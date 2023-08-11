الجمعة, أغسطس 11, 2023
الرئيسيةالهدهدحاولوا نزع حجابها.. مواجهة مثيرة بين فتاة مسلمة وعشرات الهندوس (فيديو)
الهدهد

حاولوا نزع حجابها.. مواجهة مثيرة بين فتاة مسلمة وعشرات الهندوس (فيديو)

هذا المشهد الاستفزازي يُضاف إلى سجل طويل من الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون في الهند، من قبل الهندوس

كتب فهمي الورغمي
حاولوا نزع حجابها.. مواجهة مثيرة بين فتاة مسلمة وعشرات الهندوس (فيديو)
مواجهة مثيرة بين فتاة مسلمة وعشرات الهندوس
- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثق مواجهة مثيرة بين فتاة مسلمة محجبة في الهند، وعشرات الهندوس وهم يستفزونها.

وأظهر الفيديو، العشرات من الهندوس وهم يتجمعون حول السيدة المسلمة، ويحاولون استفزازها، إلا أنها لم تخف منهم.

ويبدو أن الواقعة تم التقاطها، في إحدى المدارس، حيث شوهد الشباب وهم يرتدون حقائبهم المدرسية.

وقال ناشطون، إن الشباب الهندوس كانوا يريدون من الفتاة نزع حجابها إلا أنها تمسكت به، في حين حوَّل الشباب المشهد إلى مظاهرة ضد الفتاة.

وهذا المشهد الاستفزازي يُضاف إلى سجل طويل من الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون في الهند، من قبل الهندوس.

- Advertisement -

اشتباكات دامية بسبب إحراق قبر رجل مسلم

وقد شهدت الأيام القليلة الماضية، اشتباكات عنيفة بين المسلمين والهندوس في الهند، وذلك عقب إحراق مجموعة من الهندوس لقبر رجل مسلم.

وجاءت هذه الاشتباكات، مواجهات قبل أيام خلفت سبعة قتلى، كان من بينهم إمام مسجد، في مدينة جوروجرام المركز التجارى الذي يضم شركات متعددة الجنسية.

يأتي هذا فيما أفادت الأجهزة الأمنية الهندية، بوقوع ثلاث حوادث في منطقة بانيبات التي تبعد عن جوروجرام 200 كيلو متر، بعد قيام أحد الهندوس بحرق قبر مسلم.

وأشارت أجهزة الأمن إلى اعتقال نحو ستة أشخاص ممن تورطوا في هذه الأعمال التخريبية التي وقعت بالمنطقة.

عدد المسلمين في الهند

ويقدّر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، والهند ثالث أكثر بلد من حيث عددُ المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان.

ورغم ذلك، فإن المسلمين لا يشكّلون إلا ما يقارب 15 بالمئة من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

لقطات صادمة توثّق اعتداء مروعا.. مسلم هندي ضحية جديدة لجرائم الهندوس

حياتنا

فيديو الاسانسير.. القصة الحقيقية وراء سحق طفل حتى الموت (شاهد)

حياتنا

بهذه الطريقة الشنيعة مات 3 فيلة في الهند (شاهد)

حياتنا

“جريمة شرف” تهزّ البلاد .. قطع رأس أخته ونقله إلى مركز الشرطة في كيس! (شاهد)

الهدهد

تدافع جنوني على شراء الأرز في أمريكا بعد حظر الهند لصادراتها منه (فيديو)

الهدهد

الشرطة الهندوسية تهين هنديين مسلمين بطريقة مؤسفة (فيديو)

فيديو

دفعت حياتها ثمن صورة رومانسية مع زوجها .. نهاية مأساوية لأم أمام أعين أطفالها (فيديو)

حياتنا

سوريش الصبي الهندي: تحول إلى شخصية مقدسة بفضل ذيله الطويل

الهدهد

وزير إماراتي متحرش يتفقد المعبد الهندوسي بحضور السفير العماني ويتحدى مصر به!

الهدهد

إله هندوسي على الكعبة في أغنية هندوسية تحرض ضد المسلمين (فيديو)

الهدهد

اعتداء وحشي.. هندوسي متطرف يجبر مسلما على لعق قدمه (فيديو)

حياتنا

بيع بقرة بمبلغ يتجاوز الـ 4.3 مليون دولار.. ما هو سرها النادر؟! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“الحي الميت” في سجن بحريني.. قصة معتقل تعرض لما لا يتحمله بشر

هيفاء وهبي تشعل جمهور “العلمين” برقصة المؤخرة الجريئة! (فيديو)

هاري كين إلى بايرن ميونخ.. وهذه تفاصيل الصفقة

الحارس كورتوا خارج الخدمة مع ريال مدريد والأخير أمام خيارين لا ثالث لهما

زين كرزون بإطلالة مثيرة والجمهور غاضب: “بتشلحي عشان تزيد شهرتك”! (صور)

أمريكية تغادر دبي أخيرا بعد أشهر من المعاناة.. ما قصتها؟

لحظة وقوع زلزال ملاطيا الذي أثار الرعب في تركيا (فيديو)

ثمار رؤية ولي العهد.. قبلات ساخنة بين فتاة سعودية وشابين على الملأ

وفاة مأمون رحمة.. “الشيخ الشبيح” الذي دنس منبر الجامع الأموي لإرضاء الأسد

بوساطة عُمان وقطر.. إيران تفرج عن 5 أمريكيين مقابل 6 مليارات دولار

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC