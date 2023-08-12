مايا رعيدي ملكة جمال لبنان توقف قلوب متابعيها بالبكيني المثير! (صور)

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وطن – نشرت مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018، صوراً جديدة، ظهرت فيها وهي ترتدي البكيني ذو اللون الأزرق.

وشاركت مايا رعيدي الجمهور على حسابها في انستغرام، الصور الجديدة، من لبنان، وظهرت فيها بأنوثة طاغية، مستعرضةً جسدها الرشيق بالبكيني الأزرق .

وحازت إطلالة ملكة جمال لبنان لعام 2018 على إعجاب الجمهور، الذين تفاعلوا معها، وكتبوا لها عبارات تتغزل بجمالها.

وقبل هذه الإطلالة شاركت مايا رعيدي جمهورها، صوراً وفيديو، من حضورها حفل زفاف، حيث ظهرت وهي تستعرض مؤخرتها بفستان جذاب.

وأطلت مايا رعيدي بأناقتها وجمالها المعهود، مرتدية فستاناً وردي اللون، مفتوح من الأمام، وانتعلت حذاء ذو كعب، فيما كانت تحمل حقيبة يد، وظهرت في مقطع وهي تستعرض مؤخرتها .

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018

يُذكر أن مايا رعيدي توِّجت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018. وهي من مواليد عام 1995 لأم روسية وأب لبناني، وتخرجت في الجامعة باختصاص صيدلة في عام 2020.

View this post on Instagram A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)

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وانتزعت طالبة الصيدلة اللقب من بين 30 فتاة تنافسن للفوز بتاج الجمال. فيما حلت ميرا طفيلي وصيفة أولى ويارا بو منصف وصيفة ثانية وفانيسا يزبك وصيفة ثالثة وتاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة.

حملت رعيدي لقب ملكة جمال لبنان حتى عام 2022، حين انتخاب ياسمينا زيتون ملكةً.