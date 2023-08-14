الإثنين, أغسطس 14, 2023
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حياتنا

نسرين طافش تتحدث لأول مرة عن علاقتها العاطفية بطليقها (شاهد)

استعانت نسرين طافش، بالدكتور الأردني إيهاب حمارنة لتعلق على علاقتها بطليقها بطريقة غير مباشرة

كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش تتحدث لأول مرة عن علاقتها العاطفية بطليقها (شاهد)
نسرين طافش وطليقها
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وطن– استعانت الفنانة السورية نسرين طافش، بالدكتور الأردني إيهاب حمارنة، لتبدي رأيها بالعلاقات العاطفية والانفصال بعد طلاقها.

وأعادت نسرين طافش نشر إحدى مقولات إيهاب حمارنة مشيرة إلى أنها من أجمل ما قرأت عن العلاقات.

نجاح وفشل

وأسقطت نسرين طافش ما قاله حمارنة على علاقتها بطليقها الطبيب المصري شريف شرقاوي.

وجاء في كلام الحمارنة: “أسخف معيار لنجاح العلاقة العاطفية، هو طول مدة الزواج على الورق”.

نسرين طافش
استعانت نسرين بالدكتور الاردني للتعليق بشكل غير مباشر

وأردف: “وأسخف معيار لفشل العلاقة العاطفية، هو القرار الواعي لإنهاء العلاقة الغير خادمة لك، أو بعد إتمام رسالتها”.

وتعيش الفنانة السورية نسرين طافش، أفضل أيام حياتها في سوريا في كنف عائلتها، بعد طلاقها مباشرة من الطبيب المصري شريف شرقاوي.

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نسرين طافش
نسرين طافش رفقة عائلتها في المسبح

طلاق وتلاسن

في حين أعلنت نسرين طافش انفصالها مؤخراً عن طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي.

وكان طليق نسرين طافش، شريف شرقاوي، قد وصفها بالمزيفة وغير الصادقة.

نسرين طافش
الصورة التي نشرها طليق الفنانة

ونشر شرقاوي صورة عبر انستغرام تجمعه بفتاة جميلة مع تعليق “عندما نترك الماضي لأنه قديم.. كاذب.. يشبه البلاستيك المزيف.. للوصول إلى ما هو صادق وحقيقي كالألماس.. قريبًا حتعرفوا مين”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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