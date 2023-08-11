السيسي يهدر أموال المصريين.. “عبد الله الشريف” يكشف بالفيديو كيف فعلها وزير الدفاع السابق

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وطن- كعادته في فضح مايصفه بـ الفساد الذي ينخر صناع القرار المصريين، بثّ اليوتيوبر المصري المعارض “عبد الله الشريف”، مقاطع فيديو مسربة كشفت كيف يتمّ إهدار أموال الدولة المصرية في مشاريع بالمليارات باتت بعد فترات قصيرة من افتتاحها مثالاً للفشل في الحوكمة.

وأوضح الشريف، على قناته في يوتيوب حيث يتابعه نحو 4.6 مليون شخص، إن تلك المقاطع المصورة وصلت إليه من داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي تحتوي مشروعا زراعية ضخما، افتتحه رئيس النظام عبد الفتاح السيسي قبل 4 أعوام، وهو في حالة خراب كامل.

السيسي يهدر أموال المصريين

ونشر عبد الله الشريف المقاطع المصورة، في حلقة من برنامجه الموسوم “الفنكوش”، وتظهر فيها البيوت الزراعية التي افتتحها السيسي، عبارة عن حشائش نبتت في المكان مع إهمال كبير، وترك الآلات التي قال مصور المقطع إنها استوردت من الخارج بمبالغ كبيرة.

و عبّر مُصور المقطع المسرب عن غضبه، خلال جولة في البيوت الزراعية التي افتتحها السيسي، واستهجن “إهدار أموال المصريين بهذه الصورة”. مشيراً إن تكاليفها “من قوت عيالنا، اللي مش لاقيين ياكلوا ولا يتجوزوا” على حدّ تعبيره.

جدير بالذكر أنه قبل 6 سنوات، دشنت القاهرة المشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان صوب زراعية، بدأ العمل به عام 2017، وتم زراعة ما يفوق 34 ألف فدان موزعة على قاعدة محمد نجيب العسكرية بمساحة 10 آلاف فدان.

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وعلى غرار ماسبق، كان من المزمع أن يتم زراعة 3500 فدان بالعاشر من رمضان، و12 ألف فدان جنوب منطقة أبو سلطان، بالإضافة إلى زراعة 16 ألف فدان بمنطقة اللاهون التابعة لمركز الفيوم، وتم إسناده لمشروعات مستقبل مصر، بحسب منافذ إعلامية مصرية.

“استعباد وعمل بالسخرة”

إلى ذلك فقد كشف مصور المقطع، أن التوصيلات الكهربائية للمزارع يتم سرقتها من قبل المجندين في القاعدة، بسبب الظروف السيئة التي يعيشونها.

ولفت ذات المتحدّث إلى أنهم (هؤلاء المجندين) “مستعبدين ويعملون بالسخرة (قسرا ودون أجر)، والواحد منهم خلص جيشه، يقوم سارق الكابلات عشان يعيش ويجيبوا غيرهم وكابلات تاني”، على حد وصفه.

الصوب الزراعيه الفنكوش !

عرفنا السيسي وعصابته بيسرقوا فلوسنا وبتروح في الهوا ولا لا؟ pic.twitter.com/iHoio06urI — ıllı مواطن حر ıllı (@UltrasFreedom1) August 11, 2023

الشريف يواجه السيسي بـ “تصريحاته”

وخلال عرض الحلقة، التي شاهدها منذ إطلاقها مساء أمس الخميس مليون شخص، بثّ الشريف مقاطع صوّرها إعلام النظام المصري لدى افتتاحه المشروع، وقام بمطابقتها مع اللقطات المُسربة، من أجل تأكيد المكان الذي جرى تصويره، وتجنب الزعم أن المقاطع مفبركة.

وتأكيداً على صحة المقاطع التي نشرها في حلقته، قام الشريف كذلك ببثّ مقاطع من حفل افتتاح حضره السيسي لـ “الصوب الزراعية” قبل 4 أعوام، وما كشفه آنذاك (السيسي) من تكاليف لإنشائها، بلغت وفق تصريحه 16 مليار جنيه مصري.

الصوب الزراعية الوهمية اللى أتصرف عليها مليارات

فى الاخر بقت خرابه ومننساش حااجه مهمه ان ربنا

خلى معاه البركة وحسبى الله ونعم الوكيل اجمل سنين

حياتنا راحت عشان واحد اوزعه ناقص $هيونى أقسم بالله#الفنكوش pic.twitter.com/DA0ageOm5K — hamza🏹 (@HamzzaSall94122) August 10, 2023

وأشار عبد الله الشريف إلى المليارات التي دُفعت في هذا المشروع من عرض مقطع لكلمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في 21 مايو/أيار 2022، قال خلالها (السيسي): “حد يقولي فدان الصوب الجديدة تكلف مليون جنيه، كصوبة فقط دون أي بنية أساسية، من كهرباء وطرق، فـ 16 ألف فدان بنحو 16 مليار جنيه”

تفاعل واسع مع حلقة عبد الله الشريف

وفي ظل ماتعيشه مصر من أزمة اقتصادية خانقة، تفاعل كثيرون مع حلقة عبد الله الشريف معتبرين أنه سيكون لها تأثير عميق في صلب أجهزة الدولة المصرية لما يتمتع به اليوتيوبر المصري من قدرة على التأثير وإقناع مشاهديه.

حيث اعتبر الإعلامي “سامي كمال الدين” أن “تأثير فيديو واحد زي ده في نظام السيسي من عبد الله الشريف في قناة على اليوتيوب يوازي ما تفعله الشرق و مكملين في سنة”.

وأضاف “يعني قناة يوتيوب تكلفتها قرشين تلاتة توازي حوالي 10 مليون دولار في سنة الصوب الزراعية”.

تأثير فيديو واحد زي ده في نظام السيسي من عبد الله الشريف في قناة على اليوتيوب يوازي ما تفعله الشرق و مكملين في سنة.

يعني قناة يوتيوب تكلفتها قرشين تلاتة توازي حوالي 10 مليون دولار في سنة الصوب الزراعية #عبدالله_الشريف #الفنكوش https://t.co/MFli5VuVJ3 — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) August 11, 2023

وقال “أبو ياسين إبراهيم” في ذات الصدد: “17 دقيقة كل دقيقة منها كشفت فساد عام كامل 17 دقيقة نسف فيها عبد لله ورمي الحجه علينا عبد لله هز عرش كامل ونظام وإعلام عااار في ربع ساعة بس يا مؤمن”.

وعلّق حساب باسم “كهربائي مصر” قائلا “من غير تسريب عبدالله الشريف.. السيسي عمل مشاريع الثروة السمكية وقائد خط البلطي السمك غلي عمل الصوب الزراعية وقائد خط البتنجان الخضار غلي.. عمل المكيفات التكييفات غلت..احتكر لبن الاطفال اللبن غلي”.

وتابع “الشعب عايش الواقع المرير مش من غير تسريب.. التسريب هو تعرية بلحة أمام نفسه”.