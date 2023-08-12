السبت, أغسطس 12, 2023
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حياتنا

نوال الزغبي تشعل الجدل بفستان ذهبي مكشوف الصدر يصلح لنجمات الاستعراض! (شاهد)

تسببت إطلالة نوال الزغبي هذه، بتعليقاتٍ حادة من متابعيها، فكتب أحدهم غير راضٍ عن فستانها: "سيء جدا. الفستان كارثة"

كتب أنس السالم
فستان نوال الزغبي الذهبي
فستان نوال الزغبي الذهبي بحفل الساحل الشمالي
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وطن – بفستان ذهبي، أشعلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ضجةً واسعةً، بعد ظهورها في حفل فني في الساحل الشمالي بمصر .

ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها في انستغرام، فيديو وصور للفتسان الجريء الذي أطلت به في حفل الساحل الشمالي.

واختارت نوال الزغبي فستان باللون الذهبي من تصميم دار أزياء لابورجوازي، بتصميم مفتوح عند منطقة الصدر يكشف مفاتنه، وCutout عن الخطر والبطن.

فستان نوال الزغبي الذهبي
فستان نوال الزغبي الذهبـي

وينتهي فستان نوال الزغبي بـHot Short أو باقي الفستان عبارة عن شراشيب طويلة.

وبحسب موقع “في الفن“، فإنّ هذا التصميم يصلح لنجمات الاستعراض أكثر، فهذه الشراشيب ستتطاير عند رقصهم لتضيف لمحات جمالية على الرقصة.

نوال الزغبي بفستان ذهبي
نوال الزغبي بفسـتان ذهبي

وتسببت إطلالة نوال الزغبي هذه، بتعليقاتٍ حادة من متابعيها، فكتب أحدهم غير راضٍ عن فستانها: “سيء جدا. الفستان كارثة”، بينما كتبت متابعة أن تسريحة وطريقة جلوس الفنانة مبالغ فيها .

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في المقابل، أبدى قسم من جمهور نوال الزغبي، اعجابهم بفستانها، ووصفوها بأنه “ملكة”.

حفل نوال الزغبي في الساحل الشمالي
من حفل نوال الزغبي في الساحل الشمالي

وعادةً ما تنشر نوال الزغبي عبر حسابها في انستغرام، صوراً تثير الجدل في أغلبها، بسبب جرأة الإطلالات التي تظهر بها الفنانة اللبنانية.

 

المصدررصد وطن (انستغرام) - "في الفن"

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