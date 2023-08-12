هكذا يتدرب إيلون ماسك مع ابنه لنزال مارك زوكربيرغ! (شاهد)

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وطن – يواصل الملياردير إيلون ماسك، التدرب على النزال الذي سيجمعه يرئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ.

وفي آخر ما يتعلق بنزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، نشر مالك منصة X “تويتر سابقاً”، عبر حسابه الخاص بالمنصة صورة وهو يحمل ابنه ويتدرب على النزال لمواجهة زوكربيرغ.

وأرفق “ماسك” الصورة تعليقاً قال فيه: “أمارس فنون الدفاع عن النفس مع شريكي في النزال”.

وكشف إيلون ماسك عن أن النزال سيتم إدارته بواسطة مؤسسته ومؤسسة زوكربيرغ (وليس UFC -شركة أمريكية مختلطة لترويج فنون القتال المختلطة مقرها في لاس فيغاس-).

وأكد أنّ البث المباشر للنزال سيكون على منصة X وعلى Meta.

وأضاف في تغريدة: “تحدثت إلى رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الثقافة. وقد وافقوا على موقع ملحميّ. كل ما سيتم القيام به سيكون تكريمًا للماضي والحاضر الإيطالي. وكل العائدات ستذهب لصالح القدامى. والمستشفيات الطبية للأطفال في إيطاليا”.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC). Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all. I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

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وأجاب إيلون ماسك أحد المغردين بعد سؤاله عن حالته الصحية، حيث أشارت تقارير مؤخراً إلى أنه قد يخضع إلى جراحة قبل النزال، وقال الملياردير: “أمضيت 3 ساعات في جهاز الرنين المغناطيسي يوم الاثنين. الخلاصة هي اندماج الفقرات الخامسة والسادسة، لذا ليس هناك مشكلة”.

ومع ذلك، قال ماسك هناك مشكلة في كتفه اليمنى تؤثر على أضلاعه وهذا يتطلب جراحة بسيطة. مشيراً إلى أنّ الشفاء سيستغرق فقط بضعة أشهر.

I spent 3 hours in an MRI machine on Monday. Bottom line is that my C5/C6 fusion is solid, so not an issue. However, there is a problem with my right shoulder blade rubbing against my ribs, which requires minor surgery. Recovery will only take a few months. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

من جانبه، قال زوكربيرغ -صاحب ميتا (فيسبوك سابقا) والبالغ من العمر 39 عاما- إنه لم يتم الاتفاق على موعد النزال بعد.

فكرة النزال الغريبة بين قطبَي التكنولوجيا الأمريكيين بدأت في يونيو/حزيران عندما غرد ماسك قائلا إنه “مستعد للنزال في قفص” مع زوكربيرغ. فما كان من الأخير-الذي يتلقى تدريبات على فنون القتال المختلط.

وقد فاز “مارك” مؤخرا في دورات رياضة الدفاع عن النفس “الجوجيتسو”- إلا أن أجاب بالموافقة قائلا “دُلّني على مكان النزال”.