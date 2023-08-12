السبت, أغسطس 12, 2023
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جمانا مراد تثير جدلا بإطلالتها الفاضحة في السعودية.. صدر منفوخ ومكشوف (شاهد)

كان من الملفت أن الفنانة المصرية نيللي كريم لم تحضر لعرض الفيلم بجانب جمانا مراد ومحمد رمضان

كتب رفيف عبدالله
جمانة مراد تثير جدلا بإطلالتها الفاضحة في السعودية.. صدر منفوخ ومكشوف (شاهد)
جومانا مراد
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وطن– احتفلت الفنانة السورية جومانا مراد، بافتتاح فيلم “ع الزيرو” في السعودية، بفستان جريء.

وارتدت جومانا مراد، كما يظهر من اللقطات التي  نشرتها عبر خاصية الستوري في انستجرام، فستان أبيض بلا أكمام، بقصة صدر تشبه الحمالات.

وتزينت جومانا بمجوهرات ناعمة، تاركةً شعرها منسدلاً.

نيللي كريم لم تحضر

وتواجد أبطال العمل في افتتاح العرض، على رأسهم محمد رمضان، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، المؤلف مدحت العدل، المخرج محمد العدل، المنتج جمال العدل.

جومانا مراد في السعودية
حضر جميع أبطال العمل ماعاد نيللي كريم
جومانا مراد في السعودية
إطلالة جومانا في السعودية

وكان من الملفت أن الفنانة المصرية نيللي كريم لم تحضر لعرض الفيلم.

ويتحدث فيلم “ع الزيرو” عن قصة حمزة الملقب بـ دراجون، ولديه طفل مع مرور الوقت يكتشف إصابته بالسرطان.

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ويسعى حمزة لعلاج ابنه ولكن حالته المادية متعثرة، فيضطر أن يدخل في عالم تجارة الأعضاء البشرية.

عيد ميلاد جريء

في سياق آخر، احتفلت جمانا مراد بعيد ميلادها في الساحل الشمالي بإطلالة مثيرة جداً.

وارتدت جمانة حمالة صدر ملونة وهوت شورت أبيض.

وفي إطلالة أخرى، ظهرت الفنانة السورية بإطلالة مشابهة، بتصميم القفطان.

جومانا مراد في السعودية
عيد ميلاد جومانا في الساحل
المصدررصد ومتابعة وطن

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