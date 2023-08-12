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وثائق مسربة.. السعودية تتجسس على وفد التفاوض الكويتي الخاص بحقل الدرة..تفاصيل صادمة أخرى!

المخابرات السعودية في دائرة الضوء: من تجسس على الكويت إلى التعاون العسكري مع إسرائيل وانتشار المخدرات بين صفوف حرس الحدود.

كتب سالم حنفي
وثائق مسربة.. السعودية تتجسس على وفد التفاوض الكويتي الخاص بحقل الدرة..تفاصيل صادمة أخرى!
السعودية والكويت
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وطن- كشف المعارض السعودي المقيم في الخارج، حمود أبو مسمار، عن تم تنفيذ عملية اختراق هامة جدا، للمديرية العامة لحرس الحدود السعودية، عارضا مجموعة من الوثائق تمثل فضائح مرتبطة بحكم آل سعود.

وعبر سلسلة منشورات له عبر حسابه على منصة “إكس”، نشر حمود أبو مسمار تفاصيل بعض الوثائق التي تم الاستيلاء عليها، تضمنت إحداها وثيقة سرية لحرس الحدود السعودي تكشف عن عملية (عاصفة٣) بطلب من هيئة الرقابة النووية.

ووفقا للوثيقة، فقد نفذت “المخابرات السعودية” عملية دفن (نفايات نووية) قبالة سواحل اليمن وبمشاركة ٣ من كبار الضباط وعدد ٨٨ آخرين من الفصيل الخاص.

مراقبة دائمة لجميع منتسبي حرس الحدود

وثيقة سرية أخرى (لم يتسن لوطن التأكد من صحتها) كشفت عن توجيهات (إدارة الأمن والاستخبارات) بمراقبة المحتوى الرقمي لجميع منتسبي حرس الحدود والقيام بعملية رقابة تقنية شاملة، على جميع منتسبي المديرية العامة لحرس الحدود، وعلى مدار الساعة.

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مراقبة وفد تفاوض كويتي

وكشفت وثيقة سرية لحرس الحدود السعودي عن تكليف “المخابرات السعودية” عقيد سعودي من ضباط حرس الحدود، للعمل جاسوس على أعضاء اللجنة الكويتية العاملة في حقل الدرة المشترك بين المملكة و الكويت“.

دورات عسكرية بمشاركة إسرائيلية

كما كشفت إحدى الوثائق الصادرة من قسم الأمن والاستخبارات في حرس الحدود السعودي عن زيارة عسكرية رسمية غير معلنه لضباط صهاينة لعقد دورة تدريبية لأفراد حرس الحدود السعودي تحت عنوان:”المهارات البحرية التخصصية 1″.

نقل سلاح وذخائر للسودان

وثيقة سرية أخرى كشفت عن إطلاق عملية (خرطوم) نفذتها المخابرات السعودية في يوم عرفة لنقل اسلحة وذخائر الى “ميناء بورتسودان” بمشاركة ٧٢ فرد من حرس الحدود.

أعطال في أجهزة الرادار

وكشفت إحدى الوثائق التي لم يتسن لـ”وطن” التأكد من صحتها، عن حدوث أعطال كبيرة جدا في أجهزة الرادارات بانواعها وبمختلف القطاعات “رابغ” و “القنفذة” و “جدة” و “الليث”.

انتشار المخدرات في صفوف منتسبي حرس الحدود

وزعمت إحدى الوثائق انتشار تعاطي المخدرات بشكل ملحوظ في أوساط منتسبي حرس الحدود، وكذلك حدوث اشتباكات مسلحة واصابات في جدة بين أفراد مكافحة المخدرات ومروجين من حرس الحدود.

المصدرتويتر، وطن

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