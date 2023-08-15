الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
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رياضة

أعطى الضوء الأخضر.. محمد صلاح يرغب في الانتقال إلى الدوري السعودي

الاتحاد السعودي يرغب في الحصول على خدمات المصري صلاح هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية قطرية، بأن النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف نادي ليفربول التاريخي، قد أعطى الضوء الأخضر لإدارة نادي الريدز للتفاوض مع  نادي الاتحاد، من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز.

وقالت شبكة قنوات (الكأس القطرية) في تغريده نشرتها عبر حسابها على منصة X، ” محمد صلاح وافق على الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة نادي اتحاد جدة”.

انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

وأردفت، ” المصري صلاح بالفعل أعطى الضوء الأخضر لليفربول من أجل التفاوض مع العرض الاتحادي”.

فيما لم تؤكد تقارير صحفية أخرى، صحة تلك الأنباء، رغم وجود عرض مقدم بالفعل من جانب الاتحاد السعودي. منذ فترة للتعاقد مع اللاعب، بمبلغ يقدر قيمته 100 مليون يورو.

محمد صلاح والاتحاد السعودي

من جانبه، علق رامي عباس وكيل أعمال المصري محمد صلاح. بتغريده نشرها يوقت سابق، عن احتمالية رحيل موكلة عن صفوف نادي ليفربول هذا الصيف، ” إذا كان هناك أي نية للرحيل عن ليفربول، فلم يكن من الممكن توقيع تمديد العقد الصيف الماضي”.

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وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة الرياضية السعودية، عن رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في الحصول على خدمات المصري صلاح هذا الصيف.

رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح
رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح

كما ويبلغ القيمة السوقية لنجم فريق ليفربول صلاح في سوق انتقالات الميركاتو الحالي، نحو 61 مليون يورو.

وأبرم نادي الاتحاد السعودي (العميد)، بطل الدوري السعودي (روشن). الموسم المنصرم، العديد من الصفقات القوية لتدعيم صفوفه مع أبرز النجوم في عالم كرة القدم، لعل أبرزهم كريم بنزيما وكانتي وفابينيو وغيرهم.

محمد صلاح
محمد صلاح

ومن الجدير بالذكر، فإن المصري محمد صلاح (أبو مكة)، مرتبط بعقد مع نادي ليفربول (الريدز) الإنجليزي حتى نهاية موسم 2025. براتب 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد بعد تجديد عقده نهاية الموسم الماضي.

المصدروطن + قنوات الكأس القطرية + صحيفة الرياضية + مواقع التواصل

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