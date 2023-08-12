فريق الرقص العماني يثير جدلا رغم تحقيقه فوزا كبيرا بإسبانيا.. ما القصة؟

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وطن- أفادت وسائل إعلام عمانية بأن فريق الرقص العماني، حقق إنجازا في إسبانيا حيث يشارك في بطولة الرقص العالمية هناك، وحقق ميداليتين ذهبيتين وبرونزية.

حسابات إخبارية عمانية موثقة بتويتر، أكدت أن فريق الرقص العماني ـ ممثل السلطنة ـ ببطولة الرقص العالمية في إسبانيا، فاز بميداليتين ذهبيتين وبرونزية لعمان.

كما نقلت عن عضو فريق الرقص العماني “ديبثي سوريش” قوله عقب الفوز: “نحن فخورون بالقول إنه يمكننا أن ننجح في وضع عمان كأبطال عالميين، على مثل هذه المنصة الضخمة للرقص العالمي المفتوح.”

فريق الرقص العماني ببطولة الرقص العالمية في إسبانيا يحقق على ميداليتين ذهبيتين وبرونزية للسلطنة pic.twitter.com/Y21tRYx4jr — المجلس (@omaniyanews) August 12, 2023

جدل في السلطنة.. فريق الرقص العماني أم الهندي؟

ورغم هذا الإنجاز إلا أن الخبر أثار موجة جدل واسعة بين العمانيين على تويتر، حيث استنكر البعض كون الفريق المنسوب لعمان ويشارك باسم السلطنة، مكون من مشاركين هنود وجنسيات أخرى.

وفي هذا السياق كتب مغرد عماني باسم عيسى النظيري، ساخرا:”أبارك لفريق الرقص الهندي هذا الإنجاز العظيم.. بس ليش حاملين علم دولة سلطنة عمان؟”

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فيما غرد “سعود” مستنكرا:”تصدقوا اذا ما تدراكنا الوضع احس بيجي يوم احنا اللي يكفلنا الهندي و نجدد الإقامة كل سنة”.

وعلى نفس الخط قال ماجد الزدجالي:”هنود !! هنود يمثلونا ! تحت مسمى الرقص العماني! في إسبانيا ومحققين ذهبيتين وبرونزية !.. عقبال يمثلونا في الغناء.”

أما سالم بن حمد الرواحي، فكتب موضحا: “ربما هم نسل الحاصلين على الجنسية العمانية. فإن كان الأمر كذلك ما شيء فايدة طابقين عادوا أطبق من غلوج الأذن، وتقمقموا على ما تبغيوا. عليكم التكيف والتعايش والإقرار بالأمر الواقع وتهذيب ما يمكن تهذيبه بالحسنى.”

وتابع:”قربوهم وتقربوا منهم محاولين غرس قيم المجتمع فيهم من خلال خلق صداقات معهم مبشرين غير منفرين والسلام.”

ربما هم نسل الحاصلين على الجنسية العمانية.

فإن كان الأمر كذلك ما شيء فايدة طابقين عادوا أطبق من غلوج الأذن.

وتقمقموا على ما تبغيوا.

عليكم التكيف والتعايش والإقرار بالأمر الواقع وتهذيب ما يمكن تهذيبه بالحسنى.

قربوهم وتقربوا منهم محاولين غرس قيم المجتمع فيهم من خلال خلق صداقات معهم… — سالم بن حميد الرواحي (@SalimBinHumaidA) August 12, 2023

فيما ذهب آخرون لانتقاد الأمر برمته ومشاركة سلطنة عمان في مسابقة للرقص، معتبرين أن هذا يسيء للمجتمع العماني المحافظ.

وقال أحد النشطاء العمانيين رافضا مشاركة السلطنة في مثل هذه المسابقات:”صرنا نفتخر بإنجازات الرقص وصار إنجازنا الرقص.”

وكتب مغرد آخر باسم أحمد ساخرا:”ألف مبروك على الفوز وأخذ المركز الأول في الرقص.”

فريق الرقص العماني فاز بالميداليات في أواخر يوليو

وكان موقع “muscatdaily” قد كشف عن هذا الفوز في أواخر شهر، يوليو الماضي، وقال إن فرقة رقص من عمان فازت في البطولة العالمية المفتوحة للرقص في “أفيلا” بإسبانيا.

وتابع الموقع العماني الذي يصدر بالإنجليزية أن فرقة أكاديمية الرقص الشعبية “DDA”، مثلت السلطنة في المنافسة التي استمرت أربعة أيام من 19 إلى 22 يوليو الماضي.

وحصلت على ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية.

وشهدت المسابقة مشاركة متسابقين من جميع أنحاء العالم. وقال “ديبثي سوريش”: “كنا نتوقع أن نكون ضمن الفائزين، لكن تتويجنا بالمركز الثاني فاق توقعاتنا. نحن فخورون بوضع عمان على خريطة الرقص العالمية.”

وأضاف ديبثي أن استعداداتنا على مدى أربعة أشهر آتت أكلها.

ويشار إلى أنه في وقت سابق من شهر مايو ، شاركت فرقة DDA في الجولة التأهيلية للمسابقة في قطر، وظهرت متفوقة بنتيجة رائعة بلغت 96.6%.