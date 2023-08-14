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لن تعرفه.. صور نادرة لملك المغرب محمد السادس خلال سنوات مراهقته

الملك محمد السادس سيحتفل بعيد ميلاده الـ 60 في 21 أغسطس/آب الجاري، وانتشرت هذه الصور له بمناسبة ذكرى استرجاع وادي الذهب

كتب فهمي الورغمي
لن تعرفه.. صور نادرة لملك المغرب محمد السادس خلال سنوات مراهقته
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وطن- يحتفل المغاربة اليوم، الاثنين، بالذكرى الـ 44 لاسترجاع “إقليم وادي الذهب” من الاحتلال الإسباني، وهي حادثة راسخة في أذهان الشعب المغربي تشكل محطة تاريخية محورية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة.

وسنوياً، يحيي عموم المغاربة هذه الذكرى في أجواء من الحماس الوطني والتفاعل، مع أهم ذكرياتها في مثل هذا اليوم عام 1979.

وتعود هذه الذكرى إلى حين ألقى وفد من علماء وفقهاء وشيوخ القبائل وأعيان من إقليمي “أوسرد ووادي الذهب”، بين يدي الملك الحسن الثاني نص البيعة معلنين ارتباطهم الوثيق بالمغرب، حسب معطيات أوردتها وكالة الأنباء المغربية.

صور محمد السادس في شبابه

وتداول المغاربة صوراً تعود للملك محمد السادس، بينما كان في سنّ المراهقة (16 عاماً) خلاله زياته لـ “وادي الذهب”، رفقة والده الملك الراحل “الحسن الثاني”، وعشرات العسكريين.

اللافت أن ولي العهد الشاب آنذاك، الملك محمد السادس حالياً، كان يرتدي بدلة عسكرية ونظارات شمسية مع لحاف يلفّ رقبته بينما كان يسير خلف والده الراحل.

وتظهر هذه الصورة، التي اعتبرها جزء واسع من المغاربة نادرة جداً، العلاقة الوطيدة التي جمعت العاهل المغربي السابق بنجله الملك الحالي للمملكة المغربية، الملك محمد السادس.

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محمد السادس والملك الحسن الثاني
محمد السادس والملك الحسن الثاني
محمد السادس والملك الحسن الثاني
محمد السادس والملك الحسن الثاني

جدير بالذكر أنه يوم 14 أغسطس/آب 1979، خاطب الملك الراحل الحسن الثاني، أبناء القبائل الصحراوية قائلا: “إننا تلقينا منكم اليوم البيعة، وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة. فمنذ اليوم، بيعتنا في أعناقكم”.

وأضاف العاهل المغربي السابق: “منذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم. وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر”.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء المغربية، رصد وتحرير وطن

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