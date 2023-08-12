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رياضة

ملخص مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني الممتاز (شاهد)

فوز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين دون مقابل

كتب فارس أبو شيحة
ملخص مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو
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وطن- حقق فريق ريال مدريد الفوز النظيف على نظيره أتلتيك بيلباو، السبت، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وأحرز البرازيلي رودريغو الهدف الأول لصالح فريق ريال مدريد في الدقيقة ال28، كما وعزز الفريق الملكي التقدم في نتيجة المباراة عن طريق اللاعب جود بيلينغهام في الدقيقة ال36.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

وتفوق فريق ريال مدريد (الملكي) على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 54% في المباراة.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس أتلتيك بيلباو إلى 7 تسديدات، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 46%.

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

ولعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة أمام أتلتيك بيلباو، في مستهل مشواره بالدوري الإسباني الممتاز، بتشكيلة أساسية كما يلي:

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حراسة المرمى: أندري لونين.

دفاع ريال مدريد: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فرانسيسكو خوسيه غارسيا.

ريال مدريد
ريال مدريد

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فالفيردي، إدوارد كامافينغا، جواد بيلينغهام.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو.

وسيلتقي فريق ريال مدريد في المواجهة القادمة أمام ألميريا، السبت، في منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على ملعب ( ألعاب البحر الأبيض المتوسط).

ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو
ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

ويعتلي الفريق الملكي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع رايو فاليكانو وفالنسيا بنفس الرصيد من النقاط.

كما وحل الفريق المنافس أتلتيك بيلباو في أدنى جدول الترتيب بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.

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