“أمر خاص”.. هذا ما طلبه لص فيلا محمد صلاح من نجم ليفربول ووافق عليه

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وطن- تعرضت فيلا نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم “محمد صلاح” لحادثة سرقة في وضح النهار اكتشفها وكيله، وهي الواقعة التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الفترة الماضية.

وفي وقت سابق نشرت وزارة الداخلية بيانًا يفيد بضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلا أحد لاعبي الكرة، حيث أشارت إلى أنها تلقت بلاغًا يوم 12 من شهر مارس الماضي 2023، من مدير أعمال أحد اللاعبين، يفيد باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة به، ولم يكشف البيان حينها عن اسم اللاعب، إلا أن هناك بعض المصادر التي أفصحت عن سرقة فيلا محمد صلاح.

وأوضحت وزارة الداخلية بحسب البيان الذي تداولته وسائل إعلام مصرية، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يوم، الأحد 12 مارس الماضي، من مدير أعمال أحد اللاعبين، باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة به.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان، أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكني، وكلاهما مقيم بمحافظة الإسماعيلية.

اعترافات أحد المتهمين.. وطلب خاص من محمد صلاح

ونشر موقع “القاهرة 24” المحلي نص تحقيقات واعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح في القضية رقم 4262 لسنة 2023 جنح التجمع الأول.

وقال أحد المتهمين أنه بدأ بالعمل في كومبوند شهير بالتجمع الأول منذ مطلع عام 2020 إلى شهر يوليو 2021، وخلال ذلك كان يعمل كرجل أمن في التجمع الأول، ويقوم بحراسة عشر فلل في منطقة “B4” وكان منها فيلا اللاعب محمد صلاح، وكان دائم الإطمئنان على الفيلا من الخارج.

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وتابع المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح، أنه وضع رقم جواله لدى سكان الوحدات السكنية المكلف بحراستها لابلاغه في حال حصول أي مشكلة “أو لو جاء موظف ديليفري للإيصال طلبات لسكان الفلل ولم يكن مسموحاً له –كما قال- دخول الوحدات السكنية.”

صورة سيلفي مع صلاح

وروى المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح أنه تعامل مع اللاعب العالمي مرة واحدة عندما كان قادماً للمكوث في الفيلا، وطلب من سائقه أن يبلغه برغبة التصوير معه.

وعندما أبلغه السائق وافق صلاح ودعاه للتصوير فالتقطا صورة في فناء الفيلا الخارجي، أمام بابها الداخلي.

وروى أنه خرج بعد ذلك ولم يدخل إلى الفيلا ثانية، كما لم يرى محمد صلاح أو يتعامل معه، واضطر لترك العمل لحصوله على فرصة عمل أفضل فى شركة دهانات بمرتب جيد.

مكالمة هاتفية

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد المتهمين في آخر شهر فبراير الماضي 2023، وطلب منه أن يلتقيا مع متهم آخر للحديث في أمر ما في منزله بمنطقة أبو آدم بالإسماعيلية.

وتابع المتهم في اعترافاته أن المتهم عادل كلمه وقال له: “تعالى نقعد مع مصطفى لأمر ما وعندما ذهبا إليه فوجىء به يقول له أنه كان يعمل في القاهرة الجديدة ويعرف أن الناس هناك ثرية ولديها أموال كثيرة ولا يسألون عند فقدان أموال منهم.”

وأضاف أن المتهم مصطفى أخبرهما بأنه على علم بجميع مداخل ومخارج المنازل في منطقة القاهرة الجديدة؛ وذلك نظرًا لأنه كان يعمل هناك لمدة عامين.

وأردف المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح، أن الاثنين بدءا يغريانه بسرقة الفيلا وطالبا منه أن يعتبر العملية فسحة وسيكسب من وراءها الكثير.