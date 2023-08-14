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رياضة

موعد مباراة الوحدات ضد شباب الأهلي والتشكيلة في دوري أبطال آسيا

منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2023-2024

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الوحدات ضد شباب الأهلي الإماراتي
موعد مباراة الوحدات ضد شباب الأهلي الإماراتي
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وطن- ينتظر عشاق كرة القدم العربية موعد مباراة الوحدات ضد شباب الأهلي، الثلاثاء، في منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وستقام مباراة الوحدات ضد شباب الأهلي الإماراتي، في تمام الساعة 6:35 بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن.

فيما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة 7:35، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة 4:35.

موعد مباراة الوحدات ضد شباب الأهلي

كما وستكون مباراة الوحدات الأردني وشباب الأهلي الإماراتي، بتوقيت مصر (القاهرة)، في تمام الساعة 5:35.

وستنقل أحداث المباراة المرتقبة بين كلا الفريقين، في منافسات الدوري التمهيدي من مسابقة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، عبر شبكة قنوات (أبو ظبي) الرياضية الإماراتية.

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معلق مباراة الوحدات ضد شباب الأهلي

كما وستبث وقائع مجريات اللقاء بين الوحدات وشباب الأهلي، على قناة (1 AD Sports)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11526، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

وسيعلق على مباراة الوحدات الأردني وشباب الأهلي الإماراتي، المعلق الرياضي محمد الشامسي، عبر شبكة قنوات (أبو ظبي) الرياضية الإماراتية.

تشكيلة مباراة الوحدات ضد شباب الأهلي

وسيدخل المدرب البوسني داركو نيستروفيتش المباراة القوية أمام شباب الأهلي الإماراتي، في الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال آسيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله الفاخوري، أحمد عبد الستار.

دفاع الوحدات: منذر أبو عمارة، طارق خطاب، فراس شلباية، محمد الدميرى.

مركز الوسط: أحمد سريوة، أحمد إلياس، أحمد ثائر داوود.

خط هجوم الفريق: كلارينس بيتانج، أنس العوضات ( مهند أبو طه)، هنري.

وكان فريق الوحدات الأردني قد قرر مشاركته في الدور التمهيدي أمام شباب الأهلي الإماراتي، بعد التهديد بانسحابه على خلفية قضية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

شباب الأهلي الإماراتي
شباب الأهلي الإماراتي
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