ضجة في اليمن بعد تداول فيديو يزعم تفجير منزل تقطنه سيدة عجوز

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وطن- أثيرت ضجة في اليمن، بعد انتشار مقطع فيديو يزعم تفجير منزل في محافظة إب، في جريمة مأساوية وُجّهت أصابع الاتهام فيها لجماعة أنصار الله “الحوثي”.

ووثّق مقطع الفيديو، ما وُصِفت بأنها اللحظات الأولى لعملية تفجير المنزل، فيما سُمعت أصوات الصرخات تنهال من جراء تفجير المنزل.

جريمه بشعه في #اب تهتز لها الجبال احراق عجوز داخل بيتها من قبل نافذين حوثيين في مديرية العدين بمحافظة اب المحتله من قبل مليشيات الحوثي الايرانيه ماهذا الاجرااااام والارهااااب االحوثي الدخيل على بلادنا وشعبنا ؟!!! رب اقم الساعه ..

و حسبنا الله ونعمل الوكيل و لاحولا ولاقوة… pic.twitter.com/4llszDYRo4 — احمد المسيبلي (@Ahmedmosibly) August 12, 2023

الفيديو أثار جدلا واسعا

أثار مقطع الفيديو، حالة من الجدل في اليمن، ولم تخلُ هذه الحالة من التشكيك في صحة الواقعة باعتبار أنه لا يوجد سبب منطقي يدفع الحوثيين لتفجير المنزل وبداخله سيدة عجوز.

إلا أن هذا الرأي مردود عليه بأن جماعة الحوثي، متهمة من قِبل الكثير من الأطراف والجهات بأنها ترتكب جرائم حرب في إطار الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من عشر سنوات.

وما زاد من التشكيك من الفيديو، عدم صدور أي تعقيب من قِبل أي جهة رسمية بما في ذلك الحكومة اليمنية المعترف بها التي دأبت على إدانة أي قصف أو تفجير يتم شنه من قِبل الحوثيين في اليمن.

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زيادة الجرائم والانتهاكات بمناطق سيطرة التحالف

في المقابل، كشف تقرير صادر عن دائرة التوجيه المعنوي في صنعاء، عن وقوع 220 جريمة وانتهاك مسلح، خلال يوليو الماضي، في المناطق التي يسيطر عليها التحالف وفصائله، نتج عنها مقتل وإصابة 146 مواطنا، وتنوعت بين بين قتل واختطاف وتقطع وتعذيب حتى الموت، وعمليات نهب، وكذلك عمليات اغتيال.

وقال مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي، في تقرير، إنّ تقارير رسمية صادرة عن الحكومة المعترف بها، كشفت تسجيل 1295 جريمة خلال يوليو فقط، مشيرا إلى أن عدد الجرائم الجنائية منها 1205 جريمة بمعدل 40 جريمة يوميا، بينما لا يتجاوز عدد الجرائم غير الجنائية 90 جريمة.