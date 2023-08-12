السبت, أغسطس 12, 2023
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هكذا يتدرب إيلون ماسك مع ابنه لنزال مارك زوكربيرغ! (شاهد)

أكد إيلون ماسك أن حالته الصحية جيدة حيث أمضى 3 ساعات في جهاز الرنين المغناطيسي وليس هناك مشكلة

كتب أنس السالم
إيلون ماسك يتدرب مع ابنه لنزال مارك زوكربيرغ
نزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ المرتقب لم يتم تحديد موعد رسمي له بعد
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وطن – يواصل الملياردير إيلون ماسك، التدرب على النزال الذي سيجمعه يرئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ.

وفي آخر ما يتعلق بنزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، نشر مالك منصة X “تويتر سابقاً”، عبر حسابه الخاص بالمنصة صورة وهو يحمل ابنه ويتدرب على النزال لمواجهة زوكربيرغ.

إيلون ماسك يتدرب مع ابنه على نزال مارك زوكربيرغ
إيلون ماسك يتدرب مع ابنه على نزال مارك زوكربيرغ

وأرفق “ماسك” الصورة تعليقاً قال فيه: “أمارس فنون الدفاع عن النفس مع شريكي في النزال”.

وكشف إيلون ماسك عن أن النزال سيتم إدارته بواسطة مؤسسته ومؤسسة زوكربيرغ (وليس UFC -شركة أمريكية مختلطة لترويج فنون القتال المختلطة مقرها في لاس فيغاس-).

وأكد أنّ البث المباشر للنزال سيكون على منصة X وعلى Meta.

وأضاف في تغريدة: “تحدثت إلى رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الثقافة. وقد وافقوا على موقع ملحميّ. كل ما سيتم القيام به سيكون تكريمًا للماضي والحاضر الإيطالي. وكل العائدات ستذهب لصالح القدامى. والمستشفيات الطبية للأطفال في إيطاليا”.

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وأجاب إيلون ماسك أحد المغردين بعد سؤاله عن حالته الصحية، حيث أشارت تقارير مؤخراً إلى أنه قد يخضع إلى جراحة قبل النزال، وقال الملياردير: “أمضيت 3 ساعات في جهاز الرنين المغناطيسي يوم الاثنين. الخلاصة هي اندماج الفقرات الخامسة والسادسة، لذا ليس هناك مشكلة”.

ومع ذلك، قال ماسك هناك مشكلة في كتفه اليمنى تؤثر على أضلاعه وهذا يتطلب جراحة بسيطة. مشيراً إلى أنّ الشفاء سيستغرق فقط بضعة أشهر.

من جانبه، قال زوكربيرغ -صاحب ميتا (فيسبوك سابقا) والبالغ من العمر 39 عاما- إنه لم يتم الاتفاق على موعد النزال بعد.

فكرة النزال الغريبة بين قطبَي التكنولوجيا الأمريكيين بدأت في يونيو/حزيران عندما غرد ماسك قائلا إنه “مستعد للنزال في قفص” مع زوكربيرغ. فما كان من الأخير-الذي يتلقى تدريبات على فنون القتال المختلط.

وقد فاز “مارك” مؤخرا في دورات رياضة الدفاع عن النفس “الجوجيتسو”- إلا أن أجاب بالموافقة قائلا “دُلّني على مكان النزال”.

مارك زوكربيرغ يتدرب على النزال ما إيلون ماسك
مارك زوكربيرغ يتدرب على النزال ما إيلون ماسك

 

المصدررصد وطن (X) - وكالات

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