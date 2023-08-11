غسان سعود يعلّق على “حادثة الكحالة” ويتصدّر الترند في لبنان.. لماذا؟

- Advertisement -

وطن- عاد الصحفي اللبناني غسان سعود بالتعليق على ماحدث قبل أمس، الأربعاء، في بلدة الكحالة (المسيحية) غير بعيد عن العاصمة بيروت. حيث أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل اثنان أحدهما عضو في حزب الله والآخر مسيحي من سكان المنطقة في تبادل لإطلاق النار اندلع بعدما انقلبت شاحنة تابعة للحزب ومحملة بالذخيرة أثناء مرورها بالمنطقة.

وقال حزب الله ومختار الكحالة “عبود أبي خليل” إن الاشتباكات اندلعت بعد أن انقلبت شاحنة تابعة للحزب في الكحالة، البلدة الصغيرة الواقعة على الطريق الذي يربط بيروت بدمشق.

وكان حزب الله قد أوضح -في بيان- إن مسلحين أطلقوا النار باتجاه شاحنة تابعة له انقلبت في الكحالة، مما أسفر عن مقتل أحد المكلفين بحمايتها.

هكذا تم الهجوم على الشاحنة المتعرضة للحادث في الكحالة قبل استهدافها بالرصاص pic.twitter.com/kfubTERufc — Leb Now (@leb_now) August 9, 2023

غسان سعود يثير التفاعل

إلى ذلك وفي مقابلة مع “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” اعتبر سعود أن “بيان حزب الله خاطئ بالتوصيفات، والخطير هو ما قامت به مجموعات إعلامية من تحريض في مكاتبها فحصل الإشكال ورُميت الحجارة وسقط فادي بجاني نتيجة ذلك” على حدّ تعبيرها.

- Advertisement -

وأوضح الصحفي اللبناني أن “الذي حصل بالأمس في الكحالة هو حادث بظروف محدودة، ومن الجيد أنه لم يتطور، هذه الشاحنة تمرّ من هناك ضمن مجموعة شاحنات لحزب الله مسلم بحركتها على هذا الطريق، وكان على المولجين بأمنها أن يسلموها للجيش اللبناني ما أن إنقلبت ليهتم بها ويسحبها، والخطأ حصل عندما طلب الحزب من قيادة الجيش سحب عناصرها ففعلت، وكان على الحزب تسليم الشاحنة لمخابرات الجيش ليهتم بها ويعيدها لاحقاً”.

وأضاف سعود أنّ “الأخطر هو لو أصيب عدد أكبر من عناصر حزب الله ولم يعد الجيش للتدخل مجدداً، كنا دخلنا في مشكلة كبرى، والأكيد أنه لا دخل للميليشيات في موقف فادي بجاني الذي يسكن على كوع الكحالة، وكلما كُسرت شاحنة يسارع إلى إسعاف من في داخلها ومن غير المقبول أن يُقال عنه الكلام المهين من قبل جمهور الحزب”.

حزب القوات يعلّق

تفاعل حزب القوات اللبنانية مع الحادث في كحّالة وقال إن مجموعة مسلحة كانت ترافق شاحنة يعتقد أنها تحمل سلاحا أطلقت النار باتجاه مواطنين من الكحالة.

بدورها، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، أن ميقاتي طلب الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، مع اتخاذ الاجراءات الميدانية المطلوبة لضبط الوضع، وأكد أن الجيش مستمر في جهوده لمنع تطور الأمور بشكل سلبي، ودعا إلى الهدوء وانتظار نتائج التحقيق في الحادث.