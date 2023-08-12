مشاري العفاسي يثير القلق بشأن صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

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وطن- نفى الديوان الكويتي الأميري في بيان رسمي له، السبت، ما تم تداوله من قبل بعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، فيما أثارت تغريدة للقارئ الكويتي الشهير مشاري راشد العفاسي، القلق بشأن صحة أمير الكويت.

وردا على انتشر من أنباء حول تعرض الشيخ نواف الأحمد لوعكة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى، أصدر الديوان الأميري بيانا أكد فيه أنه لا صحة إطلاقا لما تناقلته وسائل تواصل في هذا الخصوص.

وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا“، إن “حضرة أمير الشيخ نواف، لم يتعرض لأي عارض صحي طارئ ولم يدخل إلى المستشفى كما أشيع.

واختتم الديوان الأميري بيانه بالتأكيد على أن “حضرة صاحب السمو بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة طيبة” وفقا لنص البيان.

الديوان الأميري أكد كذلك على “ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة منه وعبر القنوات الرسمية.”

العفاسي يثير الجدل بشأن صحة أمير الكويت

ورغم البيان الرسمي الذي نفى تعرض أمير الكويت لأي وعكة صحية، إلا أن تغريدة مفاجئة للقارئ الكويتي الشهير مشاري العفاسي، عن الأمير نواف أثارت قلقا لدى متابعيه بشأن الوضع الصحي للأمير.

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ونشر “العفاسي” عبر حسابه الرسمي بتويتر تغريدة حوت دعاء مكتوبا وكذلك صوتيا لأمير البلاد الشيخ نواف، بأن يحفظه الله ويمده بالصحة والعافية.

اللهم احفظ أمير البلاد

واكتب له التوفيق والسداد

وبارك في عمره وعمله وجهده

ووفق عضيده وولي عهده

لما به الخير والصلاح والرشاد

اللهم أيد بالحق والعدل سلطانه

وارزقه خير الرأي وخير البطانة

ومتعه بالعافية سنينا وسنين

وسخر له خلقك الصالحين

يا أحكم الحاكمين

#الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/p2lXqlLRmh — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) August 12, 2023

وهي التغريدة التي رجح البعض أنها تؤكد ما تم تداوله من أنباء عن تعرض الشيخ نواف أمير الكويت، لأزمة صحية ونقله للمستشفى رغم بيان الديوان الأميري.

وذهب البعض للقول بأن أمير الكويت بالفعل ربما يكون قد تعرض لأزمة صحية ونقل للمستشفى، ولكن الديوان والأسرة الحاكمة يريدون أن يبقوا هذا الأمر سرا ولا يتسرب لوسائل الإعلام، حتى تقييم الوضع الصحي لأمير البلاد، حسب قولهم.

جدير بالذكر أن الشيخ نواف الأحمد، أمير الكويت الحالي يبلغ من العمر 86 عاما، فهور من مواليد 25 يونيو 1937.

وتولى الشيخ نواف الأحمد منصب أمير دولة الكويت منذ 29 سبتمبر 2020 ، وهو الأمير السادس عشر للبلاد، والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

ونواف الأحمد الصباح، هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح، حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.