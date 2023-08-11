ابنة غوارديولا تذهل متابعيها بصورها بالبكيني وكلمة عربية على جسدها المثير!

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وطن – تركت ماريا، ابنة بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، متابعيها، في حالة من الذهول، بعد استعراضها بالبكيني.

في آخر ظهور لها، على حسابها الرسميّ في انستغرام، أرفقت ابنة بيب غوارديولا بعض الصور بالبكيني مع سؤال للجمهور -في إشارة إلى أي الألوان تختار-: “برتقالي أو أصفر”.

ولفت الأنظار وشم باللغة العربية على اليد اليمنى لابنة غوارديولا حيث كتبت كلمة “الآن”.

وتقدم ابنة المدرب الإسباني الشهير والتي أصبحت الآن عارضة أزياء لشركة Premier Model Management خصومات من العلامات التجارية التي تبيع محتواها لها.

ووفق صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ماركات التجميل والمواقع الرسمية لعلامات الموضة تتطلع بالفعل إلى توقيع شراكة مع ابنة غوارديولا.

View this post on Instagram A post shared by maria guardiola (@maria.guardiola)

أشارت “ماركا” أيضا، إلى أن البحث عن ماريا غوارديولا أصبح يزداد على الشبكات الإجتماعية أكثر فأكثر، ويعود ذلك إلى الإطلالات المثيرة التي لا تتردد عن مشاركتها ابنة المدرب الإسباني عبر تلك الشبكات.

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وكانت ماريا رافقت والدها واسرته في زيارة إلى مصر ومواقعها الأثرية في شهر يونيو/حزيران الماضي .

ونشرت ماريا غوارديولا عبر انستغرام، صوراً أمام تمثال “أبوالهول”.

وكذلك نشاهدها في صورةٍ أخرى امام الأهرامات .