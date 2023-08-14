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حياتنا

مايا رعيدي ملكة جمل لبنان ببيكيني خيط دون بحر ومسبح! (شاهد)

مايا رعيدي توِّجت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018

كتب رفيف عبدالله
مايا رعيدي ملكة جمل لبنان بيكيني خيط دون بحر ومسبح!
مايا رعيدي
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وطن– فاجأت ملكة جمال لبنان السابقة، مايا رعيدي، متابعيها، بجلسة تصوير ببكيني خيط مثير، عرضها للهجوم والانتقادات.

ونشرت مايا رعيدي صورها عبر انستجرام، وهي ترتدي بيكيني خيط من قطعتين باللون الأصفر الفاتح، رغم أنها لم تكن على البحر.

مايا رعيدي ببكيني خيط
مايا رعيدي ببكيني خيط
مايا رعيدي ببكيني خيط
كانت مايا تتناول السوشي

رحلة في الطبيعة

ويظهر من الصور أن مايا رعيدي ببكيني خيط في رحلة بين أحضان الطبيعة.

مايا رعيدي ببكيني خيط
لا يظهر أي بحر أو مسبح في الصور
مايا رعيدي ببكيني خيط
تعرضت ملكة جمال لبنان إلى انتقادات بسبب جرأتها

وتركت ملكة جمال لبنان شعرها منسدلاً، وغطت عيناها بنظارات شمسية.

وكتبت مايا في تعليقها على الصور: “قديش في حياة بئيامك؟”.

مايا رعيدي ببكيني خيط
كانت الرعيدي تتنزه في الطبيعة الجبلية

هجوم وانتقاد وسخرية

وسخر متابعوها من كتابتها كلمة أيامك بطريقة خاطئة.

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كما هاجمها آخرون بسبب جرأتها، فجاء في التعليقات: “لحم رخيص”.

وكتب آخر: “ليش البيكيني وما في بحر ولا مسبح”.

ووجهت لها ثالثة نصيحة: “اختي بالصورة التالتة نسيانة تلبسي، حبيت ذكرك بس”.

الجدير بالذكر أن مايا رعيدي توِّجت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018.

وهي من مواليد عام 1995 لأم روسية وأب لبناني، وتخرجت في الجامعة باختصاص صيدلة في عام 2020.

المصدررصد ومتابعة وطن

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