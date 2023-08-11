نسرين طافش بعد الطلاق ليست كما قبله .. صورها في المسبح تثير ضجة! (شاهد)

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وطن – أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش، مواقع التواصل في أحدث إطلالة لها، داخل مسبح، رفقة فتاتين.

ونشرت نسرين طافش عبر انستغرام، صوراً لها وهي تسبح رفقة فتاتين، وعلقت: “الذكريات التي صنعت في المسبح تدوم مدى الحياة .. وقت الأسرة هو أفضل وقت”.

وشبّه الجمهور نسرين طافش وهي تسبـح بـ”حورية”.

بينما كانت الفنانة السورية تزيّن عنقها بسنسال ذهبي، إضافةً لخاتم وإسوارة في يدها اليمنى.

وفي إحدى الصور قبّلت الفتاتان اللاتي كنّ مع نسرين، الفنانة التي ظهر صدرها بجرأة.

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وتعيش الفنانة السورية نسرين طافش، أفضل أيام حياتها في سوريا في كنف عائلتها، بعد طلاقها مباشرة من الطبيب المصري شريف شرقاوي.

كما سبق أن نشرت نسرين طافش فيديو وصور في حمام السباحة بالمايوه مع طفلة من أطفال عائلتها.

في حين أعلنت نسرين طافش انفصالها مؤخراً عن طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي.

وكتبت نسرين: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

وكان طليق نسرين طافش، شريف شرقاوي، قد وصفها بالمزيفة وغير الصادقة.

ونشر شرقاوي صورة عبر انستغرام تجمعه بفتاة جميلة مع تعليق “عندما نترك الماضي لأنه قديم.. كاذب.. يشبه البلاستيك المزيف.. للوصول إلى ما هو صادق وحقيقي كالألماس.. قريبًا حتعرفوا مين”.

ومنذ طلاقها، تنشر نسرين طافش صوراً بإطلالاتٍ جريئة على انستغرام، حتّى أن بعض المتابعين ادعوا أنها تحاول إغراء رجل الأعمال الصمري أحمد أبو هشيمة، طليق الفنانة المصرية ياسمين صبري.