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رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة

منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري الإسباني
جدول ترتيب الدوري الإسباني
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وطن- تساوى فريق ريال مدريد بنفس النقاط مع المتصدر أوساسونا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، على عكس غريمه برشلونة الذي تعثر بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

وتعادل حامل اللقب برشلونة. أمام منافسه المستضيف خيتافي، سلبياً بدون أي من الأهداف في منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

وشهدت مباراة برشلونة وخيتافي في منافسات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، حالاتي طرد بالبطاقة الحمراء من كلا الفريقين في المباراة، حيث تعرض النجم البرازيلي رافينيا دياز للطرد في الدقيقة ال42 وخايمي ماتا في الدقيقة ال57.

ورغم التعادل إلا أن فريق برشلونة (البلوغرانا). كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة أمام خيتافي، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 14 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 75%.

كما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس خيتافي إلى 5 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 25%.

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وسيلتقي فريق برشلونة أمام منافسه قادش، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز.

بيدري
بيدري

ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

وحقق فريق ريال مدريد الفوز النظيف. أمام أتلتيك بيلباو، بهدفين دون مقابل، في أولى مبارياته في الدوري الإسباني (الليغا).

كما وسيواجه ريال مدريد نظيره ألميريا، السبت، في منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل غريمه برشلونة، في منافسات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، كما يلي:

أوساسونا 3 نقاط.

ريال مدريد 3 نقاط.

رايو فاليكانو 3 نقاط.

فالنسيا 3 نقاط.

ريال بتيس 3 نقاط.

ريال مدريد
ريال مدريد

مايوركا نقطة واحدة.

ريال سوسيداد نقطة واحدة.

لاس بالماس نقطة واحدة.

غيرونا نقطة واحدة.

برشلونة نقطة واحدة.

المصدروطن + الدوري الإسباني تويتر + مواقع التواصل

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