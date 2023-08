هكذا يتدرب إيلون ماسك مع ابنه لنزال مارك زوكربيرغ! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – يواصل الملياردير إيلون ماسك، التدرب على النزال الذي سيجمعه يرئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ.

وفي آخر ما يتعلق بنزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، نشر مالك منصة X “تويتر سابقاً”، عبر حسابه الخاص بالمنصة صورة وهو يحمل ابنه ويتدرب على النزال لمواجهة زوكربيرغ.

وأرفق “ماسك” الصورة تعليقاً قال فيه: “أمارس فنون الدفاع عن النفس مع شريكي في النزال”.

وكشف إيلون ماسك عن أن النزال سيتم إدارته بواسطة مؤسسته ومؤسسة زوكربيرغ (وليس UFC -شركة أمريكية مختلطة لترويج فنون القتال المختلطة مقرها في لاس فيغاس-).

وأكد أنّ البث المباشر للنزال سيكون على منصة X وعلى Meta.

وأضاف في تغريدة: “تحدثت إلى رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الثقافة. وقد وافقوا على موقع ملحميّ. كل ما سيتم القيام به سيكون تكريمًا للماضي والحاضر الإيطالي. وكل العائدات ستذهب لصالح القدامى. والمستشفيات الطبية للأطفال في إيطاليا”.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023