“بغداد الواحدة ظهرا”.. فيديو صادم من العراق وحرارة الجو تُذيب النعال!

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وطن- يعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً ببعض أوجه التغير المناخي وفق الأمم المتحدة، وهو يواجه الجفاف للعام الرابع على التوالي. وشهدت البلاد، الاثنين، موجة حر قاسية حيث وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد، مما زاد من صعوبة الحياة اليومية لا سيما لمن يعملون في الخارج.

ووفق نشطاء بلغت درجات الحرارة في مدن ومحافظات العراق مستوى غير مسبوق في مثل هذا الوقت من كل عام، وتخطت في عدد من المحافظات نصف درجة الغليان.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في العراق تسجيل 13 محافظة درجات حرارة تفوق 50 درجة مئوية.

فيما توقعت انخفاضاً طفيفاً في محافظات بغداد والموصل وصلاح الدين وواسط وكركوك وكربلاء، ودهوك وأربيل والسليمانية وديالى والأنبار وبابل وميسان والبصرة.

هيئة الأنواء الجوية تعلن عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً طفيفاً في محافظات بغداد والموصل وصلاح الدين و واسط وكركوك وكربلاء ودهوك وأربيل والسليمانية وديالى والأنبار وبابل وميسان والبصرة#العربية_العراق pic.twitter.com/I4OjdyFQP1 — العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) August 14, 2023

وجراء ذلك أعلنت بعض المحافظات العراقية تعطيل العمل الرسمي، وتقليل ساعات العمل في بعض المرافق الحكومية؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة في معظم مدن البلاد.

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كما حذّرت مديرية الدفاع المدني في العراق من نشوب حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

فيديو الساعة الواحدة ظهراً

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لأحد الشبان وبدا الصندل الذي ينتعله وقد لصق بالأرض جراء شدة الحرارة ويذوب.

ووفق الفيديو الذي التقط الساعة الواحدة من ظهر الاثنين، ظهر الشاب قرب بحيرة وعندما يحاول أن يخطو يلتصق ما ينتعله بالأرض فلا يستطيع سحبه.

فيديو متداول بعنوان: "بغداد اليوم الواحدة ظهرا… الله يرحمنا برحمته" pic.twitter.com/BaNBshTGLt — Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) August 14, 2023

وفي مشهد تال يبدو وهو يتراقص غير قادر على وطىء الأرض فيما يسمع صوت ضحكات شخص آخر.

ويسمع الشاب الذي يدعى “حيدر” وهو يقول: “الآن الساعة الواحدة بعد الظهر بمنطقة الكاظمية على الشط شمال العاصمة العراقية بغداد.”

استمرار الحرارة

وقال المتحدّث باسم دائرة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري لموقع “الحرة ” إن درجات الحرارة بلغت في العاصمة بغداد خمسين درجة مئوية الأحد، متوقعاً أن تبلغ الاثنين 50 كذلك، متحدثاً عن “موجة حرارة”.

وألقى ذلك بثقله على حركة السكان، فيما قلّصت بعض المحافظات العراقية لا سيما في الجنوب، مثل ذي قار الدوام الرسمي للموظفين.

وتوقّع المسؤول أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً في الأيام المقبلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحرارة ستبقى مرتفعة في العراق حتى نهاية شهر سبتمبر.