قضية احتيال تشعل الرأي العام في الكويت: شاب يوهم فتاة بالزواج مقابل 26 ألف دولار!

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وطن- أثارت قضية احتيال على فتاة كويتية من قبل شاب أوهمها بالزواج، تفاعلاً واسعا في الكويت خاصة بعد تقدّم الفتاة بشكوى في الغرض لدى السلطات المعنية.

وحسب ماذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، فقد تقدمت الفتاة في أحد مخافر محافظة الجهراء، ببلاغ تفيد خلاله بأنها تعرضت للنصب والاحتيال من قبل شاب أوهمها بالزواج.

وأوضحت الفتاة أنها بعدما أعطته مبلغ 8 آلاف دينار (مايُعادل 26 ألف دولار أمريكي) أغلق هاتفه ولم يرد عليها، على حدّ تعبيرها.

قضية احتيال

وبحسب مانقلت الصحيفة المحلية عن مصادر أمنية مطلعة على القضية، فإن الفتاة في العقد الثالث من العمر، وزودت رجال الداخلية ببيانات عن شخص من “غير محددي الجنسية” اتفق معها على الزواج وأنه لا يملك النقود للتقدم لها، وطلب منها 8 آلاف دينار لتقوم الفتاة بإعطائه المبلغ.

إلا أنه بعد ذلك، قام بإغلاق هاتفه وحاولت الفتاة مرارا الاتصال به في محاولة منها لمعرفة صدق نواياه، إلا أنه لا يستجيب فسجلت قضية ضده بأحد مخافر محافظة الجهراء.

يشار أن غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية أو حسب تسمية الحكومة الرسمية “مقيم بصورة غير قانونية”، هم فئة سكانية تقيم في الكويت بصورة غير قانونية ولا يحملون الجنسية الكويتية أو جنسية غيرها من الدول.