعودي برئاسة علاء الهمل، قد أنهت إجراءات التعاقد مع النجم المصري محمد شريف، لمدة موسمين كاملين، قادماً من صفوف الأهلي المصري هذا الصيف.

- Advertisement -

فيما لم يكشف عن القيمة المالية بين الأهلي المصري ونادي الخليج، للحصول على خدمات اللاعب محمد شريف في سوق انتقالات الميركاتو الحالي.

كما ونال محمد شريف صاحب 27 عاماً، لقب هداف الدوري المصري مع نادي الأهلي. خلال موسم 220-2021، بعد تسجيله 21 هدفاً، وكذل هداف دوري أبطال أفريقيا في الموسم ذاته.

محمد شريف لاعب الخليج السعودي الجديد
محمد شريف لاعب الخليج السعودي الجديد

وكان نادي الخليج قد تلقى الخسارة. أمام الفيحاء بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في أولى مباريات منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

كما وسيواجه الخليج في المباراة القادمة الصعبة. أمام أهلي جدة، الخميس، في منافسات الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي، على ميدان ملعب ( محمد بن فهد).

المصدروطن + نادي الأهلي المصري تويتر + نادي الخليج السعودي تويتر

اقرأ أيضاً

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد والهلال وخسارة النصر

رياضة

تشكيلة الاتحاد ضد الرائد والتوقيت في دوري روشن السعودي

رياضة

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

رياضة

راموس يُوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. وهذا هو النادي الذي سينضم إليه

رياضة

هاتريك فيرمينو القياسي في أول ظهورٍ مع الأهلي في الدوري السعودي (شاهد)

رياضة

بعد العرض السعودي المغريّ.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح هذا الصيف

رياضة

سبب رحيل سيد عبد الحفيظ عن صفوف نادي الأهلي المصري

رياضة

من هو المغربي رضا سليم لاعب الأهلي المصري الجديد هذا الصيف؟!

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية والتشكيلة المتوقعة في كأس مصر

رياضة

بعد رياض محرز.. لاعب جزائري مشهور يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

رياضة

لاوتارو مارتينيز مطلوب في الدوري السعودي بعرضٍ خرافي.. وهذه قيمته

رياضة

لاعب الهلال السابق يفضح النجوم القادمين إلى الدوري السعودي بتصريح ناري! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مي حريري تورط نفسها بفضيحة.. استبدلت حسابها الوهمي بالحقيقي فكشفت ما هو مستور

السديس يصطحب أئمة الحرم لزيارة ماهر المعيقلي بعد أن أقلق الجميع.. شاهد كيف استقبلهم !

القبض على أحمد فلوكس.. شاهد لحظة سحبه للسجن بعد الحشيش والتلميحات الجنسية والإباحية (فيديو)

صحيفة فرنسية تكشف كواليس الاتفاق الذي جرى بين الخليفي ومبابي

نسرين طافش تكشف ثدييها بشكل كبير دون قصد.. فهل تسارع لحذفها؟ (شاهد)

وزير الدفاع التركي مخاطباً الأسد بحدة: تحلى بالعقل وما تريده لن يحدث ولا يمكن تخيله حتى!

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد والهلال وخسارة النصر

الأمير هاشم بن عبدالله الثاني.. أول صور له أثناء أدائه القسم نائبا للملك (شاهد)

“بغداد الواحدة ظهرا”.. فيديو صادم من العراق وحرارة الجو تُذيب النعال!

مريم سمير فايز.. السيسي يجامل الكنيسة على حساب حرية المعتقد لأهداف شخصية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC