السبت, أغسطس 12, 2023
الرئيسيةالهدهدمشاري العفاسي يثير القلق بشأن صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد
الهدهد

مشاري العفاسي يثير القلق بشأن صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

الديوان الأميرى الكويتي قال إنه لا صحة لما تم تداوله بشأن تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ أُدخل على إثره للمستشفى، لكن تغريدة مفاجأة للعفاسي أثارت القلق بين الكويتيين

كتب باسل سيد
مشاري العفاسي يثير القلق بشأن صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد
- Advertisement -

وطن- نفى الديوان الكويتي الأميري في بيان رسمي له، السبت، ما تم تداوله من قبل بعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، فيما أثارت تغريدة للقارئ الكويتي الشهير مشاري راشد العفاسي، القلق بشأن صحة أمير الكويت.

وردا على انتشر من أنباء حول تعرض الشيخ نواف الأحمد لوعكة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى، أصدر الديوان الأميري بيانا أكد فيه أنه لا صحة إطلاقا لما تناقلته وسائل تواصل في هذا الخصوص.

وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا“، إن “حضرة أمير الشيخ نواف، لم يتعرض لأي عارض صحي طارئ ولم يدخل إلى المستشفى كما أشيع.

واختتم الديوان الأميري بيانه بالتأكيد على أن “حضرة صاحب السمو بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة طيبة” وفقا لنص البيان.

الديوان الأميري أكد كذلك على “ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة منه وعبر القنوات الرسمية.”

العفاسي يثير الجدل بشأن صحة أمير الكويت

ورغم البيان الرسمي الذي نفى تعرض أمير الكويت لأي وعكة صحية، إلا أن تغريدة مفاجئة للقارئ الكويتي الشهير مشاري العفاسي، عن الأمير نواف أثارت قلقا لدى متابعيه بشأن الوضع الصحي للأمير.

- Advertisement -

ونشر “العفاسي” عبر حسابه الرسمي بتويتر تغريدة حوت دعاء مكتوبا وكذلك صوتيا لأمير البلاد الشيخ نواف، بأن يحفظه الله ويمده بالصحة والعافية.

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

وهي التغريدة التي رجح البعض أنها تؤكد ما تم تداوله من أنباء عن تعرض الشيخ نواف أمير الكويت، لأزمة صحية ونقله للمستشفى رغم بيان الديوان الأميري.

وذهب البعض للقول بأن أمير الكويت بالفعل ربما يكون قد تعرض لأزمة صحية ونقل للمستشفى، ولكن الديوان والأسرة الحاكمة يريدون أن يبقوا هذا الأمر سرا ولا يتسرب لوسائل الإعلام، حتى تقييم الوضع الصحي لأمير البلاد، حسب قولهم.

جدير بالذكر أن الشيخ نواف الأحمد، أمير الكويت الحالي يبلغ من العمر 86 عاما، فهور من مواليد 25 يونيو 1937.

وتولى الشيخ نواف الأحمد منصب أمير دولة الكويت منذ 29 سبتمبر 2020 ، وهو الأمير السادس عشر للبلاد، والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

ونواف الأحمد الصباح، هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح، حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

وثائق مسربة.. السعودية تتجسس على وفد التفاوض الكويتي الخاص بحقل الدرة..تفاصيل صادمة أخرى!

الهدهد

قضية احتيال تشعل الرأي العام في الكويت: شاب يوهم فتاة بالزواج مقابل 26 ألف دولار!

الهدهد

فضيحة.. ضبط سعودي في الكويت استغل سيارة جمعية المحامين لفعل المحظور

الهدهد

فيلم باربي ومشاهده الجنسية.. السعودية والإمارات تعرضانه ودولتان إحداهما خليجية تمنعانه!

الهدهد

شقيقة أمير الكويت تستمتع بأجواء خريف ظفار بسلطنة عمان وتطبخ لنفسها وتحلب الناقة (شاهد)

الهدهد

الكويت لم تحشد آليات عسكرية على الحدود مع العراق.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

الهدهد

تظاهرات تهتف باسم صدام حسين.. فيديو أثار جدلا في العراق وهذه حقيقته

الهدهد

ما قصة فيلم “Talk to me” الذي حظرته الكويت بسبب ممثل شاذ جنسيا؟

حياتنا

فعل فاضح في الكويت.. شاب وفتاة يمارسان الرذيلة من الخلف في شارع عام (فيديو)

حياتنا

بالزيّ العسيري.. هكذا تفاعلت حليمة بولند مع “العرضة الجنوبية” (شاهد)

الهدهد

شقيقة أمير الكويت تقضي أجازتها في سلطنة عمان.. شاهد تواضعها ولقاءاتها مع نساء ظفار !

الهدهد

وزير مالية لبنان يفجر غضب الكويتيين.. فيديو “مستفز” وتسول على الملأ

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هجوم الأسود على المدرب بسيرك النسيم العالمي يثير رعب العمانيين

صدفة تقود للكشف عن بوابة “حميدتي” لغسيل الأموال.. هل هناك دول عربية تقف وراءها؟

ما فعلته جزائرية مع شاب مغربي في فرنسا يحظى بتفاعل واسع (فيديو)

ناصر المعمري كان برفقة أخته.. عُماني مفقود في تركيا ومناشدات للبحث عنه

“كأن على رؤوسهم الطير”.. كيف تفاعل الأردنيون مع قانون الجرائم الإلكترونية؟

ابنة عم بشار الأسد تدعو لمحو “دير الزور” من سوريا وإبادة جميع سكانها

نجله انهال عليه طعنا بالسكين كالمجنون.. قاض عراقي يتعرض لمحاولة قتل

نشر مضادات أرضية فوق أسطح مبانٍ حكومية في العراق بشكل مفاجئ (فيديو)

فريق الرقص العماني يثير جدلا رغم تحقيقه فوزا كبيرا بإسبانيا.. ما القصة؟

جزر الإمارات المحتلة.. هل تُعرقل جهود التطبيع بين إيران ودول الخليج؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC