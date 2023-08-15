تفاصيل عقد محمد شريف بعد انتقاله إلى الخليج السعودي

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وطن- انضم النجم المصري الدولي محمد شريف، لاعب نادي الأهلي إلى الدوري السعودي الممتاز من بوابة نادي الخليج في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الأهلي المصري، في بيان نشره عبر حسابه على موقع منصة x، الاثنين، بأن نجمه محمد شريف. مهاجم الفريق انتقل إلى صفوف نادي الخليج السعودي.

انتقال محمد شريف إلى الخليج السعودي

وأردف بيان النادي، “ محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكراً على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية”.

من جهته، شكر محمد شريف لاعب الأهلي المصري، جماهير المارد الأحمر الأهلاوي وإدارة النادي، موضحاً أنه لم يكن هناك شروط لديه على النادي، وأنه خرج من الباب الواسع، سعيداً بما قدمه مع النادي خلال الفترة الماضية داخل القلعة الحمراء.

محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية ♥️ pic.twitter.com/cawZUytycq — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 14, 2023

تفاصيل عقد محمد شريف مع الخليج السعودي

وبحسب التقارير الصحفية السعودية، فإن إدارة نادي الخليج السعودي برئاسة علاء الهمل، قد أنهت إجراءات التعاقد مع النجم المصري محمد شريف، لمدة موسمين كاملين، قادماً من صفوف الأهلي المصري هذا الصيف.

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فيما لم يكشف عن القيمة المالية بين الأهلي المصري ونادي الخليج، للحصول على خدمات اللاعب محمد شريف في سوق انتقالات الميركاتو الحالي.

الفرعون المصري يقود هجوم الدانة 💥 pic.twitter.com/VnspCFdfGv — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) August 14, 2023

كما ونال محمد شريف صاحب 27 عاماً، لقب هداف الدوري المصري مع نادي الأهلي. خلال موسم 220-2021، بعد تسجيله 21 هدفاً، وكذل هداف دوري أبطال أفريقيا في الموسم ذاته.

وكان نادي الخليج قد تلقى الخسارة. أمام الفيحاء بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في أولى مباريات منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

يا رامـيني بسـحر عنـيك الاتنـين 🎶

ما تقـولي واخـدني ورايـح فيـن ؟ «مـحمد شـريف» 🇪🇬 خلجـاوياً لمدة مـوسمين 🦅 pic.twitter.com/Y9aRaunLsC — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) August 14, 2023

كما وسيواجه الخليج في المباراة القادمة الصعبة. أمام أهلي جدة، الخميس، في منافسات الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي، على ميدان ملعب ( محمد بن فهد).