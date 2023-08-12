السبت, أغسطس 12, 2023
الرئيسيةالهدهدفضيحة وزير الأوقاف المصري مختار جمعة: يتابع حساب جنسي مشبوه (شاهد)
الهدهد

فضيحة وزير الأوقاف المصري مختار جمعة: يتابع حساب جنسي مشبوه (شاهد)

وزير الأوقاف المصري مختار جمعة يتابع حسابات مشبوهة: ردود فعل واسعة وموجة سخرية من قبل المغردين حول متابعات الوزير المثيرة للجدل.

كتب شيراز ماضي
فضيحة وزير الأوقاف المصري مختار جمعة: يتابع حساب جنسي مشبوه
وزير الأوقاف المصري مختار جمعة
- Advertisement -

وطن- وكان أول من كشف عن الفضيحة المدوية هو اليوتيوبر الشهير عبدالله الشريف، حيث نشر صورة من حساب الوزير توضح متابعته لحساب مشبوه مختص بتقديم المساج للنساء بسرية تامة.

وبحسب ما تم رصدته، فقد ظهر أن وزير الأوقاف المصري مختار جمعة يتابع أيضا 4 حسابات أخرى، تمثلت بصفحة القوات المسلحة، ورئاسة الوزراء، والرئيس السيسي والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ولتدارك الفضحية وإرجاع عدد المتابعين كما هو قبل الكشف عنها، قام الحساب بإلغاء متابعة الحساب المشبوهة ومتابعة حساب انتصار السيسي بديل عنه.

وزير الأوقاف المصري مختار جمعة يتابع أيضا 4 حسابات أخرى، تمثلت بصفحة القوات المسلحة، ورئاسة الوزراء، والرئيس السيسي والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
وزير الأوقاف المصري مختار جمعة يتابع أيضا 4 حسابات أخرى، تمثلت بصفحة القوات المسلحة، ورئاسة الوزراء، والرئيس السيسي والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

ولتوثيق الفضيحة، سارع المغردون لتوثيق الفضيحة قبل أن يقوم مختار جمعة بإلغاء المتابعة للحساب المشبوه.

- Advertisement -

كما اتخذ بعض المغردين ما تم كشفه كنموذج للسخرية من مختار جمعة وتعليماته التي يتم توزيعها كل جمعة حول موضوع الخطبة.

وفي هذا السياق، سخر مغرد يحمل اسم “خطاب” من خلال إعادة تغريدة واقتباس ما كشفه “الشريف“، قائلا:” خطبه الجمعه الجايه هتكون عن فايده التدليك فى دعم مسيره الدوله فى الاصلاح وفوائده على الاسره والمجتمع”.

وواصل آخر السخرية بالقول:”طالما بيرفيرت إن بابليك، ما فيهاش فيلنجز، و قدام المتحدث العسكرى ،،، يبقى سو وات!”.

وقال آخر:” وزير الاوقاف بصوته المحشرج و طريقه كلامه بحس انه حشاش اصيل خريج غرز الباطنيه، شكله كان بيتصفح صفحات سكس و عمل فولو بالغلط… اعذروه.”

ولتوثيق الواقعة، أقدم أحد المغردين على توثيق متابعة مختار جمعة للحساب المشبوه عن طرق الفيديو.

المصدرتويتر، وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

تقرير: لماذا ترفض مصر طلبات أمريكية لتسليح أوكرانيا!؟

الهدهد

السيسي يهدر أموال المصريين.. “عبد الله الشريف” يكشف بالفيديو كيف فعلها وزير الدفاع السابق

الهدهد

ضغوط جديدة لوقف المعونة الأمريكية.. هل يدفع السيسي ثمن قمعه السياسي؟

الهدهد

حريق وزارة الأوقاف المصرية يعود لصدارة التريند بفيديو ساخر من عمال الإطفاء

الهدهد

صحفيو “بي بي سي” في مصر يعلنون إضراباً جديدا عن العمل.. ما القصة؟

تقارير

“وبكره تشوفوا مصر”.. فورين بوليسي: كيف دمر السيسي الدولة في 10 سنوات؟

الهدهد

أنباء هروب صدقي صبحي بـ10 مليارات دولار تقوده لصدارة التريند.. ومصطفى بكري يعلق

تقارير

قطع الكهرباء في مصر.. الفقراء يدفعون ثمنا أكبر (تقرير مفصل)

الهدهد

“تكنوقراط مصر” تُبشر بثورة وتكشف عن برنامج لإصلاح ما أفسده السيسي في 5 سنوات فقط

اقتصاد

موعد تعويم الجنيه أمام الدولار.. والسيسي قد لا يكون رئيسا لمصر حينها

تقارير

مقال عماد الدين أديب يؤكد استياء قادة الخليج من السيسي خاصة محمد بن سلمان

الهدهد

مفاجأة صادمة حول مصير عرض فيلم باربي في دول الخليج ومصر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية الحمراء بطريقة مثيرة وحيلة ذكية (شاهد)

عمرو دياب في وضع حميمي مع فتاة أخرى بعد داليدا خليل (فيديو)

نوال الزغبي تشعل الجدل بفستان ذهبي مكشوف الصدر يصلح لنجمات الاستعراض! (شاهد)

ابنة غوارديولا تكشف محيط منطقتها الحساسة لتثبت لمتابعيها هذا الأمر! (شاهد)

الأميرة رجوة آل سيف.. صور جديدة بشعر قصير ومجعد تغزو مواقع التواصل.. ما قصتها؟

رقص ابنة نادين نجيم بالمايوه يتسبب لها بأزمة.. “ربوا ولادكم” (فيديو)

تقرير: لماذا ترفض مصر طلبات أمريكية لتسليح أوكرانيا!؟

استطلاع رأي يكشف ثقة الشباب العربي بتركيا كأفضل حليف.. ماذا بشأن قطر والإمارات والسعودية؟!

جمانا مراد تثير جدلا بإطلالتها الفاضحة في السعودية.. صدر منفوخ ومكشوف (شاهد)

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان توقف قلوب متابعيها بالبكيني المثير! (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC