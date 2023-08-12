وثائق مسربة.. السعودية تتجسس على وفد التفاوض الكويتي الخاص بحقل الدرة..تفاصيل صادمة أخرى!

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وطن- كشف المعارض السعودي المقيم في الخارج، حمود أبو مسمار، عن تم تنفيذ عملية اختراق هامة جدا، للمديرية العامة لحرس الحدود السعودية، عارضا مجموعة من الوثائق تمثل فضائح مرتبطة بحكم آل سعود.

وعبر سلسلة منشورات له عبر حسابه على منصة “إكس”، نشر حمود أبو مسمار تفاصيل بعض الوثائق التي تم الاستيلاء عليها، تضمنت إحداها وثيقة سرية لحرس الحدود السعودي تكشف عن عملية (عاصفة٣) بطلب من هيئة الرقابة النووية.

ووفقا للوثيقة، فقد نفذت “المخابرات السعودية” عملية دفن (نفايات نووية) قبالة سواحل اليمن وبمشاركة ٣ من كبار الضباط وعدد ٨٨ آخرين من الفصيل الخاص.

#ثريد "صادر قسم الأمن والاستخبارات"1️⃣

وثائق سرية لحرس الحدود السعودي تكشف عن عملية (عاصفة٣) بطلب من هيئة الرقابة النووية،

"المخابرات السعودية" تقوم بتنفيذ عملية دفن (نفايات نووية) قبالة سواحل #اليمن وبمشاركة ٣ من كبار الضباط وعدد ٨٨ آخرين من الفصيل الخاص. #النصر_الهلال

ويتبع،،،⤵️ pic.twitter.com/86BI5aEPSA — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) August 11, 2023

مراقبة دائمة لجميع منتسبي حرس الحدود

وثيقة سرية أخرى (لم يتسن لوطن التأكد من صحتها) كشفت عن توجيهات (إدارة الأمن والاستخبارات) بمراقبة المحتوى الرقمي لجميع منتسبي حرس الحدود والقيام بعملية رقابة تقنية شاملة، على جميع منتسبي المديرية العامة لحرس الحدود، وعلى مدار الساعة.

#ثريد "صادر قسم الأمن والاستخبارات"2️⃣

وثائق سرية لحرس الحدود السعودي تكشف عن توجيهات (إدارة الأمن والاستخبارات) بمراقبة المحتوى الرقمي لجميع منتسبي حرس الحدود والقيام بعملية رقابة تقنية شاملة، على جميع منتسبي المديرية العامة لحرس الحدود، وعلى مدار الساعة ‼️

ويتبع ،،،⤵️ pic.twitter.com/KcESwDgBFf — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) August 11, 2023

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مراقبة وفد تفاوض كويتي

وكشفت وثيقة سرية لحرس الحدود السعودي عن تكليف “المخابرات السعودية” عقيد سعودي من ضباط حرس الحدود، للعمل جاسوس على أعضاء اللجنة الكويتية العاملة في حقل الدرة المشترك بين المملكة و الكويت“.

#ثريد "صادر قسم الأمن والاستخبارات"3️⃣

وثائق سرية لحرس الحدود السعودي تكشف عن تكليف "المخابرات السعودية" عقيد سعودي من ضباط حرس الحدود، للعمل جاسوس على أعضاء اللجنة الكويتية العاملة في حقل الدرة المشترك بين المملكة و #الكويت ‼️ هذا اللي يسمونه الضرب تحت الحزام. ويتبع ،،،⤵️ pic.twitter.com/0BrloKA2t5 — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) August 11, 2023

دورات عسكرية بمشاركة إسرائيلية

كما كشفت إحدى الوثائق الصادرة من قسم الأمن والاستخبارات في حرس الحدود السعودي عن زيارة عسكرية رسمية غير معلنه لضباط صهاينة لعقد دورة تدريبية لأفراد حرس الحدود السعودي تحت عنوان:”المهارات البحرية التخصصية 1″.

#ثريد "صادر قسم الأمن والاستخبارات"5️⃣

وثائق سرية لحرس الحدود السعودي تكشف عن زيارة عسكرية رسمية غير معلنه لضباط صهاينة❗ لعقد دورة تدريبية لأفراد حرس الحدود السعودي،

دورة (المهارات البحرية التخصصية ١) ‼️ للأسف

ما يجري في بلاد الحرمين قد تجاوز مفهوم التطبيع!

ويتبع،،،⤵️ pic.twitter.com/dCsaLLrhJQ — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) August 11, 2023

نقل سلاح وذخائر للسودان

وثيقة سرية أخرى كشفت عن إطلاق عملية (خرطوم) نفذتها المخابرات السعودية في يوم عرفة لنقل اسلحة وذخائر الى “ميناء بورتسودان” بمشاركة ٧٢ فرد من حرس الحدود.

#ثريد "صادر قسم الأمن والاستخبارات"4️⃣

وثائق سرية لحرس الحدود السعودي تكشف عن عملية (خرطوم) التي نفذتها المخابرات السعودية في يوم عرفة❗لنقل اسلحة وذخائر الى "ميناء بورتسودان" بمشاركة ٧٢ فرد من حرس الحدود. (طاولة جدة) للسلام تحت الطاولة أمدادات بالسلاح‼️ #السودان يعاني

ويتبع،،⤵️ pic.twitter.com/lOvZMs7nNh — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) August 11, 2023

أعطال في أجهزة الرادار

وكشفت إحدى الوثائق التي لم يتسن لـ”وطن” التأكد من صحتها، عن حدوث أعطال كبيرة جدا في أجهزة الرادارات بانواعها وبمختلف القطاعات “رابغ” و “القنفذة” و “جدة” و “الليث”.

#ثريد "صادر قسم الأمن والاستخبارات"6️⃣

وثائق سرية لحرس الحدود السعودي تكشف أعطال كبيرة جدا في أجهزة الرادارات بانواعها وبمختلف القطاعات "رابغ" و "القنفذة" و "جدة" و "الليث" فضيحة لا تحدث في أفقر بلد في العالم 🤯🤯 ويتبع،،،⤵️ pic.twitter.com/G7j4HgvQQO — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) August 11, 2023

انتشار المخدرات في صفوف منتسبي حرس الحدود

وزعمت إحدى الوثائق انتشار تعاطي المخدرات بشكل ملحوظ في أوساط منتسبي حرس الحدود، وكذلك حدوث اشتباكات مسلحة واصابات في جدة بين أفراد مكافحة المخدرات ومروجين من حرس الحدود.