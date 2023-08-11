حاولوا نزع حجابها.. مواجهة مثيرة بين فتاة مسلمة وعشرات الهندوس (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثق مواجهة مثيرة بين فتاة مسلمة محجبة في الهند، وعشرات الهندوس وهم يستفزونها.

وأظهر الفيديو، العشرات من الهندوس وهم يتجمعون حول السيدة المسلمة، ويحاولون استفزازها، إلا أنها لم تخف منهم.

ويبدو أن الواقعة تم التقاطها، في إحدى المدارس، حيث شوهد الشباب وهم يرتدون حقائبهم المدرسية.

وقال ناشطون، إن الشباب الهندوس كانوا يريدون من الفتاة نزع حجابها إلا أنها تمسكت به، في حين حوَّل الشباب المشهد إلى مظاهرة ضد الفتاة.

فتاة في الهند مسلمة تواجه عشرات الهندوس من الذين يريدون نزع حجابها تبذل حياتها من أجل حجابها…

فكيف بمن تبيع حجابها من أجل المشاهدات أو الاستعراضات أو إرضاء الآخرين.#مقاطعة_المنتجات_الهندية pic.twitter.com/Gv7XHVoJ8w — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) August 9, 2023

وهذا المشهد الاستفزازي يُضاف إلى سجل طويل من الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون في الهند، من قبل الهندوس.

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اشتباكات دامية بسبب إحراق قبر رجل مسلم

وقد شهدت الأيام القليلة الماضية، اشتباكات عنيفة بين المسلمين والهندوس في الهند، وذلك عقب إحراق مجموعة من الهندوس لقبر رجل مسلم.

وجاءت هذه الاشتباكات، مواجهات قبل أيام خلفت سبعة قتلى، كان من بينهم إمام مسجد، في مدينة جوروجرام المركز التجارى الذي يضم شركات متعددة الجنسية.

يأتي هذا فيما أفادت الأجهزة الأمنية الهندية، بوقوع ثلاث حوادث في منطقة بانيبات التي تبعد عن جوروجرام 200 كيلو متر، بعد قيام أحد الهندوس بحرق قبر مسلم.

وأشارت أجهزة الأمن إلى اعتقال نحو ستة أشخاص ممن تورطوا في هذه الأعمال التخريبية التي وقعت بالمنطقة.

عدد المسلمين في الهند

ويقدّر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، والهند ثالث أكثر بلد من حيث عددُ المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان.

ورغم ذلك، فإن المسلمين لا يشكّلون إلا ما يقارب 15 بالمئة من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.