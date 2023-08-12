فضيحة وزير الأوقاف المصري مختار جمعة: يتابع حساب جنسي مشبوه (شاهد)

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وطن- وكان أول من كشف عن الفضيحة المدوية هو اليوتيوبر الشهير عبدالله الشريف، حيث نشر صورة من حساب الوزير توضح متابعته لحساب مشبوه مختص بتقديم المساج للنساء بسرية تامة.

فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عامل متابعة لتدليك بسرية تامة مع المتحدث العسكري

وآدي لينك صفحته الموثقة

ادخلوا خدوا سكرين شوت وهاتوه في التعليقات قبل مايحذف الشقي 🤓https://t.co/IEisVhjmsO pic.twitter.com/uigDAjtGXa — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) August 12, 2023

وبحسب ما تم رصدته، فقد ظهر أن وزير الأوقاف المصري مختار جمعة يتابع أيضا 4 حسابات أخرى، تمثلت بصفحة القوات المسلحة، ورئاسة الوزراء، والرئيس السيسي والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ولتدارك الفضحية وإرجاع عدد المتابعين كما هو قبل الكشف عنها، قام الحساب بإلغاء متابعة الحساب المشبوهة ومتابعة حساب انتصار السيسي بديل عنه.

ولتوثيق الفضيحة، سارع المغردون لتوثيق الفضيحة قبل أن يقوم مختار جمعة بإلغاء المتابعة للحساب المشبوه.

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كما اتخذ بعض المغردين ما تم كشفه كنموذج للسخرية من مختار جمعة وتعليماته التي يتم توزيعها كل جمعة حول موضوع الخطبة.

وفي هذا السياق، سخر مغرد يحمل اسم “خطاب” من خلال إعادة تغريدة واقتباس ما كشفه “الشريف“، قائلا:” خطبه الجمعه الجايه هتكون عن فايده التدليك فى دعم مسيره الدوله فى الاصلاح وفوائده على الاسره والمجتمع”.

خطبه الجمعه الجايه هتكون عن فايده الدليك فى دعم مسيره الدوله فى الاصلاح

وفوائده على الاسره والمجتمع https://t.co/9FvA8Pk5ej — خطاب (@bleA1qyFzoMqi4O) August 12, 2023

وواصل آخر السخرية بالقول:”طالما بيرفيرت إن بابليك، ما فيهاش فيلنجز، و قدام المتحدث العسكرى ،،، يبقى سو وات!”.

وقال آخر:” وزير الاوقاف بصوته المحشرج و طريقه كلامه بحس انه حشاش اصيل خريج غرز الباطنيه، شكله كان بيتصفح صفحات سكس و عمل فولو بالغلط… اعذروه.”

وزير الاوقاف بصوته المحشرج و طريقه كلامه بحس انه حشاش اصيل خريج غرز الباطنيه،

شكله كان بيتصفح صفحات سكس و عمل فولو بالغلط… اعذروه. https://t.co/GfAzpzbOd2 pic.twitter.com/mvu6lxQpNN — 𝕬𝖍𝖒𝖊𝖉 (@The_Coron) August 12, 2023

ولتوثيق الواقعة، أقدم أحد المغردين على توثيق متابعة مختار جمعة للحساب المشبوه عن طرق الفيديو.