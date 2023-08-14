نسرين طافش تتحدث لأول مرة عن علاقتها العاطفية بطليقها (شاهد)

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وطن– استعانت الفنانة السورية نسرين طافش، بالدكتور الأردني إيهاب حمارنة، لتبدي رأيها بالعلاقات العاطفية والانفصال بعد طلاقها.

وأعادت نسرين طافش نشر إحدى مقولات إيهاب حمارنة مشيرة إلى أنها من أجمل ما قرأت عن العلاقات.

نجاح وفشل

وأسقطت نسرين طافش ما قاله حمارنة على علاقتها بطليقها الطبيب المصري شريف شرقاوي.

وجاء في كلام الحمارنة: “أسخف معيار لنجاح العلاقة العاطفية، هو طول مدة الزواج على الورق”.

وأردف: “وأسخف معيار لفشل العلاقة العاطفية، هو القرار الواعي لإنهاء العلاقة الغير خادمة لك، أو بعد إتمام رسالتها”.

وتعيش الفنانة السورية نسرين طافش، أفضل أيام حياتها في سوريا في كنف عائلتها، بعد طلاقها مباشرة من الطبيب المصري شريف شرقاوي.

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طلاق وتلاسن

في حين أعلنت نسرين طافش انفصالها مؤخراً عن طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي.

وكان طليق نسرين طافش، شريف شرقاوي، قد وصفها بالمزيفة وغير الصادقة.

ونشر شرقاوي صورة عبر انستغرام تجمعه بفتاة جميلة مع تعليق “عندما نترك الماضي لأنه قديم.. كاذب.. يشبه البلاستيك المزيف.. للوصول إلى ما هو صادق وحقيقي كالألماس.. قريبًا حتعرفوا مين”.