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نسرين طافش بعد الطلاق ليست كما قبله .. صورها في المسبح تثير ضجة! (شاهد)

شبّه الجمهور نسرين طافش وهي تسبـح بـ"حورية"

كتب أنس السالم
نسرين طافش في المسبح
نسرين طافش في المسبح
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وطن – أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش، مواقع التواصل في أحدث إطلالة لها، داخل مسبح، رفقة فتاتين.

ونشرت نسرين طافش عبر انستغرام، صوراً لها وهي تسبح رفقة فتاتين، وعلقت: “الذكريات التي صنعت في المسبح تدوم مدى الحياة .. وقت الأسرة هو أفضل وقت”.

نسرين طافش في المسبح
نسرين طافش في المسبح

وشبّه الجمهور نسرين طافش وهي تسبـح بـ”حورية”.

نسرين طافش تستمتع في المسبح
شبّه الجمهور نسرين بـ”الحورية”

بينما كانت الفنانة السورية تزيّن عنقها بسنسال ذهبي، إضافةً لخاتم وإسوارة في يدها اليمنى.

نسرين طافش رفقة فتيات في المسبح
نسرين طافش تسمتع بالأجواء رفقة فتيات

وفي إحدى الصور قبّلت الفتاتان اللاتي كنّ مع نسرين، الفنانة التي ظهر صدرها بجرأة.

نسرين طافش وفتيات في المسبح

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وتعيش الفنانة السورية نسرين طافش، أفضل أيام حياتها في سوريا في كنف عائلتها، بعد طلاقها مباشرة من الطبيب المصري شريف شرقاوي.

كما سبق أن نشرت نسرين طافش فيديو وصور في حمام السباحة بالمايوه مع طفلة من أطفال عائلتها.

في حين أعلنت نسرين طافش انفصالها مؤخراً عن طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي.

طلاق نسرين طافش من زوجها
نسرين طافش وطليقها شريف الشرقاوي

وكتبت نسرين: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

وكان طليق نسرين طافش، شريف شرقاوي، قد وصفها بالمزيفة وغير الصادقة.

ونشر شرقاوي صورة عبر انستغرام تجمعه بفتاة جميلة مع تعليق “عندما نترك الماضي لأنه قديم.. كاذب.. يشبه البلاستيك المزيف.. للوصول إلى ما هو صادق وحقيقي كالألماس.. قريبًا حتعرفوا مين”.

ومنذ طلاقها، تنشر نسرين طافش صوراً بإطلالاتٍ جريئة على انستغرام، حتّى أن بعض المتابعين ادعوا أنها تحاول إغراء رجل الأعمال الصمري أحمد أبو هشيمة، طليق الفنانة المصرية ياسمين صبري.

المصدررصد وطن - انستغرام

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