مايا رعيدي ملكة جمل لبنان ببيكيني خيط دون بحر ومسبح! (شاهد)

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وطن– فاجأت ملكة جمال لبنان السابقة، مايا رعيدي، متابعيها، بجلسة تصوير ببكيني خيط مثير، عرضها للهجوم والانتقادات.

ونشرت مايا رعيدي صورها عبر انستجرام، وهي ترتدي بيكيني خيط من قطعتين باللون الأصفر الفاتح، رغم أنها لم تكن على البحر.

رحلة في الطبيعة

ويظهر من الصور أن مايا رعيدي ببكيني خيط في رحلة بين أحضان الطبيعة.

وتركت ملكة جمال لبنان شعرها منسدلاً، وغطت عيناها بنظارات شمسية.

وكتبت مايا في تعليقها على الصور: “قديش في حياة بئيامك؟”.

هجوم وانتقاد وسخرية

وسخر متابعوها من كتابتها كلمة أيامك بطريقة خاطئة.

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كما هاجمها آخرون بسبب جرأتها، فجاء في التعليقات: “لحم رخيص”.

وكتب آخر: “ليش البيكيني وما في بحر ولا مسبح”.

ووجهت لها ثالثة نصيحة: “اختي بالصورة التالتة نسيانة تلبسي، حبيت ذكرك بس”.

الجدير بالذكر أن مايا رعيدي توِّجت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018.

وهي من مواليد عام 1995 لأم روسية وأب لبناني، وتخرجت في الجامعة باختصاص صيدلة في عام 2020.