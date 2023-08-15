الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
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تصرف مذهل لحوت أحدب حير العلماء.. مُلتقط الفيديو تفاجأ وأصيب بالذعر

قام أحد مشاهير TikTok الأستراليين بتصوير الحوت الأحدب وهو يقوم بالوقوف على رأسه بوسط المحيط، وظل ثابتا على هذه الوضعية في مشهد نادر

كتب خالد الأحمد
تصرف مذهل لحوت أحدب حير العلماء.. مُلتقط الفيديو تفاجأ وأصيب بالذعر
حوت أحدب
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريباً من نوعه لحوت أحدب متجمد في مكانه ويقف على رأسه في وسط المياه.

وقام أحد مشاهير “TikTok” الأستراليين بتصوير الحوت الأحدب، وهو يقوم بالوقوف على رأسه في لحظة نادرة لمثل هذه الكائنات البحرية.

ونقلت صحيفة “سانس أليرت” في تقريرها الذي نشرته عن الحادثة الغربية عن الأسترالي برودي موس، الذي سجل المشهد الغريب، قوله إن “ذيل الحوت اخترق فجأة (باتجاه السماء) سطح المياه أمامه”.

وأثناء التجديف في قارب كاياك شفاف، لاحظ برودي موس كما يقول أن ذيل الحوت اخترق فجأة سطح المحيط أمامه.

وقال في خلفية مقطع الفيديو الخاص به، إنه شعر بخوف ورعب حقيقيين. وأضاف وهو يشير إلى الذيل الضخم للحوت الأحدب، إلى أنه كان يطفو بشكل عرضي في الأفق ، بلا حراك تمامًا تقريبًا.

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وظهر وهو يجدف إلى الخلف ليحافظ على مسافة مع الكائن المخيف. ويرى موس حوتًا صغيرًا يسبح حول الذيل يبدو أنه طفل الحوت الأم.

ولم يكن هذا السلوك الغريب مذهلاً لموس ومعجبيه في تيك توك فقط بل أثار تساؤلات العلماء عنه منذ عقود.ونظرًا لأن ذيل الحوت يشبه الشراع عندما يبرز من المحيط ، يُعرف هذا السلوك أحيانًا باسم “إبحار الذيل”.

وهو منظر خلاب يشاهده أحيانًا مراقبو الحيتان الحدباء والحيتان الرمادية والحيتان مقوسة الرأس.

ويشير إبحار الذيل إلى قيام الحيتان برفع ذيولها بعيدًا عن الماء لفترات طويلة من الزمن ، ونادرًا ما يلاحظ البشر هذه العملية ، والدافع الدقيق لهذه الظاهرة غير معروف.

ويُعتقد أن الحيتان إما تقوم بهذا النشاط للقبض على الريح و “الإبحار” عبر الماء ، أو كوسيلة للتبريد وتفريغ حرارة الجسم. تقترح نظرية ثالثة أن الحوت يتغذى بالقرب من قاع البحر.

حوت أحدب متجمد
حوت أحدب متجمد

حالات سابقة

وهذه ليست المنطقة الوحيدة في العالم التي يظهر فيها الحوت الأحدب مثل هذا السلوك.

فسبق أن التقطت شركة مراقبة الحيتان في غرب أستراليا أيضًا، إحدى هذه الأحداث الخاصة على الكاميرا في عام 2019 وعام 2020 قبالة سواحل البرازيل.

وتتراوح مدة مكوث الحيتان في هذه الوضعية من بضع ثوانٍ إلى ما يصل إلى 12 دقيقة.

وفي معظم الحالات، وجد الخبراء في البرازيل أن الحيتان كانت تلوي ذيولها ببطء ، لذلك كانت تدور حول محور طولي.

ووفق المصدر ذاته لوحظ هذا السلوك بين الحيتان العازبة والأمهات ومرة واحدة بين الأنثى الحامل.

وعندما أظهرت الحيتان الأم هذا السلوك ، كانت عجولها تسبح حولها بشكل عام ، تمامًا كما شهد موس المشهد نفسه في أستراليا.

وفي عام 2016 ، شاهدت طائرة بدون طيار قبالة سواحل ماوي ذيل حوت أحدب منتصب ظل فوق السطح لأكثر من 10 دقائق.

خدعة الإبحار

وأخبر باحث عن الحيتان في ذلك الوقت أن هذا السلوك قد يكون له علاقة بالراحة، فقد تنقلب الحوت الأم رأسًا على عقب لتستريح حتى تتمكن من مراقبة عجلها، ويمكن أن يكون الإبحار بالذيل أيضًا خدعة للتهدئة.

ولاحظ الباحثون في دراسة البرازيل أن ذيل الحوت شديد الأوعية الدموية، مما يعني أنه يمكن استخدامه لامتصاص أو إطلاق الحرارة من الجسم بشكل فعال للغاية.

وحتى الآن ، ومع ذلك ، لا تزال هذه الفرضية تخمينية للغاية. ويأمل موس أن تساعد لقطاته الأخيرة العلماء على فهم السلوك بشكل أفضل.

المصدريوتيوب، صحيفة سانس أليرت، رصد وتحرير وطن

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