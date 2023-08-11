الجمعة, أغسطس 11, 2023
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ابنة غوارديولا تذهل متابعيها بصورها بالبكيني وكلمة عربية على جسدها المثير!

زارت ماريا غوارديولا قبل شهرين مصر واستمتعت بالمعالم الأثرية كالأهرامات وتمثال "أبوالهول"

كتب أنس السالم
ابنة غوارديولا تذهل متابعيها بصورها بالبكيني
ماريا، ابنة غوارديولا
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وطن – تركت ماريا، ابنة بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، متابعيها، في حالة من الذهول، بعد استعراضها بالبكيني.

في آخر ظهور لها، على حسابها الرسميّ في انستغرام، أرفقت ابنة بيب غوارديولا بعض الصور بالبكيني مع سؤال للجمهور -في إشارة إلى أي الألوان تختار-: “برتقالي أو أصفر”.

ابنة بيب جوارديولا بالبيكيني
ابنة بيب جوارديولا بالبيكيني

ولفت الأنظار وشم باللغة العربية على اليد اليمنى لابنة غوارديولا حيث كتبت كلمة “الآن”.

وشم كلمة "الآن" بالعربية على يد ماريا، ابنة بيب غوارديولا
وشم كلمة “الآن” بالعربية على يد ماريا، ابنة بيب غوارديولا

وتقدم ابنة المدرب الإسباني الشهير والتي أصبحت الآن عارضة أزياء لشركة Premier Model Management خصومات من العلامات التجارية التي تبيع محتواها لها.

ابنة غوارديولا أصبحت عارضة أزياء لشركة Premier Model Management
ابنة غوارديولا أصبحت عارضة أزياء لشركة Premier Model Management

ووفق صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ماركات التجميل والمواقع الرسمية لعلامات الموضة تتطلع بالفعل إلى توقيع شراكة مع ابنة غوارديولا.

 

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أشارت “ماركا” أيضا، إلى أن البحث عن ماريا غوارديولا أصبح يزداد على الشبكات الإجتماعية أكثر فأكثر، ويعود ذلك إلى الإطلالات المثيرة التي لا تتردد عن مشاركتها ابنة المدرب الإسباني عبر تلك الشبكات.

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ابنة غوارديولا لا تتردد في نشر اطلالات جريئة على انستغرام
ابنة غوارديولا لا تتردد في نشر اطلالات جريئة على انستغرام

وكانت ماريا رافقت والدها واسرته في زيارة إلى مصر ومواقعها الأثرية في شهر يونيو/حزيران الماضي .

ونشرت ماريا غوارديولا عبر انستغرام، صوراً أمام تمثال “أبوالهول”.

ابنة غوارديولا أمام تمثال أبو الهول
ابنة غوارديولا أمام تمثال أبو الهول

وكذلك نشاهدها في صورةٍ أخرى امام الأهرامات .

ابنة غوارديولا أمام الأهرامات
ابنة غوارديولا أمام الأهرامات
المصدرماركا - انستغرام

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